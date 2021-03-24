Конец политсистемы фрау Меркель, - "СП"

07:00 25.03.2021

Если до сентября "Северный поток-2" не достроят, потом это сделать будет еще труднее



Ангела Меркель после сентябрьских 2021 года выборов в бундестаг уходит с поста федерального канцлера. Находясь на вершине власти с ноября 2005 г., она уже превзошла рекорды политического долгожительства Конрада Аденауэра и Гельмута Коля, пишет колумнист украинского еженедельника "2000" Иван Заречняк. Устоял только рекорд нахождения на вершине власти, установленный Отто фон Бисмарком.



Борьба за право стать новым канцлером Германии обещает быть длительной и острой. Избранный лидер христианских демократов Армин Лашет должен был показать менеджерские таланты на выборах в ряде федеральных земель.



14 марта 2021 года состоялись выборы ландтагов двух западногерманских земель - Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц. В Баден-Вюртемберге партия "зеленых" набрала 32% голосов, христианские демократы собрали 24%, социал-демократы получили 11%, свободные демократы набрали 10%, около 10% получила партия "Альтернатива для Германии". В ландтаге не будет представлена Левая партия.



На выборах в Рейнланд-Пфальце победили социал-демократы с 35%. Христианские демократы и здесь заняли только второе место с результатом 27%. Третье и четвертое места поделили партии-антиподы - "зеленые" и "Альтернатива для Германии", набравшие по 9% голосов.



В ландтаге земли Рейнланд-Пфальц будут представлены свободные демократы. Левая партия здесь не смогла приблизиться к 5-процентному показателю, чтобы быть представленной и в этом ландтаге западной федеральной земли.



Немецкая пресса главным неудачником выборов называет христианских демократов. Их новый лидер Армин Лашет не смог совершить политическое чудо. В лучшем случае христианские демократы могут рассчитывать на роль младшего коалиционного партнера партии "зеленых" в Баден-Вюртемберге и социал-демократов - в Рейнланд-Пфальце.



На это отреагировал Фридрих Мерц, который снова реанимировал свои амбиции относительно выдвижения на пост канцлера от христианских демократов.



Это не устраивает Ангелу Меркель. Она конкурировала с Мерцем за лидерство в партии с 1999 года, когда вспыхнул скандал с финансированием христианских демократов за счет продажи танков Саудовской Аравии. Тогда в аппаратных играх Меркель победила Мерца, который ушел из политики и стал менеджером немецко-американского инвестиционного фонда.



В 2019-2021 гг. Меркель снова показала Мерцу, что она контролирует партию. Сначала "преемницей" во главе ХДС стала Анна-Грет Крамп-Каренбаум, а когда она провалила экзамен на лидерство, во главе партии встал Армин Лашет. Эксперты допускали, что ему будет сложно вернуть доверие партии в условиях пандемии.



Коронавирус и сопряженные с ним экономические убытки подорвали рейтинг популярности христианских демократов. Накануне голосования актуализировался скандал с причастностью политиков ХДС к махинациям с финансированием производства медицинских масок. Такие обстоятельства обеспечили ХДС только электоральное ядро голосов в Баден-Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. Теперь перспективы Армина Лашета стать кандидатом ХДС на пост канцлера весьма туманны.



Собственно, проблемы с харизмой партийных лидеров характерны для всех немецких парламентских партий. Нынешний фаворит, партия "зеленых", которая перехватила большой сегмент электората социал-демократов, до выборов должна решить проблему конкуренции за сердце партии между "реалистами" и фундаменталистами.



Реалисты ведут партию в коалицию, которая будет создана на федеральном уровне, и они готовы ради этого на компромиссы. Именно такой реализм сделал "зеленых" удобным коалиционным партнером в большинстве из шестнадцати как западных, так и восточных федеральных земель.



Однако экологические фундаменталисты, чьи идеологические установки близки к позиции Греты Тунберг по многим вопросам, отпугивают немецкую индустрию от этой партии.



То же можно сказать о социал-демократах, которые окончательно отошли от классовой политики и стали ярыми защитниками гендерных и этнических меньшинств. Именно социал-демократы и "зеленые" приютили в рядах своих партий не только турок, но и многих арабов, переселившихся в ФРГ после 2015 года.



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Такой курс на "цветную Германию" отпугивает традиционных либералов из Свободной демократической партии. Однако это не мешает либералам входить в правящие коалиции с социал-демократами и "зелеными" на земельном уровне. Поэтому более правая часть электората голосует за партию "Альтернатива для Германии", которая сохранила представительство в ландтагах Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Более радикальные левые из Левой партии так и не нашли своего избирателя в благополучных западных федеральных землях. До сентября выборы ландтагов состоятся в четырех восточногерманских областях, где уверенно себя чувствуют Левая партия и "Альтернатива для Германии".



Эти выборы показали, что сентябрьское голосование будет непредсказуемым. Многое будет зависеть от успеха или провала вакцинации. Правительство Меркель в вопросе вакцинации проявляет прагматизм и готово рассматривать варианты с российскими и китайскими вакцинами, если они докажут свою эффективность. Тем более что США занялись приоритетно внутриамериканской вакцинацией, и выбор вакцин на рынке ограничен.



Однако Вашингтон давит на Берлин в вопросе санкций против России. Администрация Байдена спешит успеть до выборов бундестага заблокировать проект "Северный поток-2". Учитывая большое американское влияние на немецкое экспертное сообщество, последнее фактически единогласно выступает за отказ от особых немецко-российских отношений. Априори до сентябрьских выборов Россию уже обвиняют по американскому примеру во вмешательстве в выборы, в слежке в бундестаге, в скрытом влиянии на политиков партии "Альтернатива для Германии".



В таких обстоятельствах, если до сентября "Северный поток-2" не достроят, потом это сделать будет еще труднее. Ведь после выборов процесс создания новой правящей коалиции может затянуться и до конца 2021 года. По всей вероятности, новая федеральная правящая коалиция будет последовательно критичной относительно России.



Пока что правительство Меркель не спешит отвечать на украинскую инициативу "Крымская платформа", инаугурационное заседание которой Киев запланировал на 23 августа. Из стран ЕС пока только Литва и Польша готовы в этом участвовать. Чтобы стимулировать Берлин, украинский посол Андрей Мельник не устает шокировать немецкую публику оригинальной интерпретацией истории Второй мировой войны. Работа немецко-украинской комиссии историков усилиями Андрея Мельника превратилась в "историческую политику" в формате методичек Украинского института национальной памяти.



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Немецкие историки шокированы таким политико-идеологическим прессингом в вопросе признания голодомора геноцидом украинцев. Это острый вопрос для немцев, которые солидарны с евреями в признании эксклюзивности геноцида евреев. Не меньший шок немцев вызывают идеи "особой ответственности" Германии за Украину. Надежды на такую ответственность привели к львовскому акту 30 июня 1941 года о провозглашении украинской государственности в "союзе с Германией Гитлера". Соответственно ОУН* немецкие историки рассматривают как коллаборантов нацистской Германии, и они не готовы к "новой интерпретации" украинскими историками "борьбы ОУН-УПА* со сталинским и гитлеровским империализмами".



Тем более современная Германия не готова воевать с Россией за украинские интересы в их специфической интерпретации.



На фоне столь разного подхода к прошлому, настоящему и будущему наивно выглядят попытки внеочередной организации встречи Меркель и Зеленского. Обсуждать конструктивно сторонам пока нечего. Да и эти вопросы - в разгар немецкого супер электорального года - не среди приоритетов Берлина.



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24 марта 21