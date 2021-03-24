Болтавшийся неизвестно где 3 года Уран Ахметов стал новым директором Кыргызского института стратегических исследований

18:05 25.03.2021

25 марта 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Экс-министр юстиции Уран Ахметов назначен главой НИСИ



Экс-министр юстиции Кыргызстана Уран Ахметов назначен директором Национального института стратегических исследований. Информацию об этом 24.kg подтвердили в учреждении.



Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Улукбек Марипов. До назначения Уран Ахметов работал первым заместителем руководителя аппарата правительства.



Уран Ахметов сменил на посту Эмильбека Каптагаева.