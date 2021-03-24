Афганский мир заблудился в переходе. Международные посредники и Кабул опять не могут договориться, - "Къ"

22:32 25.03.2021

Афганский мир заблудился в переходе

Международные посредники и Кабул не могут договориться о новом плане урегулирования



США готовятся пересмотреть договоренности с талибами о выводе своего контингента из Афганистана и оставить его в стране после 1 мая, сообщил глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит. Его заявление прозвучало после необъявленного визита в Кабул главы Минобороны США Ллойда Остина, отказавшегося назвать сроки ухода американцев из Афганистана. Перспектива невыполнения ключевого условия мирной договоренности между США и талибами делает будущее афганского урегулирования все более неопределенным. Россия и США призывают создать переходное коалиционное правительство, однако против этого выступает официальный Кабул, который рассматривает альтернативный план проведения в стране досрочных выборов.



О том, что администрация президента Джо Байдена склоняется к непростому решению сохранить американское военное присутствие в Афганистане после 1 мая, несмотря на договоренности с движением "Талибан" (запрещено в РФ), достигнутые при президенте Дональде Трампе, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.



"Я думаю, есть общее ощущение, что 1 мая - это слишком рано, просто с точки зрения логистики. У нас около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, у наших союзников - около 7 тыс. Вы не можете каким-то образом вывести более 10 тыс. солдат за шесть недель",- объяснил законодатель. По его словам, он уже обсуждал эту тему с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином, при этом в администрации Байдена отдают себе отчет, что это решение будет односторонним, так как талибы его отвергнут.



Необходимость рассмотрения вопроса о сохранении американского военного присутствия в Афганистане после 1 мая объясняется не только невозможностью успеть в оставшиеся недели решить логистические проблемы, но и эскалацией насилия в стране.

Добиваясь выполнения условий мирного соглашения американской стороной, талибы так и не выполнили взятые на себя обязательства прекратить боевые действия против правительства президента Ашрафа Гани.



Заявлению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей предшествовал необъявленный визит в Кабул Ллойда Остина, состоявшийся в минувшее воскресенье. По итогам переговоров с президентом Гани стороны "выразили озабоченность эскалацией насилия в стране", после чего Ллойд Остин отказался назвать сроки вывода американского контингента, указав на то, что решение остается за президентом Байденом.



Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана о конференции в Москве и перспективах урегулирования

В ситуации, когда администрация США стоит на пороге решения, которое будет отвергнуто талибами, международные посредники и официальный Кабул все дальше расходятся в своих оценках того, как достичь долгосрочного урегулирования в стране. "Мы видели очень продуктивную встречу в Москве в так называемом формате "3+1" с участием России, Китая, Пакистана и США. Итоговое заявление стало очень важным для снижения напряженности в Афганистане",- заявил в среду на брифинге в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главами МИДов стран НАТО.



В схожем ключе в тот же день высказался спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. "Я вполне удовлетворен. И мы с американцами работали конструктивно и, можно сказать, дружно",- сообщил господин Кабулов.



Отвечая на вопрос, насколько реальным выглядит сценарий создания в Афганистане переходного правительства, господин Кабулов отметил: "Я бы сказал, что не только реально, я бы сказал, что ему, насколько мы понимаем с американцами, пакистанцами и китайскими партнерами, нет альтернативы". По словам дипломата, необходимость формирования коалиционного временного правительства обусловлена тем, что "обе стороны должны прекратить убивать друг друга и найти формулу совместного управления страной". Впрочем, как уточнил Замир Кабулов, "все это предстоит афганцам решать самостоятельно".



Между тем "самостоятельное решение афганцев" выглядит все более проблематичным.



В то время как часть афганской политической элиты, которую представляет экс-президент Хамид Карзай, поддерживает предложение "расширенной тройки" международных посредников о создании коалиционного правительства, нынешний президент Гани категорически против.



Выступая на прошлой неделе в парламенте, он отметил, что любой иностранный или индивидуальный план, не одобренный официальным Кабулом, неприемлем - передача власти и формирование нового правительства в Афганистане возможны только через проведение в стране досрочных выборов.



Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных правительственных чиновников в Кабуле, сообщает, что на конференции по Афганистану, которая пройдет в апреле под эгидой ООН в Стамбуле, президент Гани официально выдвинет собственный план урегулирования.



Этот план отвергает предложение создать в стране переходное правительство и в качестве альтернативного сценария предусматривает проведение в шестимесячный срок внеочередных выборов главы государства.

Талибы тем временем уже выступили против выборов. Как заявил в четверг "РИА Новости" официальный представитель движения Забихулла Муджахид, "Талибан" отвергает эту идею, считая выборы в стране "провальным опытом на протяжении последних 20 лет, который привел к созданию коррумпированной системы". При этом Забихулла Муджахид отметил, что говорить об отношении талибов к проекту формирования временного правительства пока рано - инициатива "еще находится на рассмотрении".



Сергей Строкань