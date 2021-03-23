Дочки РосПсаки (Д.Пескова) пиарятся пением (видео)

12:00 25.03.2021

Дочери Навки и Пескова растрогали народ до слез



Девушки выпустили совместный трогательный сингл



Дочка олимпийской чемпионки Татьяны Навки выпустила первую песню под названием "Папа". Александра Жулина попробовала свои силы в качестве певицы. А вот автором композиции стала ее сводная сестра, дочь Дмитрия Пескова Елизавета.



Гордая Татьяна Навка поделилась с поклонниками творчеством девочек на своей страничке в "Инстаграм". Как рассказала легендарная фигуристка, песня посвящена папам Лизы и Саши – Дмитрию Пескову, который является пресс-секретарем Владимира Путина, и Александру Жулину, знаменитому фигуристу.



"Эта история об отношениях с отцом может найти отклик в сердце каждого из нас", – процитировала Сашу Татьяна.



Счастливая мать поздравила девушек и призвала подписчиков скачивать и слушать песню.



