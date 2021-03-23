Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева

08:19 25.03.2021

Заместителей министра здравоохранения и социального развития Нурболота Усенбаева и Мадамина Каратаева сняли с должности. Эту информацию АКИpress подтвердили в пресс-службе Минздрава.



Каратаев занимал эту должность с июня 2018 года.



Усенбаев был назначен в апреле 2020 года.