 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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За шесть месяцев Жапаров помиловал более 500 осужденных корешей. Все, что умеет?
00:26 26.03.2021

24 марта 2021 17:18 - Оксана Гут

За шесть месяцев президентом КР было помиловано более 500 осужденных

За три месяца 2021 года президентом Садыром Жапаровым рассмотрено 1378 ходатайств о помиловании, из них одобрено - 245. А за полгода всего помиловано 513 осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

В ведомстве информировали о помиловании осужденных в Кыргызстане с 2011 года.

Статья 93 УК КР. Помилование

1. Помилование осуществляется Президентом Кыргызской Республики в отношении индивидуально определенного осужденного.

Ходатайство о помиловании осужденных направляются в Секретариат по вопросам помилования при Президенте Кыргызской Республики.

В 2020 году рассмотрено всего 530 материалов, из них в соответствии с указом исполняющего обязанности президента Кыргызской Республики "О помиловании осужденных" от 13 ноября 2020 года было помиловано 268 осужденных (освобождены - 230 человек, сокращены не отбытые сроки в отношении 38 человек).

На основании указа и.о. президента Кыргызской Республики от 7 декабря 2020 года были отклонены ходатайства о помиловании в отношении 262 осужденных.

В 2021 году рассмотрено всего 1378 материалов, из них в соответствии с указом президента Кыргызской Республики "О помиловании осужденных" от 18 февраля 2021 года было помиловано 245 осужденных (освобождены - 89 человек, сокращены не отбытые сроки в отношении 156 человек).

При этом были отклонены ходатайства о помиловании в отношении 1133 осужденных.

Для информации:

За 9 месяцев 2020 года всего рассмотрено 82 материала, из них 9 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 73 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 1 человек).
За 2019 год всего рассмотрено 70 материалов, из них 5 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 65 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 6 человек).
За 2018 год всего рассмотрено 109 материалов, из них 7 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 102 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 2 человек).
За 2017 год всего рассмотрено 69 материалов, из них 16 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 53 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 6 человек).
За 2016 год всего рассмотрено 42 материала, из них 4 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 38 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 6 человек).
За 2015 год всего рассмотрено 44 материала, из них 10 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 34 осужденным отказано в помиловании.
За 2014 год всего рассмотрено 36 материалов, из них 2 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 34 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 2 человек).
За 2013 год всего рассмотрено 38 материалов, из них 3 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 35 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 5 человек).
За 2012 год всего рассмотрено 89 материалов, из них 2 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 87 осужденным отказано в помиловании (из них осужденные к ПЛС – 10 человек).
За 2011 год всего рассмотрено 44 материала, из них 13 осужденных помилованы в части сокращения не отбытого срока наказаний, 31 осужденным отказано в помиловании.

Источник - Вечерний Бишкек
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