Новосозданную Госслужбу цифрового развития. Киргизии возглавил Таалайбек Орозов

17:55 25.03.2021

25 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

В Государственной службе цифрового развития назначили председателя



Таалайбек Орозов назначен председателем Государственной службы цифрового развития. Об этом сообщили в ведомстве.



По их данным, первый заместитель руководителя аппарата правительства Айбек Джунушалиев представил коллективу нового главу.



Айбек Джунушалиев пожелал председателю успешной и плодотворной работы. Он отметил, что задача для ведомства и его руководства определена, надо усилить работу по цифровизации. По его словам, действующая нормативно-правовая база должна быть усовершенствована, а также необходимо обратить особое внимание на ряд требований бизнес-сообщества.



Таалайбек Орозов поблагодарил руководство и своих коллег за оказанное доверие и выразил надежду на успешную реализацию поставленных целей.



Ранее Таалайбек Орозов был заведующим отделом регионального развития, транспорта, строительства и коммуникаций аппарата кабмина.



Напомним, Государственный комитет информационных технологий и связи преобразован в Государственную службу цифрового развития.