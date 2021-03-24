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Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
06:48 25.03.2021

В прошлом году Киргизия пережила смену власти. В нынешнем году начались процессы легитимизации переворота: в январе состоялись выборы нового президента, первый из двух референдумов по конституции. Впереди еще несколько важных голосований. Могут ли они принести неожиданности?

Вначале Садыр Жапаров ожидаемо с очень большим отрывом от соперников стал президентом КР. Теперь должен обновиться и парламент. Надо напомнить, что в прошлом году фальсификации на выборах в Жогорку Кенеш (парламент) страны в пользу трех проправительственных партий как раз и привели к массовым протестам, завершившимся изгнанием президента Сооронбая Жээнбекова. В результате эти партии просто перестали подавать признаки жизни и, скорее всего, прекратили существование. Политическое поле в Киргизии полностью переформатировалось.

Но интересно, что новый президент Садыр Жапаров объявил: он не намерен повторять ошибок предшественников и свою собственную партию "Мекенчил" на выборы не поведет вообще. Члены "Мекенчила" разбредаются по другим выборным спискам.

Также важно отметить, что в апреле должны состояться выборы в местные представительные органы власти во многих муниципалитетах, включая 28 городов (из них наиболее важные в политическом отношении - в столице Бишкеке и во втором по величине городе страны - в Оше). Это голосование станет репетицией для осенних выборов в парламент.

Отсутствие явных фаворитов и партий, обладающих подавляющим административным ресурсом, дало надежду на победу множеству новых парторганизаций разной степени известности. Главная битва за избирателя разворачивается в столице, где за симпатии электората сражаются целых 25 партийных списков - невиданный для России "букет".

За двумя из них стоят экс-мэры Бишкека - Нариман Тюлеев (партия "Ак Бата"), совсем недавно добившийся отмены вынесенного ему ранее за коррупцию уголовного приговора, и Азиз Суракматов ("Народно-демократическая партия Кыргызстана"). За некоторыми партиями видны интересы крупных строительных компаний, которые в последнее время получают массу упреков - ведь во многом из-за хаотической застройки в Бишкеке в последние два года образуются зимой мощный смог.

Есть среди претендентов и условно прозападный блок политических сил под названием "Реформа". Его слоган "Бишкеку нужен ты!" даже стилистически напоминает известный плакат "Ты нужен армии США!" с дядей Сэмом. Однако же вряд ли бишкекские хипстеры и завсегдатаи кофеен способны дать этой политической силе серьезное представительство. Хотя бы потому, что вестернизированная кыргызская молодежь на выборы вообще ходит неохотно.

Также на выборы идут политические организации, считающие себя сторонниками введения в Киргизии норм шариата.

Открытием сезона может стать партия "Социал-демократы". Она, в отличие от прозападной "Реформы", придерживается курса на дружбу с Россией и на расширение участия Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе. "Социал-демократы" возникли на развалинах бывшей правящей "Социал-демократической партии Кыргызстана", которую создавал экс-президент Алмазбек Атамбаев. Атамбаев в 2017 году добровольно передал власть новоизбранному президенту Сооронбаю Жээенбекову, но потом вступил с ним в конфликт и стал фигурантом множества уголовных дел. Жээенбеков, как уже говорилось, утратил власть, после чего уголовное дело в отношении Алмазбека Атамбаева было направлено на пересмотр. Но этот процесс идет очень медленно, и пока Атамбаев продолжает находиться под стражей.

Тем не менее в Киргизии у экс-президента остается немало сторонников. Кстати, Алмазбек Атамбаев, при котором Киргизия вошла в Евразийский экономический союз, всегда был твердым сторонником развития отношений с Россией и евразийской интеграции. И его освобождение и реабилитация будут восприняты Москвой как дружеский шаг - это дает его сторонникам надежду на то, что затянувшаяся история с уголовными делами против экс-президента вскоре благополучно завершится.

Во главе партии "Социал-демократы", которая уже участвовала в выборах 2020 года, итоги которых были отменены, стоят очень молодые люди - представителем является молодой и перспективный политик Темирлан Султанбеков (получивший тем не менее широкую известность в стране благодаря смелым выступлениям в СМИ), и его ближайшим соратником выступает 28-летний Кадыр Атамбаев, сын экс-президента.

Партия "Социал-демократы" вызывает интерес у электората тем, что в столице в ее списке нет экс-депутатов Бишкекского городского совета из состава, который себя сильно скомпрометировал. Как нет и местных олигархов. Всего "Социал-демократы" выдвинули свои списке в 13 муниципалитетах в стране.

Местные выборы 11 апреля - это только репетиция парламентских. На которых после протестных событий прошлой осени был сильно понижен порог для прохождения - до трех процентов от числа проголосовавших. Что даже многим политическим партиям позволяет рассчитывать на его преодоление. Но для этого они должны будут показать свой ресурс через три недели на уровне местных кенешей (советов). Поэтому в апреле на карту поставлено многое.

Если таким силам, как "Социал-демократы", делающим ставку на интеграцию с Россией, удастся продемонстрировать свой потенциал, то в будущем у РФ в парламенте могут появиться сильные союзники, которые станут основой стабильности политической системы КР. Если же больших результатов добьются, например, исламисты или партии коррумпированных олигархов, то парламент Киргизии может вновь стать источником внутренних потрясений. Поэтому Москве стоит присмотреться к предстоящим голосованиям повнимательнее.

24 марта 2021
Игорь Зайцев

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616644080
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