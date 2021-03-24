Гей-королевство бабушки Лизы. Радужное будущее английской монархии, - .С.Плотников

07:27 25.03.2021

Радужное будущее английской монархии

Оплот старой консервативной Европы дрогнул под натиском требующих равноправия расовых и сексуальных меньшинств

Сергей Плотников



24.03.21



Как сообщили агентства BBC и CNN, сославшись на информаторов близких к Букингемскому дворцу, правящая династия Виндзоров созрела. Двор королевы Елизаветы II готов отныне принимать на службу черных рыцарей, голубых дворецких, розовых служанок и прочих чепушил из альтернативной реальности. Королевский двор готов "уделить внимание" поддержке меньшинств, то есть, наоборот - закрыть глаза на этническое и половое разнообразие окружающей челяди. Людям с нетрадиционным для Англии цветом кожи теперь будет проще устроиться обслугой в какую-либо из королевских резиденций - например, в Кларенс-хаус, Кенсингтонский или в Букингемский дворцы. Более того: представители двора, якобы, даже запланировали ряд встреч с представителями ЛГБТ-сообщества.



Надо сказать, стены замка короля Артура разномастные косплейщики штурмовали давно и упорно - достаточно вспомнить толпы чернокожих ланселотов из голливудских рыцарских киносаг. Однако, крупную брешь в обороне защитников английских традиций пробила хрупкая принцесса Меган Маркл. Недавно Меган, совместно с мятежным принцем Гарри, в интервью американской телеведущей Опре Уинфри обвинила королевскую семью Виндзоров в расизме.



Не называя конкретных имен, Маркл в числе прочего рассказала о расистских упреках в ее адрес со стороны некоего персонажа из королевской семьи. Помимо того, Меган Маркл, сообщила, что и ее личные права были ущемлены, так как сразу свадьбы с принцем Гарри, агенты службы безопасности отобрали у девушки паспорт, водительское удостоверение и ключи от автомобиля. Но, в принципе, публику завело другое: якобы, во время беременности Маркл, члены королевской семьи проявили волнение по поводу, возможно, "некорректного" цвета кожи ребенка.



Родословная принцессы Меган по отцу, напомним, восходит к переселенцам в Новый Свет из Германии и Ирландии, а по матери - к африканским невольникам. Есть о чем волноваться.



Собственно, проблемы крови наследника могли бы остаться умозрительными, но Меган, похоже, в силу склочного характера умудрилась еще до рождения ребенка испортить отношения с гранд-свекровью. Ответная реакция не заставила себя ждать: когда в 2019 году у Гарри и Меган родился сын Арчи, ему не дали титул принца и государственную защиту. Специально по этому поводу-де, монаршая семья изменила правила наследования титула.



Вот так все составные части интриги сошлись воедино, а ее последствия чопорный дом Виндзоров будет расхлебывать еще пару сотен лет. Обиженная Меган Маркл, как уже говорилось, обвинила королевскую семью в расизме. Причем, герцогиня Сассекская нашла горячую поддержку у подданных Елизаветы II. Часть британцев сочли отношение двора к несчастной девушке скотским и неприемлемым.



В первую очередь возбудились антимонархисты - среди англичан есть такие, как ни удивительно. А именно, британская организация Republic призвала к широкой национальной дискуссии об изменении государственной формы правления. Глава Republic Грэм Смит назвал монархию "гнилым институтом", который ущемляет права молодых членов королевской семьи. Ради их благополучия с Британской короной должно быть покончено. Парадоксальный вывод, не правда ли?



В целом скандал содрал болячку с некоторых застарелых проблем британского общества: архаичного политического устройства, классового деления, сословных привилегий, наконец - практики "бытового" расизма. Характерно, что сочувствуют принцессе и принцу в основном молодые англичане, но они в меньшинстве.



Старшее поколение британцев напротив, убеждено, что Гарри и Меган совершили предательство. Они полагают, что парочка скандалистов еще доставит Чарльзу и Елизавете II немало неприятностей, но монархия переживет этот кризис, как в свое время пережила отречение Эдуарда VIII. Тем более, что в обойме у правящей семьи есть примерный и популярный в народе наследник - принц Уильям.



Рейтинги Елизаветы II, как отмечают политические аналитики, также очень высоки, поэтому вряд ли подобные скандалы пошатнут монархию. Однако, каким-то образом нивелировать публичные обвинения Меган и Гарри королевскому дому все же придется. Понятно, что обвинения монаршей семьи в расизме и пренебрежении интересами меньшинств очень странные. Лучше всего на них можно ответить русской пословицей: не суйся в чужой монастырь со своим уставом. Хотя, не исключено, что скоро в мужские монастыри законодательно обяжут подселять гомосексуалистов, а в женские - монахинь-лесбиянок… Все может быть в толерантное время. Елизавета II, как мы видим, вынужденно пошла на уступки, чтоб замять скандал.



В числе нововведений при дворе, сообщают агентства BBC и CNN, рассматривается вариант учреждения должности ответственного за поддержку этнических и сексуальных меньшинств среди обслуги в резиденциях королевской семьи. Ну, и шире: представители семьи Виндзоров планируют встречи с людьми с ограниченными возможностями, социально-необеспеченными, ЛГБТ, африканскими мигрантами и т. д. Королевский двор заявил, что намерен улучшить свою политику в их отношении. Похоже, коготок Елизаветы увяз: скоро от нее потребуют преклонять колени в память о жертвах колонизации, работорговли и средневековой борьбы с содомией.



Справка:



Букингемский дворец официально отстранил герцога и герцогиню Сасекских, Гарри и Меган, от исполнения королевских обязанностей в начале 2020 года. С тех пор парочка успела эмигрировать из Англии в США, заключить сделку с компаниями Netflix и Spotify и выиграть ряд судов о вмешательстве в личную жизнь. Также благодаря ряду дерзких интервью Гарри и Меган окончательно испортили отношения с правящим в Великобритании домом Виндзоров.