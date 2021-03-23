Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному

11:04 25.03.2021

24 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА



Уровень воды в Токтогульском водохранилище резко снижается. На сегодняшний день объем воды составляет всего 8 миллиардов кубометров. Сообщив об этом, депутат парламента Таабылды Тиллаев поинтересовался у членов правительства о мерах обеспечения населения электроэнергией.



Министр энергетики Кубанычбек Турдубаев согласился, что уровень воды в водохранилище приблизился к опасному.



Четыре месяца назад в Токтогулке объем воды составлял 13 миллиардов кубометров, и это уже вызывало опасения.



"С Казахстаном и Узбекистаном подписаны договоры об импорте электроэнергии. Кроме этого, повышена генерация на ТЭЦ Бишкека еще на 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии, режим работы ТЭЦ изменен. В этом году планируется довести выработку на ТЭЦ Бишкека до 2 миллиардов", - заявил он.



Чиновник заверил, что ограничений на потребление электроэнергии и веерных отключений в Кыргызстане не будет.