Казахстан: миллион "мертвых душ"? - Дм.Верхотуров

00:37 25.03.2021 Казахстан: миллион "мертвых душ"?

Парадоксы местной демографической статистики



Дмитрий Верхотуров



Мы тут спорим о голоде в Казахстане в 1932–1933 годах, спорим, сколько тогда погибло народу. У казахов цифрапогибших уже перевалила за 4 млн. Казахские голодоморщики всячески пытаются представить себя в качестве специалистов по подсчету народонаселения, и пытаются уверить, что они-то подсчитают абсолютно точно.



Только в это не верится. И в современном Казахстане, где средства учета и подсчета населения несравненно лучше, чем в начале 1930-х годов, в демографической статистике прослеживается явный непорядок.



Все началось со странного противоречия в публикациях. С одной стороны, утверждается, что население растет, особенно казахское, ставятся рекорды по рождаемости. Правда, иногда победные рапорты были с перегибами.



Так, в январе 2021 года акимат Туркестанской области сообщил в пресс-релизе, что за год в области рождается около 100 тысяч детей, в среднем за сутки 50–60 младенцев. Нетрудно подсчитать, что такой среднесуточный темп рождаемости даст за год от 18250 до 21900 человек. Или для акимата Туркестанской области в году 2000 дней?



В феврале 2021 года областной департамент статистики этой области отчитался о том, что родилось 61186 детей. В отчете о движении населения в области было указано, что население выросло на 28514 человек, миграционная убыль составила 19305 человек; итого прирост за счет рождаемости составил… 47819 человек! А куда делось еще 13367 младенцев? Почему они выпали из статистики? Смотря на все это, не знаешь, что и думать. И это в эпоху, когда есть ЦОНы, когда есть электронный учет и выдача документов. Руководитель департамента статистики Туркестанской области Айдар Абильдабеков, вы хоть рапорт-то свой проверяйте перед оглашением?



С другой стороны, из 7222 средних школ в Казахстане 3268 школ – малокомплектные, и еще есть 765 малокомплектных начальных школ.



При этомФонд ООН в области народонаселения писал в 2020 году о понижении рождаемости в Казахстане. Появлялись даже данные о старении населения республики…



В общем, тема показалась интересной, и я предпринял попытку проверки статистики народонаселения. Дело это тяжелое и трудоемкое, и я не ставил перед собой целей получить исчерпывающе точный результат. Цель состояла в том, чтобы сделать примерные оценки и понять, можно ли казахстанской демографической статистике доверять.



Оказалось, что нельзя. Статистика народонаселения в Казахстане явно недостоверна.



Дети родились и пошли в детский сад



Дело в том, что статистика рождаемости поверяется статистикой образования за последующие годы. Если дети родились, то они должны пойти в детские сады и школы. Образование в Казахстане обязательно, и потому количество детей в образовательных учреждениях довольно точно выражает количество родившихся несколько лет назад. В этих цифрах есть, конечно, некоторые погрешности, но они не должны быть значительными.



Наиболее интересные сведения представил Национальный сборник "Статистика системы образования Республики Казахстан", выпущенный в Нур-Султане в 2020 году. Согласно этим данным, охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 3 лет составил по Казахстану 42,72%, от 3 до 6 лет – 98,52% (2.1.5 и 2.1.7 сборника). Есть и сводные данные по охвату детей в возрасте от 1 до 6 лет – 78,3% в Казахстане.



При этом сказано, что в 2019 году контингент организаций дошкольного образования составил 892251 человек (2.1.4. сборника).



Фактически при таком уровне охвата детей дошкольным образованием, что весьма похвально, численность детей в дошкольных образовательных учреждениях означает, что в 2019 году в Казахстане имелось 1139,4 тысячи детей 2013–2018 годов рождения.



Берем "Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан", имеющиеся на сайте Комитета по статистике МНЭ РК и смотрим. Да, комитет тоже согласен, что в 2019 году в дошкольные учреждения ходило 892 тысячи детей.



А сколько же родилось в 2013–2018 годах? Комитет по статистике предусмотрительно не вставил в документ соответствующую строку. Однако, исходя из указанных для каждого года численности населения Казахстана и коэффициента рождаемости, эту цифру нетрудно вычислить. Получается (в тысячах детей):



2018–400,4

2017–392,9

2016–403,5

2015–401,2

2014–402,3

2013–390

Итог–2390,3 тысяч детей.



