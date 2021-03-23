Зачистка Рос-элитки началась тихо, - А.Халдей

07:05 25.03.2021

За что раньше награждали, теперь сажают

Александр Халдей



Обострившиеся проблемы бюджета – с перспективой их дальнейшего обострения – со всей остротой поставили во главу угла тему борьбы с региональной (губернаторской) коррупцией. Как и предсказывалось, по мере улучшения ситуации с коронавирусом без лишних анонсов начались аресты и уголовные дела на наиболее токсичные губернаторские фигуры – с разгоном их слежавшихся, как прошлогодний снег, команд. Самара, Иркутск, Пенза, аресты в энергетике – лишь начало большого пути.



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Губернаторы – это ключевые узлы в сетях вертикальных межклановых коммуникаций. Это получение бюджетных денег от разных министерских групп – с последующим их "освоением" и непременным распилом и откатом, это окучивание своих делянок в виде поборов и прочих взяток с местного бизнеса, это контроль за потоками денег в распределении земли и строительных проектов.



Много чего сладкого в работе губернаторов, и пока они давали картинку выборов в сочетании со стабильностью, их функции перераспределения административной ренты центр не волновали. Это называлось "элитный консенсус": губернатор – важный посредник в разборках местных и центральных элит. Свою долю за труды он получает с сознанием выполненного долга.



Однако сейчас лишних денег нет, а местные кризисы определенные кланы в Москве готовы превратить в протесты для давления на Кремль. Кроме того, у многих губернаторов непростые отношения с мэрами крупных городов, имеющих свою сети интересов. И потому все прежние схематозы из добродетели превратились в порок.



Центр не может дальше наблюдать, как аппарат управления осваивает деньги, и при этом заваливает работу, занимаясь очковтирательством. Это провоцирует нестабильность. Ведь все губернаторы – лидеры местных отделений партии власти, проблемы с рейтингом которой – головная боль АП.



Но выйти из первоначального накопления путем прежних схем у многих не выходит. Коррупционные связи крайне устойчивые. Завтра именно центру придется собирать на свою голову шишки от электоральных провалов местных единороссов. И накануне выборов закрывать глаза на это уже нельзя.



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Волна антикоррупционных чисток в России только начинается. Времена изменились, и прежних критериев профпригодности губернаторов уже не будет. Лояльность в обмен на кормление – ушедшая натура. Теперь критерием пригодности становится вполне советский лозунг "Давать продукции больше, лучшего качества, с меньшими затратами!".



Это не может не ударить по доходам элит, не разрушить вертикальные коррупционные связи. Сопротивление гарантировано, как и гарантировано его подавление. В 90-е годы в Москве сложился афоризм: "Всякому бизнесу есть свое начало и свой конец". Приходит час, когда ротация элит совершается с участием прокуратуры.



Губернаторы – это не московские чиновники, но каждый изолированный губернатор – это разорванные цепочки коррупции. Турбулентностей меньше, а эффекта больше. Те, кто на пока свободе, должны проявить понимание. Просвистели пулями лихие 90-е, прошелестели купюрами нулевые, проскрипели кризисные десятые. Все, эпоха ушла. В гремящие двадцатые все будет уже иначе. За что раньше награждали, теперь сажают. И это только начало.



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