Отбор ЧМ-2022: Таджикистан выиграл у Монголии со счетом 3:0

22:14 25.03.2021

Нарзулло Латиф



Сборная Таджикистана обыграла сборную Монголии в матче седьмого тура второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в группе "F". Игра состоялась 25 марта на Центральном республиканском стадионе Душанбе и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.



За первым официальным матчем национальной сборной Таджикистана в период пандемии следили 10 тыс. болельщиков.



Футболисты сборной Таджикистана открыли счет уже на 4-й минуте – отличился нападающий Манучехр Джалилов ("Истиклол"). Кстати, это восемнадцатый гол Манучехра в играх за сборную страны.



Во втором тайме подопечные Усмона Тошева провели еще два мяча в ворота соперников - голы забили Алишер Джалилов ("Истиклол") и Шахром Самиев ("Динамо-Авто", Молдова).



Главным арбитром матча был 44-летний рефери ФИФА Али Сабах Аль-Кайси из Ирака, который является арбитром международной категории с 2009 года. Инспектировали работу судейской бригады Ахмад Якуб Джума из ОАЭ, а комиссаром матча был назначен Хамид Момени из Ирана. Также за матчем наблюдал представитель Азиатской футбольной Конфедерации Жунг Хван Вон из Южной Кореи, сообщает Федерация футбола Таджикистана.



Главный тренер национальной сборной Монголии словацкий специалист Растислав Божик накануне матча с сожалением заявил, что в прошлом году команда ни разу не собирались, а подготовку к матчу с Таджикистаном начали 27 февраля в Турции. "Мы знаем, что сборная Таджикистана достаточно сильная команда, но постараемся дать бой сопернику", подчеркнул Божик.



Усмон Тошев, главный тренер сборной Таджикистана, накануне игры отметил, что команда настроена только на победу. "Ребята на тренировках показывают себя с лучшей стороны. Для меня нет такого понятия "аутсайдер". На любую игру нужно готовиться серьезно. Никаких шапкозакидательских настроений у нас нет. Мы будем биться и хотим порадовать их победой и хорошей игрой", заявил он журналистам.



Напомним, первая встреча команд прошла 10 сентября 2020 года на стадионе Федерации футбола Монголии в Улан-Баторе и завершилась со счетом 1:0 в пользу сборной Таджикистана. Сборная Монголии держала свои ворота на замке до 81-й минуты, пока гол хозяевам поля не забил Даврон Эргашев.



В отборочном турнире чемпионата мира-2022 в группе "F" лидирует сборная Японии, у которой 12 очков после 4 игр. На втором месяте расположаилась сборная Таджикистана, у которой после 6 игр 10 очков. На три очка меньше у сборной Кыргызстана, однако кыргызские футболисты провели на один матч меньше. Замыкают турнирную таблицу сборные Мьянмы (6 очков) и Монголии (3 очка).



В отборочном турнире чемпионата мира по футболу 2022 года участвуют 40 команд. Восемь победителей в группах и четыре лучшие команды, занявшие в группах вторые места, пройдут в третий отборочный тур ЧМ-2022, а также квалификацию на Кубок Азии по футболу 2023 года.