Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм, - Ст.Борзяков

08:40 25.03.2021 И пятница, и понедельник оказались посвящены публичной сваре с обменом предельно резкими мнениями в духе "сам дурак" 24 марта 2021, Станислав Борзяков



Американские СМИ предложили оригинальное объяснение того, почему переговоры между делегациями США и Китая на Аляске закончились полным провалом несмотря на то, что обе стороны возлагали на них большие надежды. В качестве причины называют расизм. Но не отмечается главное – то, что американцы, китайцы и русские воспринимают эту проблему по-разному.



Встреча в Анкоридже, как ее воспринимали многие американские комментаторы, должна была положить конец одному из многочисленных конфликтов между США и Китаем. Конкретно – торговой войне, развязанной Трампом против Поднебесной. Она была важна для американской промышленности, на которую опираются республиканцы, но изначально не входила в планы глобалистов, какими являются демократы, и подрывала то, что называют "западным единством". Многие страны Европы, включая Германию, недвусмысленно заняли сторону китайцев и открыто заявляли, что тактика Трампа "неприменима" в XXI веке.



Самим китайцам происходящее тоже, мягко говоря, не нравилось. Там надеялись, что избрание Трампа – своего рода случайность, и нужно только "пересидеть", не сдавая позиций, чтобы потом вернуться к нормальному режиму торговли.



Поэтому, собственно, переговоры были организованы столь легко. Руководители китайской дипломатии – глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И – прибыли на север Америки без всяких предварительных условий. В пятницу состоялась их встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном, а понедельник прошел второй тур на более низком уровне представительства.



Перерыв на уикенд не помог. Стороны так и не перешли к обсуждению главного вопроса – шагам по сворачиванию "торговой войны", а ряд консультаций за закрытыми дверями вообще не состоялись. И пятница, и понедельник оказались посвящены публичной сваре с обменом предельно резкими мнениями в духе "сам дурак".



В обвинениях американской стороны не было ничего нового и интересного, но китайские товарищи как будто "отвели душу". Помимо прочего, представители США узнали, что их государство "слабое", но при том "агрессивное" и "попирающее права человека", а сами они – плохо воспитанные хамы.



Последнее было призвано проиллюстрировать тот факт, что Блинкен в своем первом приветственном "выпаде" в адрес гостей вышел за рамки отведенного ему времени. Когда же получил "ответку" – то самое обвинение в нарушении прав человека, как будто завис, явно не ожидая от гостей из Пекина резкости и прыти.



Все это могло показаться странным с учетом того, что сворачивание "торговой войны" необходимо сейчас обеим сторонам: КПК – в принципе, а администрации Байдена – для того, чтобы поддержать уставшую от коронакризиса экономику и включить это в кейс "первых побед", традиционно презентуемых после первых ста дней нового президента.



При этом противники Байдена изначально называли его "прокитайским кандидатом", намекая на возможные коррупционные связи в КНР. У него действительно сложились хорошие личные отношения с рядом представителей верхушки КПК благодаря прежней деятельности на посту сенатора и тому, что в период Барака Обамы он фактически отвечал за все китайское направление. И отвечал небезуспешно – экономическое сотрудничество двух стран при Байдене – вице-президенте, несмотря на все политические противоречия, шло в гору.

Азиатская пресса утверждает, что Байдена в Пекине уважали и почти любили. А с точки зрения американской разведки, Китай (а также Иран) пытался повлиять на результаты выборов в США в пользу Байдена, как Россия – в пользу Трампа.



Но вместо дружеских объятий – громкая свара. А почему? Если сильно упрощать, объяснение происходящему сводится к двум словам – инерция и идеология.



Насчет инерции все более-менее понятно: благодаря "повороту" Трампа американский политический класс и общественное мнение теперь заточены на противостояние с КНР. Значительная часть элиты США не хотела "торговой войны", но раз уж она начата, ее необходимо если не выиграть, то завершить так, чтобы можно было объявить о своей победе. В противном случае Белый дом и Госдеп могут обвинить в сдаче национальных интересов.



Что же касается идеологии (в данном случае – идеологии демократов), она подразумевает восприятие Белого дома как главного мирового правозащитника. То есть возвращение к тем временам, когда Вашингтон ультимативно навязывал всему миру свои представления о демократии и правах человека. Если для республиканцев это в значительной степени предлог, то для нынешней власти – "честь мундира", и тот же Блинкен является рафинированным представителем идеологизированной дипломатии.



