 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 25.03.2021
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06:48  Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
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Среда, 24.03.2021
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18:32  Слухи "об ухудшении здоровья" развеяны. Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Хатлон
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17:13  Аркадаг сочинил очередную песню - теперь в честь Ашхабада
16:56  Туркменского блогера Чолиева выдворили из России в Турцию
14:26  Призраки Хатыни соврать не дадут.., - Тимур Шерзад
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13:09  "Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием
13:04  В Госдуме потребовали запретить "певице" Маниже выступать под флагом России
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11:47  Есть ли дно у зАда? Собчак - это хайпожорство на маньяках и растлении малолеток
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Вторник, 23.03.2021
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20:01  Чужие среди своих: как живется в России без документов
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18:40  Китайско-американская дипломатическая дуэль на Аляске, - В.Пироженко
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Цветок "Новороссия". История двигает континентами, - Александр Проханов
06:44 25.03.2021

25 марта 2021

Недавнее заявление американского президента Байдена о том, что Владимир Путин убийца, - это грозная веха российско-американской конфронтации. После бесконечных санкций, тонких и грубых оскорблений, разрыва стратегических договоров, натовских кораблей в Черном море и самолетов-разведчиков над Балтикой, Россию уже называли в числе главных врагов Америки, приравнивая ее к лихорадке Эбола. Теперь "повесили" бесчисленные отравления, использование химического оружия, арест "мученика" Навального. Россию демонизировали год от года все больше, и это заявление Байдена выглядит радикальнее, чем заявление Рейгана, утверждавшего, что Советский Союз - это империя зла. Утверждения, после которого на СССР обрушилась вся мощь западного мира с его экономикой, разведслужбами, информационным могуществом.

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Как отреагируют Россия и президент Путин на это вопиющее оскорбление? Можно отшутиться, назвать Байдена стареющим олухом, можно вообще не заметить. Кремль не заметит, но Россия заметила, русское сознание оскорблено, русская мысль ищет ответа: что же дальше?

"Северный поток–2" - ахиллесова пята России, ее слабое место. Страх потерять "Северный поток" удерживает Россию от жестких мер по отношению к Западу. Россия остро нуждается в этом подводном газопроводе, который сделает транзит российских нефти и газа независимым от геополитических экспромтов, будь то Украина или Белоруссия.

Сможет ли Россия в этих условиях удержать себя от ответных резких решений? Если удержит, то Америка в полной мере ощутит слабость России и продолжит наступление. Этим наступлением, похоже, может стать новая вой­на на Украине. Все чаще наши государственные телеканалы поговаривают о большой вой­не в Донбассе. Несколько лет подряд эти каналы оглушительно день и ночь пугали Россию украинским фашизмом, возможной украинской атакой на Донбасс и на Крым. А потом вдруг умолкли. Так внезапно умолкают цикады: секунду назад громыхающие в саду, а потом по взмаху невидимого капельмейстера мгновенно умолкающие. И вот молчание прервано, опять приближается угрожающий звон. Это звенят не российские телеведущие, а украинские танки: война с ополченцами Донбасса с последующим втягиванием в эту войну России - это почти неизбежный шаг американцев в ответ на русское молчание.

plus.yandex.ru
Каким победоносно мощным могло быть наступление ополченцев после дебальцевского котла, когда разгромленная украинская армия откатывалась на запад, и опустевший Мариуполь ждал своих освободителей! Их ждали в Харькове, Николаеве, Одессе, в Херсоне, Запорожье, их ждало Приднестровье. Казалось, карта Украины может стремительно измениться, и восхитительный проект "Новороссия" получит свое реальное воплощение. Это чудесный проект, с которым работали не только лучшие русские и украинские умы, не только философы, историки, мистики, военнослужащие, экономисты, но, казалось, работала сама история. Проект, который должен был последовать сразу за проектом, имя которому - Крым, этот проект был остановлен, затоптан, не поддержан Кремлем, признан несвоевременным и опасным. Теперь, если начнется война, ее придется вести с обновленной украинской армией, с ее новейшим вооружением, новой структурой, с советниками, которые сумели отточить стратегию и тактику украинских военных. Украинская армия сосредоточивает свои контингенты на стыке Донецка и Луганска. Если начнется война, смогут ли Луганск и Донецк воскресить великолепный проект "Новороссия"? Не слишком ли поздно? Не слишком ли велико разочарование тех, кто посвятил этому проекту жизнь, а теперь или лежат в могилах, взорванные неизвестными боевиками, или уныло прозябают в университетских аудиториях и библиотеках?

Политики двигают контингентами войск, километрами газопроводов, потоками денег. История двигает континентами. Что готовит нам история в ближайшие месяцы? Распустит ли свои лепестки волшебный цветок "Новороссия"?

Источник - завтра
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