Узбекские журналисты жалуются на "атмосферу насилия"

20:26 25.03.2021

В Самарканде корреспонденту Kun.uz пригрозили убийством.



УВД Самаркандской области Узбекистана проводит доследственную проверку на основании заявления местного журналиста интернет-издания Kun.uz Анвара Мустафокулова, который подвергся угрозам.



Ранее журналист обратился в УВД с заявлением о том, что "подвергся угрозам убийством" во время изучения жалобы относительно фирмы, которую обвинили в продаже дорогих авиабилетов мигрантам, выезжающим на заработки в Россию.



Анвар Мустафокулов пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на то, что расследование по его делу все еще продолжается.



Кроме того, на прошлой неделе журналисты этого же интернет-издания в Ташкенте и сотрудники Daryo.uz были вызваны на допрос в милицию.



Все это происходит в то время, когда президент Шавкат Мирзияев призвал журналистов и блогеров объективно освещать ситуацию в стране, не бояться задавать острые вопросы и критиковать виновных в проблемах.



Корреспондент интернет-издания Kun.uz в Самарканде Анвар Мустафокулов подал в областное УВД заявление, в котором утверждает, что сотрудники местной туристской фирмы прогнали его, оскорбив и пригрозив убийством, когда он пришел к ним, чтобы изучить причину продажи дорогих авиабилетов мигрантам, выезжающим на работу в Россию.



Журналист пока воздерживается от комментариев, так как правоохранительные органы Самарканда проводят доследственную проверку.



Как приводится в статье, опубликованной на сайте Kun.uz 19 марта, редакция начала расследование о проблемах узбекистанцев, которые едут на работу в Россию через такие российские строительные компании, как "Пик Индустрия" и "Технострой".



В ходе проведения расследования корреспонденту издания, пришедшему в ООО "Панорама болалар уйи" в Самарканде, которое продает местным жителям дорогие авиабилеты в РФ, пригрозили убийством.



Как пишет редакция Kun.uz, ООО "Панорама болалар уйи", являющееся доверительным представителем "Пик Индустрия" и "Технострой" в Узбекистане, продавало мигрантам по 4,5 миллиона сумов авиабилеты (около 450 долларов), которые на самом деле стоят 2,5 миллиона сумов (около 250 сумов).



Корреспондент издания подвергся угрозе со стороны сотрудников, когда явился в офис данной фирмы для изучения ситуации.



"По словам корреспондента, вначале его попросили выключить мобильный телефон, чтобы обговорить ситуацию, затем начали оскорблять и угрожать убийством и пытались применить к нему физическую силу. Редакция Kun.uz подчеркивает, что нельзя угрожать журналисту, выполняющему свой служебный долг, и пытаться договориться с ним путем препятствования его деятельности, а также просит УВД Самаркандской области изучить данный инцидент и применить соответствующие законные меры в отношении виновных лиц", - пишет издание.



23 марта редакция "Озодлика" попыталась получить комментарий у представителей ООО "Панорама болалар уйи", однако телефоны фирмы оставались отключенными в течение всего дня.



По данным, приведенным в реестре юридических лиц, "Панорама болалар уйи" принадлежит одной семье и является частной туристской фирмой с уставным фондом в 559 миллионов сумов (около 53 тысяч долларов).



Доследственную проверку проводит УВД Самаркандской области. По словам пресс-секретаря ведомства Джахонгира Сагдуллаева, правоохранительные органы уже взяли показания сторон и в ближайшее время обнародуют официальное заявление для общественности.



В редакции Kun.uz отказались от комментариев. Однако, как сообщил "Озодлику" источник, приближенный к редакции издания, нападение, совершенное на корреспондента Анвара Мустафокулова является следствием "атмосферы насилия", сложившейся в Самарканде.



- Ситуация в Самарканде вышла из под контроля, в городе наблюдается много случаев насилия. Это город, в котором крутятся большие деньги, - сказал наш источник.



Еще один из самаркандских журналистов говорит "Озодлику", что корреспондент Kun.uz не смог привести ни одного доказательства в подтверждение своих слов.



- Когда сотрудники туристской фирмы попросили корреспондента выключить телефон, он поверил им и выключил. Именно тогда его стали оскорблять и угрожать. Сейчас у него нет никаких доказательств, кроме своих слов. Поэтому будет ли УВД возбуждать дело или же та сторона будет утверждать, что корреспондент просто клевещет на них - неизвестно, - сказал нашему радио один из самаркандских журналистов.



Блогер из Самарканда Уткир Чоршанбиев говорит "Озодлику", что в последнее время местные органы власти начали хуже относиться к журналистам и блогерам.



- Лично я столкнулся с очень грубым отношением со стороны властей Самарканда и Кашкадарьи во время изучения жалоб граждан. Недавно наш президент сказал журналистам и блогерам: "Не бойтесь, за вами стоит президент". Однако руководители на местах игнорируют слова президента. Поэтому я хотел попросить президента взять ситуацию под свой контроль, - говорит блогер Уткир Чоршанбиев.



На прошлой неделе источники "Озодлика" сообщили, что главного редактора интернет-издания Daryo.uz Мухрима Аъзамходжаева пригласили в правоохранительные органы. Позже об этом сообщило интернет-издание Gazeta.uz.



Кроме того, источники "Озодлика" и три независимых друг от друга источника Gazeta.uz сообщили, что в правоохранительные органы пригласили также блогера Кахрамона Асланова.



Несмотря на то, что главред Daryo.uz Мухрим Аъзамходжаев опроверг это сообщение, источники утверждают, журналисты были вызваны в правоохранительные органы для "профилактической беседы". Причина и тема этой беседы до сих пор остаются неизвестными.



Однако несколько блогеров из Самаркандской и Кашкадарьинской областей сообщают, что их вызвали в правоохранительные органы и попросили "не передавать информацию зарубежным СМИ и не публиковать их в социальных сетях". Блогеры, опасаясь за свою безопасность, попросили "Озодлик" не разглашать их имена.



В последнее время в редакцию "Озодлика" стали все чаще поступать сообщения об участившихся случаях давления на узбекских журналистов и блогеров.



В частности, давлению со стороны властей подверглись несколько журналистов, в частности корреспондент Effect.uz, которые освещали судебный процесс по делу блогера из Сурхандарьинской области Отабека Сатоори. Об этом 17 марта сообщило информагентство Effect.uz.



В настоящее время блогера Отабека Саттори, который вел видеоблог "Хал? фикри" ("Мнение народа") и транслировал его в Telegram-канале и на сайте YouTube, судят по восьми статьям. Блогер был известен своей критикой местных органов власти.



Ранее ряд авторитетных международных организаций призвали официальный Ташкент освободить блогера Отабека Саттори.



По мнению наблюдателей, усилившиеся на журналистов и блогеров давления связаны с попыткой властей взять под контроль поток сообщений относительно недовольства граждан перед предстоящими президентскими выборами.



Стоит отметить, что перед президентскими выборами в Узбекистане, которые пройдут в октябре этого года, местная пресса освещает поездки действующего президента Шавката Мирзияева в регионы с невиданной ранее активностью.



Своего рода общение президента с местными журналистами и блогерами, которое зачастую проходит в формате одностороннего заявления, стало составной частью этих поездок. Несмотря на то, что во время этих общений Мирзияев призывает к активности журналистов и блогеров, на деле государство продолжает сохранять контроль над СМИ.