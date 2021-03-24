Нажмиддинходжа Шарипов лишился вкусного поста главы Антимонопольщиков Узбекистана

18:54 25.03.2021

Глава АМК назначен замхокима Ташкентской области

Нажмиддинходжа Шарипов освобожден от должности главы Антимонопольного комитета и назначен заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли.

Сегодня, 15:35 Политика

Заместителем хокима Ташкентской области по вопросам инвестиций и внешней торговли назначен Нажмиддинходжа Шухратович Шарипов, сообщила пресс-служба областной администрации. На этом посту он сменил Джамшида Абдусаламова.



Нажмиддинходжа Шарипов (1983 г. р.) окончил Ташкентский финансовый институт (2005) и Высшую школу бизнеса (2012) по специальности банковское дело, международные валютно-кредитные отношения.



С января 2019 года Нажмиддинходжа Шарипов возглавлял Антимонопольный комитет Узбекистана, а до этого был первым заместителем председателя Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.