 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 25.03.2021
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У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)
10:02 25.03.2021

азначен пресс-секретарь президента Узбекистана
Заместителем главы администрации и пресс-секретарем президента Узбекистана назначен Шерзод Асадов, ранее работавший заместителем министра иностранных дел.
Вчера, 18:19 Политика
На совещании под председательством президента Узбекистана в среду Шавкат Мирзиеев представил нового заместителя главы администрации, пресс-секретаря президента Шерзода Икрамовича Асадова. Указ о назначении подписан 24 марта, передает корреспондент "Газеты.uz".

"У него большой опыт, я его испытал много раз. Сейчас нужны такие образованные люди. Он знает и внешний, и внутренний мир. Шерзод Асадов будет лично отвечать за реализацию информационной политики государства. Он будет оценивать работу всех государственных, хозяйственных организаций и хокимиятов в сфере медиа, а также отвечать за развитие государственных и негосударственных СМИ и совершенствование их деятельности… Необходимо сравнить с прошлым периодом, донести до людей текущую справедливую политику", - заявил президент.

Глава государства также поручил Шерзоду Асадову координировать деятельность пресс-секретарей всех ведомств и хокимиятов.

Ранее Шерзод Асадов работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Он также служил послом Узбекистана в Австрии и постоянным представителем страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в Вене.

Ранее Комил Алламжонов занимал должность пресс-секретаря президента и заместителя руководителя Администрации президента с декабря 2017 года по октябрь 2018 год. С сентября 2019 года по июль 2020 года замглавы Администрации по работе со СМИ работал Фарход Махмудов. С этого дня обязанности замглавы Администрации президента по вопросам СМИ временно исполняла Дилноза Зиямухамедова, которая также работает заведующей сектором развития СМИ, телевидения и печати Администрации президента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
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