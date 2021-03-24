 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.03.2021
22:35  Навала путинские каты в застенках люто пытают бессонницей. И ссут в тапки?
22:32  Афганский мир заблудился в переходе. Международные посредники и Кабул опять не могут договориться, - "Къ"
22:28  Блинки от Блинкена. Китайский вопрос на саммите ЕС потеснил российский и турецкий, - "НГ"
22:14  Отбор ЧМ-2022: Таджикистан выиграл у Монголии со счетом 3:0
22:13  В Москве задержан таджикский правозащитник Иззат Амон
21:22  Кыргызстан снова ждет коррупционный скандал с бахилами?
21:19  Есть ли у США шанс ответить на китайский "Пояс и Путь"? - The Hill

20:26  Узбекские журналисты жалуются на "атмосферу насилия"
19:58  "Ты белый, значит - расист!". Американцы пытаются искоренить в себе раба, - С.Костецкий
19:48  РосВакцина "СпутникV" убила... правительство Словакии
19:14  США попали в зависимость от российской нефти, - Bloomberg
18:54  Нажмиддинходжа Шарипов лишился вкусного поста главы Антимонопольщиков Узбекистана
18:05  Болтавшийся неизвестно где 3 года Уран Ахметов стал новым директором Кыргызского института стратегических исследований
17:55  Новосозданную Госслужбу цифрового развития. Киргизии возглавил Таалайбек Орозов
12:05  Культобинская ханака. Раскопки уникальной суфийской обители в казахском Туркестане продолжаются
12:00  Дочки РосПсаки (Д.Пескова) пиарятся пением (видео)
11:04  Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
10:02  У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)
08:42  Зеленский подставил Украину под удар Китая, - "Взгляд"
08:40  Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм, - Ст.Борзяков
08:19  Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева
08:13  Шухрат Сабиров, как выяснилось, еще 9/03 уволен из шефов Антимонопольного госагентства Киргизии
07:27  Гей-королевство бабушки Лизы. Радужное будущее английской монархии, - .С.Плотников
07:07  Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм, - "ВечБишкек"
07:05  Зачистка Рос-элитки началась тихо, - А.Халдей
07:00  Конец политсистемы фрау Меркель, - "СП"
06:52  О месте Казахстана в американо-китайских отношениях, - Н.Кузьмин
06:48  Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
06:44  Цветок "Новороссия". История двигает континентами, - Александр Проханов
00:51  Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:49  "Афганский проект" сближает Исламабад и Анкару, - Энги Озер
00:37  Казахстан: миллион "мертвых душ"? - Дм.Верхотуров
00:35  Нейтралитет по-японски – ложь, помноженная на коварство, - А.Кошкин
Среда, 24.03.2021
19:54  Талаайбек Нурбашев покинул пост главы ГоскомТЭКа Киргизии
19:48  Байден поднимает ставки в отношении России и Китая одновременно: сработает ли жесткий подход? - Эшис Рэй
18:32  Слухи "об ухудшении здоровья" развеяны. Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Хатлон
17:55  non/fiction-2021: Презентация книг историка Оренбургского и Сибирского казачества А.Ганина (анонс, 25/03)
17:13  Аркадаг сочинил очередную песню - теперь в честь Ашхабада
16:56  Туркменского блогера Чолиева выдворили из России в Турцию
14:26  Призраки Хатыни соврать не дадут.., - Тимур Шерзад
14:25  "Квазигосударственные образования" и казахский Павлодар, построенный отцом
13:09  "Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием
13:04  В Госдуме потребовали запретить "певице" Маниже выступать под флагом России
12:54  Продажный судья ВерхСуда Киргизии Осмоналиев откупился от правосудия штрафом и вышел на свободу
12:00  Шухрат Холмухамедов - новый глава УзбГенштаба
11:57  Выборы в Израиле опять не выявили победителя. Мандатов не хватает...
11:47  Есть ли дно у зАда? Собчак - это хайпожорство на маньяках и растлении малолеток
11:35  Джо Байден встает с колен. Пока ползком..., - С.Строкань
10:30  Россия и Китай переходят от обороны к контратаке, - Петр Акопов 
09:17  Токаев попросил Путина о дополнительной поставке "Спутник V"
08:08  Мирзиеев подписал указ "О сокращении бюрократии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   | 
Афганский мир заблудился в переходе. Международные посредники и Кабул опять не могут договориться, - "Къ"
22:32 25.03.2021

Афганский мир заблудился в переходе
Международные посредники и Кабул не могут договориться о новом плане урегулирования

США готовятся пересмотреть договоренности с талибами о выводе своего контингента из Афганистана и оставить его в стране после 1 мая, сообщил глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса Адам Смит. Его заявление прозвучало после необъявленного визита в Кабул главы Минобороны США Ллойда Остина, отказавшегося назвать сроки ухода американцев из Афганистана. Перспектива невыполнения ключевого условия мирной договоренности между США и талибами делает будущее афганского урегулирования все более неопределенным. Россия и США призывают создать переходное коалиционное правительство, однако против этого выступает официальный Кабул, который рассматривает альтернативный план проведения в стране досрочных выборов.