Судя по всему, американцы представляли себе ситуацию так: китайцы выслушают все "фи", касающиеся Уйгуристана и Гонконга, а "торговую войну" мы все равно свернем – ведь им самим это нужно. Реакция оказалась, с одной стороны, предсказуемой (китайцы терпеть не могут вмешательства в свои внутренние дела, особенно применительно к сепаратистским регионам), с другой, достаточно парадоксальной, чтобы у Блинкена вытянулось лицо.



То, что Америка – мировой хам с претензией на мирового жандарма, это, пожалуй, и американцам понятно.



Но услышать уже от китайцев обвинения в расизме и системном попирании прав человека они были не готовы. И их даже можно понять: трудно даже сопоставить "проблемы чернокожего сообщества", которым посвящают первые полосы все мейнстримные СМИ, и тех же уйгуров в Синьдзяне с "центрами перевоспитания", новым изданием концентрационных лагерей.



Либеральное и горячо поддерживавшее демократов издание The Wall Street Journal откликнулось на аляскинскую свару редакционным материалом с названием "Китайское предупреждение Байдену" и подзаголовком "Противники США чувствуют их слабость". В ней изложен изящный, по-своему правильный, хотя и половинчатый взгляд на проблему.



Если коротко, демократы и либеральные СМИ сами виноваты. В пылу борьбы с Трампом и с расизмом (что тут первично, а что вторично – не указано, но со стороны очевидно, что первично первое) они перегнули палку. Растянув на несколько лет бичевание США как "расистской страны" под руководством "президента-расиста", который держит мексиканских детей в каких-то клетках (то, что эти "клетки" появились при Обаме, не акцентируется), они сунули в руки врагов Америки несколько козырей, которыми те теперь легко отбивают всю правозащитную тематику.



Причем это в равной степени касается и Китая, и России. Последний раз президент Владимир Путин упоминал об американском расизме и движении BLM буквально неделю назад. И даже пресс-секретарь Белого дома, хорошо памятная нам Джен Псаки вынуждена была согласиться с тем, что президент России прав. В противном случае опровергать бы пришлось не только его, но и Байдена вместе со всем руководством Демократической партии.



Параллельно в ситуацию вклинилась трагедия. Очередной вооруженный психопат, 21-летний Роберт Лонг, застрелил восемь человек в трех спа-салонах Атланты, принадлежащих азиатам. Но обвинить во всем конкретного психопата было бы слишком "по-республикански", поэтому и Байден, и вице-президент Камала Харрис вновь заговорили о проблеме "структурного расизма", на сей раз – применительно к выходцам из Азии, которым действительно пришлось натерпеться всякого после того, как мир накрыла паника из-за самой первой "волны" коронавируса.



Было бы даже странно, если бы китайская сторона не воспользовалась ситуацией. Вот она и воспользовалась, увидев, что американцы намерены читать им снобистские лекции об отношениях с меньшинствами.



В том, что палку действительно перегнули, вставив ее в колеса американской дипломатии, с редакцией The Wall Street Journal сложно не согласиться. Но она умалчивает о двух значительно более важных обстоятельствах, составляющих эту проблему.



Первое – Америка уже давно потеряла моральное право на то, чтобы претендовать на "эталон" в деле соблюдения прав человека. Если в конце XX века ей в этом смысле верили (но уже тогда зачастую безосновательно), то после серии вооруженных конфликтов, поддержки откровенных людоедов и пыток в Гуантанамо, составивших американскую "славу" в новой эре, расизм в отношении хоть черных, хоть азиатов – это "вишенка на торте", а не определяющий состав.

Второе и, пожалуй, главное. Замах США на международное доминирование с делением политических систем и национальных традиций на первый сорт, второй сорт и "браковано" – тот же расизм "вид сбоку" или колониализм "вид сбоку" (а в тех же мейнстримных СМИ теперь предписывают считать, что колониализм и расизм – почти синонимы).



Да, само понятие "американской исключительности" – это расизм. Но оно лежит в основах американского государства, и ни Байден, ни кто угодно другой на его месте ничего с этим поделать не смогут, даже если вдруг и захотят. Урок, преподнесенный Вашингтону китайцами, конкретен: нет смысла отрицать экономическое, военное и даже политическое могущество США, но их претензию на эталон морали и нравственности теперь будут поднимать на смех. Источник - взгляд

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