 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.03.2021
00:51  Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:49  "Афганский проект" сближает Исламабад и Анкару, - Энги Озер
Среда, 24.03.2021
19:54  Талаайбек Нурбашев покинул пост главы ГоскомТЭКа Киргизии
19:48  Байден поднимает ставки в отношении России и Китая одновременно: сработает ли жесткий подход? - Эшис Рэй
18:32  Слухи "об ухудшении здоровья" развеяны. Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Хатлон
17:55  non/fiction-2021: Презентация книг историка Оренбургского и Сибирского казачества А.Ганина (анонс, 25/03)
17:13  Аркадаг сочинил очередную песню - теперь в честь Ашхабада

16:56  Туркменского блогера Чолиева выдворили из России в Турцию
14:26  Призраки Хатыни соврать не дадут.., - Тимур Шерзад
14:25  "Квазигосударственные образования" и казахский Павлодар, построенный отцом
13:09  "Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием
13:04  В Госдуме потребовали запретить "певице" Маниже выступать под флагом России
12:54  Продажный судья ВерхСуда Киргизии Осмоналиев откупился от правосудия штрафом и вышел на свободу
12:00  Шухрат Холмухамедов - новый глава УзбГенштаба
11:57  Выборы в Израиле опять не выявили победителя. Мандатов не хватает...
11:47  Есть ли дно у зАда? Собчак - это хайпожорство на маньяках и растлении малолеток
11:35  Джо Байден встает с колен. Пока ползком..., - С.Строкань
10:30  Россия и Китай переходят от обороны к контратаке, - Петр Акопов 
09:17  Токаев попросил Путина о дополнительной поставке "Спутник V"
08:08  Мирзиеев подписал указ "О сокращении бюрократии"
07:54  Шыкмаматов: Кыргызстан не сможет своими силами построить ГЭС "Камбар-Ата-1"
07:48  В КырПарламент влез депутатом Осмонов (партия "Бир бол", экс-"Ыйман нуру", экс-"Мекеним Кыргызстан"...)
07:39  Транзит власти в России может начаться в мае, но Путин непредсказуем, - А.Седова
07:36  Лавров полетел в Азию пробивать путь к большим деньгам, - "СП"
07:27  Саудовская Аравия предложила мир на годовщину войны, - М.Беленькая
07:24  В сфере прав человека Россия плывет в одной лодке с Китаем, - В.Скосырев
07:23  Эр-Рияд от отчаяния мирится с йеменцами. Саудовская Аравия вызывает хуситов на диалог, - И.Субботин
00:30  Инвесторы бегут из Кыргызстана как черти от ладана, - Марал радиосу
00:26  Неожиданный удар по Китаю. В Бирме острый политический кризис
00:18  МирзиКрашСтрой. По первому Ташкентскому "Хилтону" уже пошли трещины...
00:15  Тиски Запада спаяли Москву и Пекин. Россия и Китай договорились, как управлять миром, - "Къ"
Вторник, 23.03.2021
21:29  Сторгуются? Главарь КырСовбеза Ташиев вылетел в Узбекистан для делимитации кыргызско-узбекской границы
20:10  Дождется ли Афганистан своего Нюрнберга, - Т.Хасанов
20:08  Хинди Американ бхай бхай: США предлагают Индии дружить против Китая
20:02  Афганистан 1978-1980: взгляд сквозь время, - мемуары полковника Кузнецова
20:01  Чужие среди своих: как живется в России без документов
19:59  Наурызовские "святки" в Казахском Средиземье, - Н.Даутбеккызы
18:42  Смартфон как оружие массового поражения. О разработке методов управления человеческим поведением
18:40  Китайско-американская дипломатическая дуэль на Аляске, - В.Пироженко
18:28  ВОЗ: ситуация с полиомиелитом в Таджикистане чрезвычайная
17:48  Эрдоган своим эмоциональным выступлением обрушил... турецкую лиру, - Rai Al Youm
16:35  Объединятся ли Китай и Россия против США? - Neue Zurcher Zeitung
16:33  Россия и Китай хотят отделиться от глобальной системы расчетов, - Handelsblatt
14:45  Путин вакцинируется. По секрету всему свету
14:38  Клановая экономика. Россия ищет новый путь развития, - М.Коннов
14:32  В Узбекистане прокомментировали видео с полуобнаженными женщинами, готовившими сумаляк в ночном клубе
14:10  В центре Ташкента лихач задавил на "зебре" молодую актрису Бахору Рахимову
13:41  Студентам из Кыргызстана разрешили въезд в Россию
13:26  BP ушла с казахстанского шельфа Каспия…Так и не дойдя до него
12:58  Казпремьер Мамин прибыл на переговоры в Москву
11:54  30 на 70%. Азербайджан и Туркменистан разрешили 40-летний спор о каспийском месторождении "Дружба"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:51 25.03.2021

Эрдоган объявил свои основные цели до 2023 года
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

24.03.21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил обновленную программу своей Партии справедливости и развития (ПСР) на двухлетний период. В 2023 году страна будет отмечать 100-летие провозглашения республики и организует новые всеобщие выборы. К тому моменту, следует из выступления президента, Анкара рассчитывает подтянуть экономические показатели и стать одной из ведущих сил в формировании миропорядка. Возможно, анонсированный Эрдоганом курс на перемены адресован не столько миру, сколько избирателям, уставшим от затянувшегося экономического кризиса.
Речь Эрдогана прозвучала на седьмом конгрессе ПСР. Президент заявил о решимости сделать Турцию в сжатые сроки одним из ключевых игроков в новом экономическом и политическом миропорядке. Он отметил, что круги, которые на протяжении двух последних столетий "пытаются ограничить развитие Турции и заставить ее фокусироваться только на внутренних вопросах", больше не смогут добиться желаемого. "Сегодняшняя Турция не та, что была прежде! – заявил Эрдоган перед соратниками, собравшимися в Спортивном комплексе Анкары. – Цели развития страны, намеченные на период до 2023 года, станут отправной точкой для становления мощной и сильной Турции XXI века и последующего периода".