О том, что администрация президента Джо Байдена склоняется к непростому решению сохранить американское военное присутствие в Афганистане после 1 мая, несмотря на договоренности с движением "Талибан" (запрещено в РФ), достигнутые при президенте Дональде Трампе, сообщил председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

"Я думаю, есть общее ощущение, что 1 мая - это слишком рано, просто с точки зрения логистики. У нас около 3,5 тыс. военнослужащих в Афганистане, у наших союзников - около 7 тыс. Вы не можете каким-то образом вывести более 10 тыс. солдат за шесть недель",- объяснил законодатель. По его словам, он уже обсуждал эту тему с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром обороны Ллойдом Остином, при этом в администрации Байдена отдают себе отчет, что это решение будет односторонним, так как талибы его отвергнут.

Необходимость рассмотрения вопроса о сохранении американского военного присутствия в Афганистане после 1 мая объясняется не только невозможностью успеть в оставшиеся недели решить логистические проблемы, но и эскалацией насилия в стране.
Добиваясь выполнения условий мирного соглашения американской стороной, талибы так и не выполнили взятые на себя обязательства прекратить боевые действия против правительства президента Ашрафа Гани.

Заявлению главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей предшествовал необъявленный визит в Кабул Ллойда Остина, состоявшийся в минувшее воскресенье. По итогам переговоров с президентом Гани стороны "выразили озабоченность эскалацией насилия в стране", после чего Ллойд Остин отказался назвать сроки вывода американского контингента, указав на то, что решение остается за президентом Байденом.

Глава Высшего совета по национальному примирению Афганистана о конференции в Москве и перспективах урегулирования
В ситуации, когда администрация США стоит на пороге решения, которое будет отвергнуто талибами, международные посредники и официальный Кабул все дальше расходятся в своих оценках того, как достичь долгосрочного урегулирования в стране. "Мы видели очень продуктивную встречу в Москве в так называемом формате "3+1" с участием России, Китая, Пакистана и США. Итоговое заявление стало очень важным для снижения напряженности в Афганистане",- заявил в среду на брифинге в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главами МИДов стран НАТО.

В схожем ключе в тот же день высказался спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. "Я вполне удовлетворен. И мы с американцами работали конструктивно и, можно сказать, дружно",- сообщил господин Кабулов.

Отвечая на вопрос, насколько реальным выглядит сценарий создания в Афганистане переходного правительства, господин Кабулов отметил: "Я бы сказал, что не только реально, я бы сказал, что ему, насколько мы понимаем с американцами, пакистанцами и китайскими партнерами, нет альтернативы". По словам дипломата, необходимость формирования коалиционного временного правительства обусловлена тем, что "обе стороны должны прекратить убивать друг друга и найти формулу совместного управления страной". Впрочем, как уточнил Замир Кабулов, "все это предстоит афганцам решать самостоятельно".

Между тем "самостоятельное решение афганцев" выглядит все более проблематичным.

В то время как часть афганской политической элиты, которую представляет экс-президент Хамид Карзай, поддерживает предложение "расширенной тройки" международных посредников о создании коалиционного правительства, нынешний президент Гани категорически против.

Выступая на прошлой неделе в парламенте, он отметил, что любой иностранный или индивидуальный план, не одобренный официальным Кабулом, неприемлем - передача власти и формирование нового правительства в Афганистане возможны только через проведение в стране досрочных выборов.

Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленных правительственных чиновников в Кабуле, сообщает, что на конференции по Афганистану, которая пройдет в апреле под эгидой ООН в Стамбуле, президент Гани официально выдвинет собственный план урегулирования.

Этот план отвергает предложение создать в стране переходное правительство и в качестве альтернативного сценария предусматривает проведение в шестимесячный срок внеочередных выборов главы государства.
Талибы тем временем уже выступили против выборов. Как заявил в четверг "РИА Новости" официальный представитель движения Забихулла Муджахид, "Талибан" отвергает эту идею, считая выборы в стране "провальным опытом на протяжении последних 20 лет, который привел к созданию коррумпированной системы". При этом Забихулла Муджахид отметил, что говорить об отношении талибов к проекту формирования временного правительства пока рано - инициатива "еще находится на рассмотрении".

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616700720
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- Н.Нигматулин: Наурыз мейрамы обладает большой вдохновляющей силой
- А. Мамин: наша задача - оперативно решать актуальные вопросы развития предпринимательства
- В Казахстане введут инвестиционные рейтинги регионов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным
- В Сенате презентован законопроект по развитию социального предпринимательства
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном открытии памятника выдающемуся общественному деятелю, писателю, переводчику Герольду Бельгеру
- Национальный план Токаева – продолжение "Ста шагов" Назарбаева?
- О месте Казахстана в американо-китайских отношениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  