Так, по данным образовательной статистики (с которой согласен Комитет по статистике) в 2019 году в Казахстане должно быть 1139,4 тысяч детей в возрасте от 1 до 6 лет, то есть 2013–2018 годов рождения, а данным о рождаемости того же Комитета по статистике за это время народилось 2390,3 тысячи детей. Более чем вдвое больше!



Такого быть не может. У этих цифр могло быть некоторое расхождение, в пару процентов, но не вдвое. Из этого следует, что какая-то часть этой статистики лживая. На мой взгляд, лживая статистика по рождаемости. Во-первых, Комитет по статистике согласился с данными по дошкольному образованию и выделил их отдельной строкой. Во-вторых, не даны отдельно погодовые данные по количеству рожденных детей. Такой фокус делается для того, чтобы не слишком внимательный и дотошный пользователь статистики не заподозрил подлога.



Далее, у нас есть любезно приведенные Комитетом по статистике МНЭ РК данные по количеству детей в дошкольных учреждениях, а Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, ведущее статистику по детям, представило процент охвата (в тысячах человек).



Таблица 1.



Колонка "Количество детей в возрасте 1-6 лет по статистике рождаемости" рассчитана как контингент детей в возрасте 1-6 лет по количеству рожденных в соответствующие годы. Эта сопоставительная таблица сразу дает три замечательных результата.



Во-первых, видно, что статистика рождаемости в Казахстане резко завышена. Во-вторых, видно, что завышение началось в 2014 году.



Для 2013 года данные, как видим, практически равны, что отражает нормальное положение. В-третьих, в 2014 году рождаемость резко пошла вниз, и тут-то начались масштабные приписки фиктивных младенцев. И падает рождаемость с 2017 года: в 2018 году контингент детей в возрасте 1–6 лет составлял 1144 тысячи человек, в 2019 году – 1139,4 тысячи, а в 2020 году (посещало дошкольные учреждения 885 тысяч детей, процент охвата 78,5%) – 1127,4 тысяч человек. Вообще по приведенным выше подсчетам получается сокращение количества детей дошкольного возраста, маскируемое ростом количества детей, посещающих дошкольные учреждения, что добывается ростом процента охвата.



Сколько же населения в Казахстане?



Исходя из данных по дошкольному образованию по тем возрастам, которые охвачены обучением относительно полно, можно судить о количестве реально родившихся детей, если знать численность детей определенного возраста и процент охвата образованием на этот год. Поскольку относительно полно дети охватывались таковым с 3 лет, то на основании Национального отчета "Статистика системы образования Республики Казахстан" за 2020, 2018 и 2016 годы, сложилась следующая картина численности детей:



Таблица 2.



Как видим, детей рождалось меньше, чем указано в статистике народонаселения. Стало быть, и общая статистика численности населения, и прирост населения в Казахстане оказываются совершенно другими, чем в официальных цифрах.



Попробуем оценить, насколько расходятся реальные цифры с официальными. Сделать это непросто, поскольку для точных подсчетов требуется учесть все искажения. Нам же, в силу некоторой нехватки цифрового материала, придется взять численность 2011 года (16673,9 тысяч человек) как отправную, понимая, что и она может быть завышенной. Движение населения отразим в таблице (тысяч человек):



Таблица 3.



Если в 2012 году расхождение между реальными и официальными цифрами было сравнительно невелико, то уже в 2016 году оно достигло 711 тысяч человек. Фантомных человек, которые не родились на деле. Сейчас эта разница превысила миллион человек.



Сообщается, что в Казахстане население составляет 18877,1 тысяч человек.



При этом различные органы: Министерство труда и социальной защиты населения РК, Комитет по статистике и другие сообщают, что в республике в том же 2020 году было 6,1 млн человек детей до 17 лет, 9,2 млн человек экономически активного населения от 18 до 63 лет, и 2,2 млн пенсионеров. Итого, если сложить количество этих основных категорий населения, то получится 17,5 млн человек. А куда делось еще 1,37 млн человек?



Более миллиона "мертвых душ"? Или 7,2% к официальным данным по населению. Это очень много. И это говорит о том, что либо в Казахстане не умеют подсчитать население, либо же проводится фальсификация статистики.



