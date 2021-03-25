Блинки от Блинкена. Китайский вопрос на саммите ЕС потеснил российский и турецкий, - "НГ"

22:28 25.03.2021

Лидеры стран Евросоюза решили, что обсуждать действия Москвы онлайн нельзя

Геннадий Петров

25.03.21



Шарль Мишель считает, что говорить онлайн надо в первую очередь о вакцинации.

В четверг открылся двухдневный онлайн-саммит Евросоюза. Главная интрига этого мероприятия разрешилась еще до его начала. Лидеры стран ЕС договорились перенести основательное обсуждение "российского вопроса" на июнь, когда они смогли бы побеседовать лично, а не посредством техники. Отношения с Москвой были затронуты вскользь. Более важными в повестке саммита оказались темы, связанные с коронавирусом, Турцией и отношениями с США.



Саммит ЕС должен был стать саммитом ссоры с Россией. Именно на этом мероприятии предполагалось обсудить все сферы отношений с восточным соседом Евросоюза. Нечто подобное уже произошло на встрече глав МИД НАТО, которая прошла на этой неделе.



Там была принципиально одобрена стратегия альянса до 2030 года. В ней четко было обозначено, что Россия, а не Китай считается главным вероятным противником НАТО. Зафиксировать свое недовольство Москвой схожим образом Евросоюз не посчитал нужным. Обсуждение всего лишь отложено до июня, когда пройдет личный, а не виртуальный саммит ЕС. "По отношениям с Россией: я предлагаю проинформировать лидеров о результатах моих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы провести стратегическую дискуссию на нашей следующей личной встрече", – сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в письме-приглашении на саммит лидерам стран ЕС. Говоря о переговорах с российским лидером, он имел в виду телефонный разговор от 22 марта. Судя по тому, что сообщили об этой беседе пресс-служба Кремля и глава Евросовета, найти общий язык не удалось. Мишель упомянул "дело Алексея Навального", призвал освободить его и провести прозрачное расследование попытки отравления оппозиционера. В свою очередь, Путин оценил как неудовлетворительные отношения ЕС и России из-за "неконструктивной, порой конфронтационной линии" Евросоюза. "С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Судя по заявлению Мишеля перед саммитом, на июнь будет отложено и обсуждение стратегических отношений с Турцией. По-видимому, в ЕС решили, что время для ссоры с Анкарой также пока не пришло – надо сначала, чтобы с ней поссорилось НАТО. Во всяком случае, такую позицию теперь занимает страна, которая ранее громче всех в ЕС требовала решить "турецкий вопрос". Накануне саммита президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью телеканалу France 5 в рамках документального фильма о французско-турецких отношениях. В нем он потребовал "прояснить отношения Турции с НАТО", но возможность разрыва отношений этой страны с ЕС исключил. "По вопросу миграции мы должны работать с Турцией. Если завтра мы скажем, что больше не будем работать, не будет диалога, они откроют двери, и в Европу прибудут 3 млн сирийских беженцев", – сказал Макрон. Таким образом, тактика президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении ЕС подтверждает свою эффективность. Он не скрывает, что в случае санкций Брюсселя его страна откажется от своих обязательств принимать на своей территории беженцев с Ближнего Востока. Поставить на второе место российскую и турецкую тему европейцев фактически попросили и из США. В онлайн-саммите ЕС примет участие американский президент Джозеф Байден. Он намерен призвать лидеров европейских стран вместе с Вашингтоном более активно противодействовать Китаю, пояснил госсекретарь США Энтони Блинкен. Администрация Байдена одобрила введенные ЕС санкции против отдельных должностных лиц КНР. В Вашингтоне считают, что настало время сделать следующий шаг. ЕС должен прервать переговоры с Китаем, касающиеся заключения договора об инвестиционном сотрудничестве. "Если мы действуем вместе и говорим в один голос, мы гораздо сильнее, чем каждый из нас поодиночке", – предупредил Блинкен.