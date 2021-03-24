 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 25.03.2021
22:35  Навала путинские каты в застенках люто пытают бессонницей. И ссут в тапки?
22:32  Афганский мир заблудился в переходе. Международные посредники и Кабул опять не могут договориться, - "Къ"
22:28  Блинки от Блинкена. Китайский вопрос на саммите ЕС потеснил российский и турецкий, - "НГ"
22:14  Отбор ЧМ-2022: Таджикистан выиграл у Монголии со счетом 3:0
22:13  В Москве задержан таджикский правозащитник Иззат Амон
21:22  Кыргызстан снова ждет коррупционный скандал с бахилами?
21:19  Есть ли у США шанс ответить на китайский "Пояс и Путь"? - The Hill

20:26  Узбекские журналисты жалуются на "атмосферу насилия"
19:58  "Ты белый, значит - расист!". Американцы пытаются искоренить в себе раба, - С.Костецкий
19:48  РосВакцина "СпутникV" убила... правительство Словакии
19:14  США попали в зависимость от российской нефти, - Bloomberg
18:54  Нажмиддинходжа Шарипов лишился вкусного поста главы Антимонопольщиков Узбекистана
18:05  Болтавшийся неизвестно где 3 года Уран Ахметов стал новым директором Кыргызского института стратегических исследований
17:55  Новосозданную Госслужбу цифрового развития. Киргизии возглавил Таалайбек Орозов
12:05  Культобинская ханака. Раскопки уникальной суфийской обители в казахском Туркестане продолжаются
12:00  Дочки РосПсаки (Д.Пескова) пиарятся пением (видео)
11:04  Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
10:02  У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)
08:42  Зеленский подставил Украину под удар Китая, - "Взгляд"
08:40  Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм, - Ст.Борзяков
08:19  Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева
08:13  Шухрат Сабиров, как выяснилось, еще 9/03 уволен из шефов Антимонопольного госагентства Киргизии
07:27  Гей-королевство бабушки Лизы. Радужное будущее английской монархии, - .С.Плотников
07:07  Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм, - "ВечБишкек"
07:05  Зачистка Рос-элитки началась тихо, - А.Халдей
07:00  Конец политсистемы фрау Меркель, - "СП"
06:52  О месте Казахстана в американо-китайских отношениях, - Н.Кузьмин
06:48  Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
06:44  Цветок "Новороссия". История двигает континентами, - Александр Проханов
00:51  Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:49  "Афганский проект" сближает Исламабад и Анкару, - Энги Озер
00:37  Казахстан: миллион "мертвых душ"? - Дм.Верхотуров
00:35  Нейтралитет по-японски – ложь, помноженная на коварство, - А.Кошкин
Среда, 24.03.2021
19:54  Талаайбек Нурбашев покинул пост главы ГоскомТЭКа Киргизии
19:48  Байден поднимает ставки в отношении России и Китая одновременно: сработает ли жесткий подход? - Эшис Рэй
18:32  Слухи "об ухудшении здоровья" развеяны. Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Хатлон
17:55  non/fiction-2021: Презентация книг историка Оренбургского и Сибирского казачества А.Ганина (анонс, 25/03)
17:13  Аркадаг сочинил очередную песню - теперь в честь Ашхабада
16:56  Туркменского блогера Чолиева выдворили из России в Турцию
14:26  Призраки Хатыни соврать не дадут.., - Тимур Шерзад
14:25  "Квазигосударственные образования" и казахский Павлодар, построенный отцом
13:09  "Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием
13:04  В Госдуме потребовали запретить "певице" Маниже выступать под флагом России
12:54  Продажный судья ВерхСуда Киргизии Осмоналиев откупился от правосудия штрафом и вышел на свободу
12:00  Шухрат Холмухамедов - новый глава УзбГенштаба
11:57  Выборы в Израиле опять не выявили победителя. Мандатов не хватает...
11:47  Есть ли дно у зАда? Собчак - это хайпожорство на маньяках и растлении малолеток
11:35  Джо Байден встает с колен. Пока ползком..., - С.Строкань
10:30  Россия и Китай переходят от обороны к контратаке, - Петр Акопов 
09:17  Токаев попросил Путина о дополнительной поставке "Спутник V"
08:08  Мирзиеев подписал указ "О сокращении бюрократии"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Навала путинские каты в застенках люто пытают бессонницей. И ссут в тапки?
22:35 25.03.2021

Навальный заявил о применении к нему "пытки бессонницей"

Сторонники оппозиционера Алексея Навального опубликовали два его заявления, адресованные ФСИН: политик требует допустить к нему лечащего врача и прекратить "пытки бессонницей". Он считает, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь.

