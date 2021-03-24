Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин

00:51 25.03.2021

Эрдоган объявил свои основные цели до 2023 года

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



24.03.21



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил обновленную программу своей Партии справедливости и развития (ПСР) на двухлетний период. В 2023 году страна будет отмечать 100-летие провозглашения республики и организует новые всеобщие выборы. К тому моменту, следует из выступления президента, Анкара рассчитывает подтянуть экономические показатели и стать одной из ведущих сил в формировании миропорядка. Возможно, анонсированный Эрдоганом курс на перемены адресован не столько миру, сколько избирателям, уставшим от затянувшегося экономического кризиса.

Речь Эрдогана прозвучала на седьмом конгрессе ПСР. Президент заявил о решимости сделать Турцию в сжатые сроки одним из ключевых игроков в новом экономическом и политическом миропорядке. Он отметил, что круги, которые на протяжении двух последних столетий "пытаются ограничить развитие Турции и заставить ее фокусироваться только на внутренних вопросах", больше не смогут добиться желаемого. "Сегодняшняя Турция не та, что была прежде! – заявил Эрдоган перед соратниками, собравшимися в Спортивном комплексе Анкары. – Цели развития страны, намеченные на период до 2023 года, станут отправной точкой для становления мощной и сильной Турции XXI века и последующего периода".



Он пообещал, что в первой половине 2022 года власти представят текст новой Конституции. "Конституция будет продуктом открытой и прозрачной работы, – отметил президент. – Несмотря на то что в ней уже почти не осталось неизмененных статей, все же нет еще текста, который охватывал бы каждого в этой стране. В мире, мы видим, конституции меняются и чаще". Эрдоган пообещал, что обновленный Основной закон страны "учтет все внутренние и международные реалии" и станет полностью инклюзивным. Попытки скорректировать его предпринимались и раньше, однако "политический климат не давал закончить эту работу", напомнил турецкий лидер, добавив, что "страна как никогда готова сейчас к новой Конституции".



Президент Турции не мог обойти стороной тему кризисных тенденций в национальной экономике, которые нередко называют фактором снижения его рейтинга. По оценкам Эрдогана, спад на валютном рынке не отражает реального положения дел в стране. В связи с этим он призвал соотечественников вкладывать золото и денежные сбережения в турецкие банки, что станет импульсом для финансовых институтов. "Правительство наметило новые цели и график реализации экономических реформ, – сообщил Эрдоган. – Залогом дальнейшего развития Турции станут инвестиции, производство, высокая занятость и экспорт". Вероятно, происшедшая на минувшей неделе отставка главы Центробанка (см. "НГ" от 22.03.21) укладывается в эту линию.



Что касается внешней политики, то Эрдоган заявил о решимости его страны расширить число "дружественных государств", устранив существующие разногласия с рядом международных игроков. "Власти Турции продолжат продвигать связи со всеми странами мира: от США до России, от Евросоюза до арабского мира", – объявил турецкий лидер. За последние месяцы Анкара действительно продемонстрировала намерение преодолеть преграды в отношениях не только с региональными соперниками в лице Израиля и стран Аравийского полуострова, но и с государствами Евросоюза, ведь некоторые встревожены попытками турецкой стороны установить собственные порядки в Восточном Средиземноморье в ущерб Греции и Кипру.



Конгресс ПСР предшествовал открывающемуся 25 марта саммиту ЕС, лидеры которого выражали желание обсудить отношения с Турцией. О том, что Евросоюз, несмотря на все разногласия, заинтересован в партнерстве с республикой, свидетельствует интервью, которое дал накануне телеканалу France V президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Брюссель рассчитывает создать единую архитектуру безопасности, в которой взаимодействие с Анкарой жизненно необходимо. "И очень важно не позволить Турции выпасть из европейского круга, чтобы не подталкивать ее руководство к еще большему экстремизму и геополитическим решениям, которые могут в дальнейшем навредить нам", – отметил он.



Эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов пояснил "НГ", что сближение с ЕС по-прежнему находится в числе приоритетов Эрдогана и его соратников. Однако в практическом плане турецкие власти скорее всего нацелены в первую очередь на обновление таможенного соглашения с объединением. Что касается анонсированных Эрдоганом мер, в рамках которых должен быть перетасован даже состав турецкого руководства, то эксперт выразил предположение, что это попытка Анкары "на фоне падения уровня благосостояния населения создать видимость того, что надвигаются перемены и что все обязательно наладится". "Я думаю, что власти готовятся – на уровне риторики и партийной организации – к возможному объявлению досрочных выборов", – пояснил собеседник "НГ". Он напомнил, что главная цель предполагаемого досрочного объявления о борьбе за места в Великом национальном собрании (парламенте) заключается в том, чтобы Эрдоган в 2023 году сохранил свои президентские полномочия.



Элементом подготовки к досрочным выборам в парламент, по словам эксперта, можно считать и те меры давления, которые турецкие власти недавно приняли в отношении прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск этой организации, которую в Анкаре считают близкой к курдским сепаратистам. В документе говорится, что заявления и действия членов ПДН "были направлены на раскол между государством и народом". "Это можно рассматривать как часть стратегии перед досрочными выборами, которая направлена на то, чтобы обескуражить курдских избирателей и внести раздор в ряды оппозиционного альянса", – заключил Ахметов.