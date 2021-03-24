В Москве задержан таджикский правозащитник Иззат Амон

22:13 25.03.2021

В Москве задержан таджикский правозащитник, руководитель Центра таджиков Иззат Амон. Сообщается, что 25 марта сотрудники полиции увезли его с собой. Иззат Амон сообщил своим коллегам, что задержан правоохранительными органами Москвы.



Московская полиция о задержании таджикского активиста пока не сообщила.



Коллеги Иззата Амона сообщили, что около месяца назад власти Таджикистана обратились к правоохранительным структурам РФ с просьбой отказать Иззату Амону в предоставлении российского гражданства



В посольстве Таджикистане в Москве заявили Радио Озоди, что им ничего неизвестно о задержании правозащитника.



Иззат Амон родился в 1973 году в районе Рудаки, в 1990 году окончил среднюю школу, а в 1997 - экономический факультет Таджикского национального университета. С начала 2000-х годов Иззат Амон проживает в Москве, где в 2009 году окончил Дипломатическую академию при МИД РФ, а в 2013 году - аспирантуру Академии госслужбы при аппарате президента РФ.



В настоящее время Иззат Амон работает адвокатом в Международном адвокатском бюро в Москве и возглавляет организацию "Центр таджиков Москвы".



В начале 2019 года на родине возбудили против Иззата Амона головное дело по статье об экстремизме за видео с критикой запрета хиджабов, ставшее популярным в YouTube.