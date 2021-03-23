Шухрат Сабиров, как выяснилось, еще 9/03 уволен из шефов Антимонопольного госагентства Киргизии

08:13 25.03.2021

Сабиров Шухрат Маматалиевич освобожден от должности директора Государственного агентства антимонопольного регулирования при правительстве. Соответствующее распоряжение 9 марта 2021 года подписал премьер-министр У.Марипов.