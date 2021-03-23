Талаайбек Нурбашев покинул пост главы ГоскомТЭКа Киргизии

19:54 24.03.2021

Tazabek - Талаайбек Нурбашев больше не является директором Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса. Эту информацию Tazabek подтвердили в ГАРТЭК.



Причина ухода не разглашается.



Он возглавлял ГАРТЭК со 2 декабря 2015 года.