Заявления опубликованы в блоге Алексея Навального. По поводу врача он обратился к главе регионального управления ФСИН. Политик рассказал, что управление отказало ему в допуске врача Алексея Баринова, который работает доцентом кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Сеченовского университета. 19 марта оппозиционера осмотрел специалист-невролог, предположительно из системы ФСИН. Он обещал указать диагноз и лечение в медкарте. Оппозиционер до сих пор не получил информацию о диагнозе. Назначенное лечение - 2 таблетки ибупрофена в день и то же лекарство в виде мази. Алексей Навальный предполагает, что у него "наблюдается классическая картина развития заболевания, связанного с защемлением нерва, при отсутствии надлежащего лечения".

"Данные события я расцениваю как издевательство надо мной. [...> Считаю, что ухудшение моего состояния здоровья - это прямое следствия действий и бездействия сотрудников органов ФСИН, осознанно направленных на отказ в должной медицинской помощи и на подрыв моего здоровья",- говорится в заявлении. Оппозиционер отметил, что ФСИН также не передала ему лекарства, рекомендованные господином Бариновым.

Алексей Навальный потребовал допустить к лечению Алексея Баринова, передать ему лекарства и провести проверку "фактов систематического отказа в медицинской помощи". "Обращаю внимание, что я не требую для себя исключительных условий либо привилегий. Я не прошу усиленного питания и дополнительных свиданий. Я не требую, чтобы администрация ИК-2 пекла для меня пироги",- говорится в заявлении.

Второе заявление направлено директору ФСИН России Александру Калашникову, оно связано с постановкой оппозиционера на учет как склонного к побегу. Политик рассказал, что к нему ночью восемь раз приходит сотрудник ФСИН, включает систему "Дозор", снимает его на камеру и вслух объявляет об этом. По словам оппозиционера, он каждый раз просыпается от этого. Алексей Навальный напоминает, что всем осужденным гарантирован непрерывный восьмичасовой сон. "Однако, очевидно, что подобные действия сотрудников ФКУ ИК-2 УФСИН по Владимирской области лишают меня сна, то есть фактически ко мне применяется пытка бессонницей. При этом, ранее мне был вынесен выговор за то, что я встал на 10 минут раньше положенного времени, тем самым нарушив восьмичасовой сон и распорядок дня",- говорится во втором заявлении. Он потребовал провести проверку и дать указание, чтобы к нему прекратили применение "подобных незаконных пыточных мер".

Жена Алексея Навального Юлия написала в Instagram, что политику не передают даже материалы с упражнениями из специальной гимнастики, которая может облегчить боль. "Разумеется, осложнения со спиной связаны еще и с тем, что ему не дают нормально спать, будя по ночам каждый час. Тут и здоровый очумеет, не говоря уже о человеке, перенесшем полгода назад смертельное отравление. Возможно, Алексею потребуется серьезное лечение",- написала госпожа Навальная.

Ранее сегодня адвокат оппозиционера Ольга Михайлова рассказала о "крайне неблагополучном" состоянии Алексей Навального. По ее словам, одна нога у него практически не действует. Областное управление ФСИН считает, что состояние Алексея Навального "стабильное, удовлетворительное".

Оппозиционер отбывает наказание по делу "Ив Роше". После возвращения с лечения из Германии в Россию ему заменили условный срок по этому делу на реальный. На этой неделе команда политика предложила его сторонникам, готовым выйти на митинг, зарегистрироваться на сайте "Свободу Навальному". Оппозиционеры обещают анонсировать митинг, когда число готовых присоединиться к кампании достигнет "по крайней мере" 500 тыс. человек.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616700900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- Н.Нигматулин: Наурыз мейрамы обладает большой вдохновляющей силой
- А. Мамин: наша задача - оперативно решать актуальные вопросы развития предпринимательства
- В Казахстане введут инвестиционные рейтинги регионов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным
- В Сенате презентован законопроект по развитию социального предпринимательства
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном открытии памятника выдающемуся общественному деятелю, писателю, переводчику Герольду Бельгеру
- Национальный план Токаева – продолжение "Ста шагов" Назарбаева?
- О месте Казахстана в американо-китайских отношениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  