Дети неизвестной национальности



На мой взгляд, это именно что фальсификация, причем вполне умышленная и направленная на увеличение численности казахов и их доли в населении Казахстана. Внешне все гладко и складно. По переписи 2010 года было 10 096 763 казаха, в 2020 году их стало, оценочно, 12 764 821. Доля казахов, согласно этим данным, выросла с 63,07% до 68,51%. Русских же стало меньше: в 2009 году – 3 793 764, а в 2020 году – 3 512 925 человек; доля их сократилась с 23,7% до 18,85%.



Эти данные, как можно судить, подпирают политику казахизации. Мол, если казахов становится больше, то надо ускорять переход на казахский язык. Вообще же, я думаю, что настоящая цель политики казахизации вовсе не в том, чтобы научить русских и прочих говорить по-казахски. Это как раз не так трудно сделать, если бы каждый казах учил бы своих неказахских соседей и друзей словам и выражениям. За 30 лет независимости, если бы сделали так, можно было бы добиться, чтобы любой русский в Казахстане говорил бы прилично по-казахски.



Но нет, казахи своему языку почти не учат и даже порой унижают тех, кто говорит плохо и неумело. Потому я думаю, что казахизация – это вытеснение русских и других национальностей из Казахстана.



Для этого и подделывается статистика народонаселения. Это самообман. Мол, если за 10 лет численность казахов выросла на 25%, то вожделенный этнически чистый Казахстан уже не за горами. Мечты, мечты…



Вот что я нашел в статистике по дошкольному образованию. Там есть данные по национальному составу детей. По идее, данные должны совпадать с распределением национальностей в общем населении. Но не совпадают. Раздел 2.1.27 Национального сборника 2020 года показывает удивительные вещи. Всего детей в дошкольных организациях 892,2 тысяч человек. При этом казахов – 230,3 тысячи человек, русских – 44,9 тысяч, других – 32,1 тысяч человек.



Эти данные явно фальшивы. Казахских детей должно быть 611,2 тысячи, русских – 168,1, других – 112,7 тысяч, если считать по долям национальностей в населении. С другой стороны, перечисленных по национальностям детей вместе 307,3 тысячи человек. Кто же по национальности остальные 584,9 тысяч детей? Получается, дети неизвестной национальности?



Вот финт, так финт! Есть, конечно, веская причина того, почему статистика национальности детей в дошкольных учреждениях получила столь удивительный облик. Раздел 2.1.15 дает данные по языку обучения. Казахский язык – 480,1 тысяч человек, русский – 75,1 тысяч человек, смешанный язык – 336,2 тысячи. Еще один статистический ребус в разделе смешанных языков обучения, в котором можно спрятать все, что угодно. Хотя, что мешало собрать более точную статистику, какие именно языки смешиваются и в какой пропорции? На казахском языке обучаются 53,8% детей. Если все они – казахи, то что мешало указать цифру казахоязычных детей в данных по национальному составу? Зачем занижать число детей казахской национальности? Это, думаю, потому что значительная часть казахских детей учится в учреждениях со смешанным языком обучения и их фактически исключили из числа казахов. Ну да, старая история, шала-казахи – это, мол, не казахи.



Итак, 230,3 тысячи детей признаны 100%-ными казахами. Еще 249,8 тысяч детей учатся в казахоязычных дошкольных учреждениях, но это не казахи. Еще 75,1 тысяч детей однозначно русские. Доля других языков очень мала – всего 735 детей (узбекский, уйгурский и английский языки). Таким образом, неказахских детей 325,6 тысяч человек или 36,4%. Получается, что доля казахов – 63,6%. Меньше, чем утверждает официальная статистика. Из 567,4 тысячи казахских детей обучаются по-казахски 230,3 тысячи или 40,5%. Где же победное наступление казахского языка?



Если казахов в общем населении 63,6%, а реальная численность населения Казахстана 17,5 млн человек, то казахов всего 11,13 млн человек, то есть имеется 1,63 млн "мертвых душ". И численность казахов за десять лет выросла не на 25%, а на 10,3%.



И вот после такого подлога нам рассказывают, что казахов было до голода чуть ли не 7 млн человек… Источник - stoletie.ru

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