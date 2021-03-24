РосВакцина "СпутникV" убила... правительство Словакии

19:48 25.03.2021

Из состава правительства вышли министры иностранных дел и образования от партии "Свобода и солидарность". До этого в отставку подал глава партии Рихард Сулик, занимавший должность заместителя премьер-министра. Сулик заявил, что его партия не вернется в состав правительства до тех пор, пока премьер-министр страны Игор Матович не покинет свой пост.



12 марта главу Минздрава Словакии Марека Крайчи сняли с должности из-за позиции по "Спутнику V". Матович пояснил, что правительство страны было близко к развалу. Позже сам Матович выразил готовность покинуть свой пост из-за ситуации с поставками "Спутник V". Он добавил, что при этом намерен продолжить работать в составе правительства как один из его членов.



Поставка российской вакцины привела к серьезным политическим разногласиям внутри Словакии. Глава МИД страны Иван Корчок осудил премьер-министра, который лично встречал первую партию в аэропорту. Против использования вакцины "Спутник V" выступила и президент страны Зузана Чапутова. 6 марта Матович заявил, что не вернет препарат обратно.