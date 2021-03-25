Беспозвоночный Зеленский тщетно зовет Байдена на 30-летие Украины, - Дм.Минин

00:01 26.03.2021

ДМИТРИЙ МИНИН | 25.03.2021 |



Опасные попытки затащить президента США на "Крымскую платформу" – а вдруг упадет?



В. Зеленский по-прежнему остается "без звонка" от президента США Джо Байдена или хотя бы его "соправительницы" К. Харрис, которая самостоятельно связывается с главами государств такого уровня. Это настолько серьезно беспокоит власти в Киеве – а "вдруг их уже решили использовать в качестве разменной монеты в торговле с Москвой?" – что они пускаются во все тяжкие, лишь бы угодить Вашингтону. Именно этим можно объяснить многие безрассудные шаги команды Зеленского последнего времени, начиная с отказа от российской вакцины "Спутник V" и заканчивая антиконституционными санкциями против собственных граждан.



В. Зеленский и Джо Байден



Одна из последних ее затей – уже направленное приглашение Байдену прибыть в качестве главного гостя в августе с. г. в Киев на празднование 30-летия независимости Украины. А на самих торжествах намечено сделать основным пунктом принятие "Крымской платформы" по возвращению в пятилетний срок в ее состав потерянного полуострова. В общем, как в кино: "Вот приедет Байден, и вернет нам Крым"! И сразу возникают два вопроса. А нужно ли это самому американскому президенту, если он, что уже вполне очевидно, избегает каких-либо контактов с Украиной в силу ее политической токсичности? Но даже если президент США вдруг и задумает вскарабкаться на эту шаткую платформу, удержится ли он на ней с его-то вестибулярным аппаратом и нетвердыми ногами? Начало правления Байдена в Соединенных Штатах трудно назвать удачным, похвастать хоть какими-то успехами он пока откровенно не может. Противники, включая бывшего президента Трампа, только и ждут от него очередного неверного шага, чтобы обвинить главу Белого дома в недееспособности и коррумпированности.



Всерьез впрягаться в таких условиях на стороне Украины в решение заведомо невыполнимых задач, да еще и под неизбежным потоком обвинений в том, что он, таким образом, отрабатывает проплаты от украинских чиновников, надо ли ему это? Сама по себе идея призвать Байдена для командования "походом на Крым" могла прийти в голову только безнадежным визионерам из "95-го квартала". Издалека он, конечно, словами поддержит, но не более того.



Бывший посол США на Украине Джон Хербст в Atlantic Council вынужденно признает: "...возможно, если бы Украина не фигурировала в прошедших выборах президента США, то телефонный звонок между Байденом и Зеленским уже мог бы состояться". И не очень убедительно успокаивает Киев тем, что отношения между двумя странами "не нуждаются в обязательном разговоре президентов. Американские и украинские интересы можно удовлетворить и без него". Тогда почему же такое беспокойство по данному поводу царит на Украине?



Ответ на этот вопрос, видимо, состоит в том, что Киев настолько подчинил свою волю капризам Вашингтона, что без отсутствующих четких указаний оттуда попросту не знает, а что ему делать дальше. Националистическое издание "Главред" констатирует: "Украина превратилась в сателлита Соединенных Штатов Америки и проводника американских интересов в Черноморском регионе и Восточной Европе. У нас нет собственной внешней политики, которая бы основывалась на национальных интересах. А сейчас вся внешняя политика сведена к ожиданию "звонка от бога", то есть от Байдена". Скандал в связи с оскорблениями Байдена по адресу Путина на короткое время кое-кого на Украине вдохновил, но сейчас тот же "Главред" пишет. "В любом случае новая политика Америки ничего хорошего Украине не принесет, потому что Россия ни от каких санкций не развалится, а Запад воевать за Украину не будет. Инвестиций на Украину как не было, так и не будет: ни внутренних, ни тем более внешних".



В марте с. г. США, по-прежнему не желая "марать руки", адресовали Украине несколько важных посылов косвенными путями. Прежде всего, это явно инспирированная Белым домом редакционная статья в The Washington Post, где было пояснено отсутствие диалога на самом верху. Таким образом новая администрация США, дескать, стремится побудить В. Зеленского бороться с "эндемичной коррупцией" в его собственной стране, что "жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России". Офис президента должен порвать с олигархом Коломойским и поддержать уголовное дело против него. В материале также указывается на тот факт, что остановка украинским президентом политических и экономических реформ заставила Международный валютный фонд прекратить выплаты по кредиту на $5 млрд. Зеленскому недвусмысленно дается понять, что он может наладить отношения с Байденом только безоговорочно выполняя все указания из Вашингтона. Напрашивается вопрос, да куда уж дальше! Броситься в наступление на Москву? Застрелиться на майдане? Такое впечатление, что ничем иным, кроме абсолютного подчинения в отношении Украины, Вашингтон не озабочен и в последнюю очередь - выделением ей сколько-нибудь серьезных ресурсов.



Например, внесенный в сенат новой американской администрацией законопроект Ukraine Security Partnership Act, подталкивая Украину к борьбе с Россией, никакой новой военной помощи ей не предлагает. Ей намечается предоставлять все те же $300 млн. в год на оборонные расходы, в том числе $4 млн для тренировки украинских военных. Как признают в Киеве, участие США в реализации "Крымской платформы" в данном документе прописано "очень нечетко". То есть никак. Но и эта помощь условная. В статье для Atlantic Council директор Wooden Horse Strategies Брайан Меффорд сообщает: "В начале марта 2021 года Департамент обороны США объявил о выделении 125 миллионов долларов на военную помощь Украине. А еще 150 миллионов Киев получит, если продемонстрирует прогресс в проведении реформ".



Передача США на усиление ВМФ Украины 70 надувных лодок



Непонятно и то, кто со стороны новой американской администрации будет курировать украинское направление. Совершенно очевидно, что не сам Байден. Со времен Клинтона неформально Украиной занимался вице-президент США. А Камалла Харрис, проведя уже огромное количество переговоров с лидерами разных стран, не высказывает никаких намерений заняться еще и Киевом. Да и вряд ли для этого подходит. Теоретически эту роль мог бы взять на себя госсекретарь Блинкен, но ему тут же припомнят киевские корни его еврейских предков, что для него также будет неудобным. Опускать коммуникации первого лица украинского государства до уровня пока еще даже не назначенного спецпредставителя США по Украине будет и вовсе унизительно. Но такова участь того, кто согласился выполнять миссию "заслона" на пути России в Европу.



Украинским стратегам любого лагеря надо четко понять: в стабильном состоянии их страна не нужна Вашингтону ни со знаком плюс ("пророссийским"), ни со знаком минус ("прозападным"), ибо в любом из этих случаев она перестает быть серьезным отягощением для России. Именно в этом и состоит прикладной смысл самого существования Украины в глазах США – как можно тяжелее и дольше "обременять" Москву, ограничивая ее в маневрах на других геополитических направлениях. "Ничего личного, просто бизнес". Только этим можно объяснить, почему Запад не только не предоставляет Киеву даже минимально необходимой ему экономической поддержки, но и препятствует через имеющиеся у него механизмы типа МВФ отступлению Украины от края пропасти. Ей как бы по определению предписано "законсервироваться" в подобном состоянии навсегда.