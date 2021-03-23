У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)

10:02 25.03.2021

азначен пресс-секретарь президента Узбекистана

Заместителем главы администрации и пресс-секретарем президента Узбекистана назначен Шерзод Асадов, ранее работавший заместителем министра иностранных дел.

Вчера, 18:19 Политика

На совещании под председательством президента Узбекистана в среду Шавкат Мирзиеев представил нового заместителя главы администрации, пресс-секретаря президента Шерзода Икрамовича Асадова. Указ о назначении подписан 24 марта, передает корреспондент "Газеты.uz".



"У него большой опыт, я его испытал много раз. Сейчас нужны такие образованные люди. Он знает и внешний, и внутренний мир. Шерзод Асадов будет лично отвечать за реализацию информационной политики государства. Он будет оценивать работу всех государственных, хозяйственных организаций и хокимиятов в сфере медиа, а также отвечать за развитие государственных и негосударственных СМИ и совершенствование их деятельности… Необходимо сравнить с прошлым периодом, донести до людей текущую справедливую политику", - заявил президент.



Глава государства также поручил Шерзоду Асадову координировать деятельность пресс-секретарей всех ведомств и хокимиятов.



Ранее Шерзод Асадов работал заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Он также служил послом Узбекистана в Австрии и постоянным представителем страны при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях в Вене.



Ранее Комил Алламжонов занимал должность пресс-секретаря президента и заместителя руководителя Администрации президента с декабря 2017 года по октябрь 2018 год. С сентября 2019 года по июль 2020 года замглавы Администрации по работе со СМИ работал Фарход Махмудов. С этого дня обязанности замглавы Администрации президента по вопросам СМИ временно исполняла Дилноза Зиямухамедова, которая также работает заведующей сектором развития СМИ, телевидения и печати Администрации президента.