Он пообещал, что в первой половине 2022 года власти представят текст новой Конституции. "Конституция будет продуктом открытой и прозрачной работы, – отметил президент. – Несмотря на то что в ней уже почти не осталось неизмененных статей, все же нет еще текста, который охватывал бы каждого в этой стране. В мире, мы видим, конституции меняются и чаще". Эрдоган пообещал, что обновленный Основной закон страны "учтет все внутренние и международные реалии" и станет полностью инклюзивным. Попытки скорректировать его предпринимались и раньше, однако "политический климат не давал закончить эту работу", напомнил турецкий лидер, добавив, что "страна как никогда готова сейчас к новой Конституции".

Президент Турции не мог обойти стороной тему кризисных тенденций в национальной экономике, которые нередко называют фактором снижения его рейтинга. По оценкам Эрдогана, спад на валютном рынке не отражает реального положения дел в стране. В связи с этим он призвал соотечественников вкладывать золото и денежные сбережения в турецкие банки, что станет импульсом для финансовых институтов. "Правительство наметило новые цели и график реализации экономических реформ, – сообщил Эрдоган. – Залогом дальнейшего развития Турции станут инвестиции, производство, высокая занятость и экспорт". Вероятно, происшедшая на минувшей неделе отставка главы Центробанка (см. "НГ" от 22.03.21) укладывается в эту линию.

Что касается внешней политики, то Эрдоган заявил о решимости его страны расширить число "дружественных государств", устранив существующие разногласия с рядом международных игроков. "Власти Турции продолжат продвигать связи со всеми странами мира: от США до России, от Евросоюза до арабского мира", – объявил турецкий лидер. За последние месяцы Анкара действительно продемонстрировала намерение преодолеть преграды в отношениях не только с региональными соперниками в лице Израиля и стран Аравийского полуострова, но и с государствами Евросоюза, ведь некоторые встревожены попытками турецкой стороны установить собственные порядки в Восточном Средиземноморье в ущерб Греции и Кипру.

Конгресс ПСР предшествовал открывающемуся 25 марта саммиту ЕС, лидеры которого выражали желание обсудить отношения с Турцией. О том, что Евросоюз, несмотря на все разногласия, заинтересован в партнерстве с республикой, свидетельствует интервью, которое дал накануне телеканалу France V президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, Брюссель рассчитывает создать единую архитектуру безопасности, в которой взаимодействие с Анкарой жизненно необходимо. "И очень важно не позволить Турции выпасть из европейского круга, чтобы не подталкивать ее руководство к еще большему экстремизму и геополитическим решениям, которые могут в дальнейшем навредить нам", – отметил он.

Эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов пояснил "НГ", что сближение с ЕС по-прежнему находится в числе приоритетов Эрдогана и его соратников. Однако в практическом плане турецкие власти скорее всего нацелены в первую очередь на обновление таможенного соглашения с объединением. Что касается анонсированных Эрдоганом мер, в рамках которых должен быть перетасован даже состав турецкого руководства, то эксперт выразил предположение, что это попытка Анкары "на фоне падения уровня благосостояния населения создать видимость того, что надвигаются перемены и что все обязательно наладится". "Я думаю, что власти готовятся – на уровне риторики и партийной организации – к возможному объявлению досрочных выборов", – пояснил собеседник "НГ". Он напомнил, что главная цель предполагаемого досрочного объявления о борьбе за места в Великом национальном собрании (парламенте) заключается в том, чтобы Эрдоган в 2023 году сохранил свои президентские полномочия.

Элементом подготовки к досрочным выборам в парламент, по словам эксперта, можно считать и те меры давления, которые турецкие власти недавно приняли в отношении прокурдской Партии демократии народов (ПДН). Турецкая прокуратура обратилась в Конституционный суд с запросом на роспуск этой организации, которую в Анкаре считают близкой к курдским сепаратистам. В документе говорится, что заявления и действия членов ПДН "были направлены на раскол между государством и народом". "Это можно рассматривать как часть стратегии перед досрочными выборами, которая направлена на то, чтобы обескуражить курдских избирателей и внести раздор в ряды оппозиционного альянса", – заключил Ахметов.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616622660
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2021 года №522
- Сенаторы ратифицировали Протокол по борьбе с хищениями автотранспорта
- Н.Нигматулин провел встречу со Спикером Парламента КНР Ли Чжаньшу
- В Мажилисе обсуждают инициированный Президентом страны законопроект, запрещающий продажу и аренду земель иностранцам
- Кадровые перестановки
- Рост цен на сигареты приведет к распространению контрафакта – сенатор
- Министр иностранных дел Казахстана начал свой официальный визит в Турцию
- Российский запрет на ввоз казахстанских томатов и перцев признан барьером
- Скандал с Токтаром Аубакировым: Минэкологии проверит сведения о браконьерстве в резервате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  