США попали в зависимость от российской нефти, - Bloomberg

19:14 25.03.2021

Вашингтон регулярно пытается помешать своим европейским партнерам закупать российские нефть и газ, обосновывая это пресловутой опасностью чрезмерной энергозависимости от Москвы. Однако в то же самое время американские нефтеперерабатывающие заводы покупают больше российской нефти, чем когда-либо. Автор разбирается в сложившейся ситуации.



Bloomberg (США): несмотря на жесткие разговоры, американская жажда российской нефти достигла рекордного уровня



Хавьер Блас (Javier Blas)



Нефтяные танкеры, пришвартованные у нефтеперерабатывающего завода в Бейтауне (Техас) выглядят точно так же, как и многие другие, курсирующие по Хьюстонскому судоходному каналу. Однако внутри их объемных трюмов находится необычный груз: российская нефть.



Огромный комплекс, принадлежащий Exxon Mobil Corp., - это не единственный нефтеперерабатывающий завод в США, который получает российскую нефть. Завод Chevron Corp. в Мобиле (Алабама) и производство Valero Energy Corp. в Сент-Чарльз, Луизиана, также ее закупают.



Нефтеперерабатывающие заводы США столкнулись с нехваткой сырья. Вызвана она двумя причинами: во-первых, из-за санкций США в отношении режима Николаса Мадуро венесуэльская нефть недоступна, а во-вторых, страны ОПЕК сократили уровень добычи, соответственно, и объем поставок снизился. Чтобы восполнить нехватку американские нефтеперерабатывающие предприятия в 2020 году обратились к российской нефти.



Неконтролируемые закупки в сочетании со значительно сократившимися поставками из Саудовской Аравии привели к тому, что в прошлом году Россия стала третьим по объему поставщиком нефти в США. Это достижение Кремля обсуждалось на нефтяном рынке, но, что удивительно, в дипломатических кругах ему уделили мало внимания. "Перемещение России на третье место не привлекло внимания в Вашингтоне", - говорит Боб Макналли (Bob McNally), бывший старший политический советник Белого дома, возглавляющий вашингтонскую консалтинговую компанию Rapidan Energy Group.



Растущая зависимость Америки от российской нефти идет вразрез с энергетической дипломатией США. В течение последних двух лет политики Вашингтона выступали за то, чтобы европейские страны отказались от "Северного потока - 2", многомиллионного трубопровода, который должен переправлять сибирский газ в Германию. Как утверждают в США, он даст Кремлю дополнительный рычаг давления на европейских союзников. (В 2019 году российский газ составил 45% от общего европейского импорта природного газа.) В прошлом году Конгресс даже разрешил вводить санкции против компаний, участвующих в проекте. Администрация Байдена пока не сообщила, будет ли она рассматривать реализацию этой возможности.



По мнению Марка Финли (Mark Finley), бывшего аналитика ЦРУ по вопросам нефти и действующего научного сотрудника Института Бейкера при Университете Райса, тихий всплеск объемов импорта российской нефти говорит о том, что за мантрой о энергетической независимости, которую продвигал бывший президент Дональд Трампа, ничего не стоит. Во время предвыборной кампании Трамп хвастался в Техасе, что США являются "энергетической державой номер один". Как он заявлял, стране больше никогда не придется зависеть от "враждебных" иностранных поставщиков. "Вот такое энергетическое доминирование", - говорит Финли.



В феврале прошлого года администрация Трампа внесла в черный список дочернюю торговую организацию государственной "Роснефти", крупнейшей российской нефтяной компании. Как утверждалось, она обеспечивала финансовую поддержку правительства Мадуро. Однако ни одна другая российская компания санкциям не подверглась, а это значит, что американские предприятия могут продолжать покупать российское сырье и продукты нефтепереработки.



Путь к тому, чтобы Россия стала ключевым поставщиком нефти в США, был проложен благодаря знанию рынка, удаче и доказанной способности Кремля обращать стратегии Вашингтона в свою пользу. Годами доля России в американском импорте нефти и продуктов нефтепереработки составляла менее 0,5%, но за прошедшее десятилетие эта доля постепенно росла, а в прошлом году достигла 7%, что, по подсчетам Bloomberg News, является рекордным показателем. В среднем США импортировали 538 тысяч баррелей российской нефти в день, при этом импорт из Саудовской Аравии составлял в среднем 522 тысячи баррелей ежедневно.

России удалось добиться таких результатов в основном за счет Венесуэлы. Завод Exxon в Бейтауне - один из немногих в США обладает специальным оборудованием для переработки плотной, сернистой сырой нефти, которую и производит Венесуэла. Когда в 2019 году администрация Трампа подвергла Petróleos de Venezuela S.A. санкциям, цепи поставок этого нефтеперерабатывающего завода были нарушены. "Нефтеперерабатывающие заводы США в Мексиканском заливе - самые современные в мире, - говорит Ади Имсирович (Adi Imsirovic), научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований и бывший глава отдела торговли нефтью российского гиганта "Газпром". - Потеряв венесуэльское сырье и столкнувшись с более дорогим и меньшим по объему сырьем от традиционных поставщиков из ОПЕК, они стали основным потребителем российского мазута, который они используют в качестве заменителя".



Американские нефтеперерабатывающие заводы покупают в России не саму сырую нефть, а полуочищенное тяжелое нефтяное топливо, известное как Мазут-100, отличающийся вязкой консистенцией. Этот пережиток советского прошлого в России в основном сжигают, чтобы получить тепло. Однако в США его используют для производства бензина. Основным импортером российского топлива в США в прошлом году стал Valero, потребивший 55 миллионов баррелей. На втором месте Exxon, закупивший 50 миллионов баррелей. Согласно таможенным данным, на эти компании приходится 50% от общего объема импорта российской нефти в США.



Проблемы с поставками, вызванные недоступностью венесуэльского сырья, усугубились сокращением объема производства странами ОПЕК и особенно Саудовской Аравией, которая в прошлом году приняла решение снизить объем поставок в США до самого низкого уровня с 1985 года. Так она пыталась сократить излишки сырой нефти, которые накапливались во время пандемии.



Консультанты, аналитики и лоббисты, работающие в нефтеперерабатывающей отрасли, говорят, что они не заметили в Вашингтоне никакой озабоченности ростом российского импорта. Однако это может измениться. В марте президент Байден назвал президента России Владимира Путина "убийцей" и пригрозил, что тот заплатит за вмешательство в выборы в США. По словам Макналли, Белый дом может ввести запрет на импорт российской нефти в рамках более масштабного пересмотра санкций против России этим летом. Однако немногие в отрасли считают эту возможность реальной.



Если в следующие месяцы Саудовская Аравия увеличит объемы производства, как многие и ожидают, то саудовская нефть займет место российской. То же самое касается и сырья из Кувейта и Ирака. В противном случае американским нефтеперерабатывающим заводам все еще придется искать плотное сырье для своих производств. Сырье нефтеносных песков Канады может стать выходом, однако американские заводы, вероятно, уже и так покупают столько, сколько максимально возможно.



Оригинал публикации: U.S. Thirst for Russian Oil Hits Record High Despite Tough TalkОпубликовано 24/03/2021