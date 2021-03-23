|10:02 У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)
08:42 Зеленский подставил Украину под удар Китая, - "Взгляд"
08:40 Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм, - Ст.Борзяков
08:19 Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева
08:13 Шухрат Сабиров, как выяснилось, еще 9/03 уволен из шефов Антимонопольного госагентства Киргизии
07:27 Гей-королевство бабушки Лизы. Радужное будущее английской монархии, - .С.Плотников
07:07 Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм, - "ВечБишкек"
07:05 Зачистка Рос-элитки началась тихо, - А.Халдей
07:00 Конец политсистемы фрау Меркель, - "СП"
06:52 О месте Казахстана в американо-китайских отношениях, - Н.Кузьмин
06:48 Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
06:44 Цветок "Новороссия". История двигает континентами, - Александр Проханов
00:51 Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:49 "Афганский проект" сближает Исламабад и Анкару, - Энги Озер
00:37 Казахстан: миллион "мертвых душ"? - Дм.Верхотуров
00:35 Нейтралитет по-японски – ложь, помноженная на коварство, - А.Кошкин
|19:54 Талаайбек Нурбашев покинул пост главы ГоскомТЭКа Киргизии
19:48 Байден поднимает ставки в отношении России и Китая одновременно: сработает ли жесткий подход? - Эшис Рэй
18:32 Слухи "об ухудшении здоровья" развеяны. Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Хатлон
17:55 non/fiction-2021: Презентация книг историка Оренбургского и Сибирского казачества А.Ганина (анонс, 25/03)
17:13 Аркадаг сочинил очередную песню - теперь в честь Ашхабада
16:56 Туркменского блогера Чолиева выдворили из России в Турцию
14:26 Призраки Хатыни соврать не дадут.., - Тимур Шерзад
14:25 "Квазигосударственные образования" и казахский Павлодар, построенный отцом
13:09 "Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием
13:04 В Госдуме потребовали запретить "певице" Маниже выступать под флагом России
12:54 Продажный судья ВерхСуда Киргизии Осмоналиев откупился от правосудия штрафом и вышел на свободу
12:00 Шухрат Холмухамедов - новый глава УзбГенштаба
11:57 Выборы в Израиле опять не выявили победителя. Мандатов не хватает...
11:47 Есть ли дно у зАда? Собчак - это хайпожорство на маньяках и растлении малолеток
11:35 Джо Байден встает с колен. Пока ползком..., - С.Строкань
10:30 Россия и Китай переходят от обороны к контратаке, - Петр Акопов
09:17 Токаев попросил Путина о дополнительной поставке "Спутник V"
08:08 Мирзиеев подписал указ "О сокращении бюрократии"
07:54 Шыкмаматов: Кыргызстан не сможет своими силами построить ГЭС "Камбар-Ата-1"
07:48 В КырПарламент влез депутатом Осмонов (партия "Бир бол", экс-"Ыйман нуру", экс-"Мекеним Кыргызстан"...)
07:39 Транзит власти в России может начаться в мае, но Путин непредсказуем, - А.Седова
07:36 Лавров полетел в Азию пробивать путь к большим деньгам, - "СП"
07:27 Саудовская Аравия предложила мир на годовщину войны, - М.Беленькая
07:24 В сфере прав человека Россия плывет в одной лодке с Китаем, - В.Скосырев
07:23 Эр-Рияд от отчаяния мирится с йеменцами. Саудовская Аравия вызывает хуситов на диалог, - И.Субботин
00:30 Инвесторы бегут из Кыргызстана как черти от ладана, - Марал радиосу
00:26 Неожиданный удар по Китаю. В Бирме острый политический кризис
00:18 МирзиКрашСтрой. По первому Ташкентскому "Хилтону" уже пошли трещины...
00:15 Тиски Запада спаяли Москву и Пекин. Россия и Китай договорились, как управлять миром, - "Къ"
|Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева
08:19 25.03.2021
Заместителей министра здравоохранения и социального развития Нурболота Усенбаева и Мадамина Каратаева сняли с должности. Эту информацию АКИpress подтвердили в пресс-службе Минздрава.
Каратаев занимал эту должность с июня 2018 года.
Усенбаев был назначен в апреле 2020 года.