Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм, - "ВечБишкек"

07:07 25.03.2021

24 марта 2021



Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм



Пока европейские страны придумывают схемы, как зарегистрировать у себя Sputnik V в нашей республике граждан скоро будут прививать и российской, и китайской вакциной.



Дождались! У граждан Кыргызстана появится возможность получить прививку от коронавирусной инфекции. Первыми счастливчиками, которые получат защиту иммунитета, станут медработники, учителя, соцработники, сотрудники МВД, таможенники, пограничники и граждане из группы риска – с хроническими заболеваниями. Но, исключительно на добровольной основе.



"Колоть" начнут, возможно, уже на этой неделе. Об этом журналистам сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульнара Ишенапысова.



Это стало возможным благодаря прибытию в Кыргызстан 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm.



Ждут в республике и российскую вакцину – в рамках договоренностей Владимира Путина и Садыра Жапарова Кыргызстан получит 500 тысяч доз Sputnik V. И это только первая партия. Ведутся переговоры о выделении большего количества.



Китайская вакцина это, конечно, хорошо, но кыргызстанцы с нетерпением ждут именно Sputnik V. Особенно на фоне информации о надвигающейся третьей волне Covid-19. За год с начала пандемии вирус успел обрасти несколькими штаммами, от которых краткосрочный иммунитет, приобретенный переболевшими от первых волн, не спасает. Поэтому, вся надежда только на вакцинацию.



Хотели бы получить российскую вакцину и граждане Европы, но, в отличие от Кыргызстана, им повезло меньше. Несмотря на то, что на сегодняшний день Sputnik V зарегистрирован уже в 52 странах с населением 1,4 млрд человек, единственная страна в Европе, которой доступна российская вакцина – Венгрия. Эта страна в одностороннем порядке, наплевав на мнение ЕС, заключила договор на поставку и уже вакцинирует своих граждан.



Задумываются о том, чтобы в обход Европейского агентства сертификации лекарственных средств заключить контракт с Россией на поставку Sputnik V в Германии и Италии.



Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "было бы предпочтительнее, чтобы был общеевропейский заказ, но если такового не будет, Германия должна идти своим путем. И мы пойдем на это".



А канцлер Австрии Себастьян Курц призвал европейские ведомства ускорить процесс регистрации российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе и заявил, что Австрия готова способствовать ускорению этого процесса.



Причина проста – зарегистрированных на территории ЕС вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson не хватает. А после многочисленных случаев смерти после вакцинации AstraZeneca, популярность этой вакцины сильно упала. Более того, в нескольких странах ее применение уже запрещено.



Единственный выход видят в закупке российской вакцины. И это несмотря на заявление еврокомиссара Тьерри Бретон, что вакцин от коронавируса в Европе "достаточно", и в российской нет необходимости.



Судя по ситуации, которая происходит в Европе, скоро граждане этих стран в прямом и переносном смысле будут брать свои правительства измором, требуя российскую вакцину. Пока же предприимчивые европейцы уже придумывают "туристические маршруты", главная цель которых – получение российской вакцины.



В соцсетях граждане ЕС пишут, что готовы вакцинироваться где угодно – хоть в российских аэропортах, лишь бы получить инъекцию защиты от коронавируса.



Единственное объяснение, почему Евросоюз не хочет пускать на свою территорию российскую вакцину – политика. О гражданах, как это часто бывает, думают в последнюю очередь.



Так что впору Кыргызстану задуматься не просто об открытии "вакцинного" туризма для европейцев и всех желающих – конечно же после вакцинации кыргызстанцев, но и об открытии в республики производства российской вакцины, как это уже сделано в Индии. Дело это, конечно, не быстрое, но и коронавирус вместе со всеми своими нынешними и будущими мутациями из жизни человечества уходить не собирается…



24 марта 21