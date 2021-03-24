 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.03.2021
00:30  Байден заявил, что будет баллотироваться еще на 1 срок. Дожить до рассвета...
00:26  За шесть месяцев Жапаров помиловал более 500 осужденных корешей. Все, что умеет?
00:25  Анкара проигрывает Пекину в борьбе за бывший СССР, - А.Комраков
00:01  Беспозвоночный Зеленский тщетно зовет Байдена на 30-летие Украины, - Дм.Минин
Четверг, 25.03.2021
22:35  Навала путинские каты в застенках люто пытают бессонницей. И ссут в тапки?
22:32  Афганский мир заблудился в переходе. Международные посредники и Кабул опять не могут договориться, - "Къ"
22:28  Блинки от Блинкена. Китайский вопрос на саммите ЕС потеснил российский и турецкий, - "НГ"

22:14  Отбор ЧМ-2022: Таджикистан выиграл у Монголии со счетом 3:0
22:13  В Москве задержан таджикский правозащитник Иззат Амон
21:22  Кыргызстан снова ждет коррупционный скандал с бахилами?
21:19  Есть ли у США шанс ответить на китайский "Пояс и Путь"? - The Hill
20:26  Узбекские журналисты жалуются на "атмосферу насилия"
19:58  "Ты белый, значит - расист!". Американцы пытаются искоренить в себе раба, - С.Костецкий
19:48  РосВакцина "СпутникV" убила... правительство Словакии
19:14  США попали в зависимость от российской нефти, - Bloomberg
18:54  Нажмиддинходжа Шарипов лишился вкусного поста главы Антимонопольщиков Узбекистана
18:05  Болтавшийся неизвестно где 3 года Уран Ахметов стал новым директором Кыргызского института стратегических исследований
17:55  Новосозданную Госслужбу цифрового развития. Киргизии возглавил Таалайбек Орозов
12:05  Культобинская ханака. Раскопки уникальной суфийской обители в казахском Туркестане продолжаются
12:00  Дочки РосПсаки (Д.Пескова) пиарятся пением (видео)
11:04  Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
10:02  У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)
08:42  Зеленский подставил Украину под удар Китая, - "Взгляд"
08:40  Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм, - Ст.Борзяков
08:19  Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева
08:13  Шухрат Сабиров, как выяснилось, еще 9/03 уволен из шефов Антимонопольного госагентства Киргизии
07:27  Гей-королевство бабушки Лизы. Радужное будущее английской монархии, - .С.Плотников
07:07  Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм, - "ВечБишкек"
07:05  Зачистка Рос-элитки началась тихо, - А.Халдей
07:00  Конец политсистемы фрау Меркель, - "СП"
06:52  О месте Казахстана в американо-китайских отношениях, - Н.Кузьмин
06:48  Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
06:44  Цветок "Новороссия". История двигает континентами, - Александр Проханов
00:51  Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:49  "Афганский проект" сближает Исламабад и Анкару, - Энги Озер
00:37  Казахстан: миллион "мертвых душ"? - Дм.Верхотуров
00:35  Нейтралитет по-японски – ложь, помноженная на коварство, - А.Кошкин
Среда, 24.03.2021
19:54  Талаайбек Нурбашев покинул пост главы ГоскомТЭКа Киргизии
19:48  Байден поднимает ставки в отношении России и Китая одновременно: сработает ли жесткий подход? - Эшис Рэй
18:32  Слухи "об ухудшении здоровья" развеяны. Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Хатлон
17:55  non/fiction-2021: Презентация книг историка Оренбургского и Сибирского казачества А.Ганина (анонс, 25/03)
17:13  Аркадаг сочинил очередную песню - теперь в честь Ашхабада
16:56  Туркменского блогера Чолиева выдворили из России в Турцию
14:26  Призраки Хатыни соврать не дадут.., - Тимур Шерзад
14:25  "Квазигосударственные образования" и казахский Павлодар, построенный отцом
13:09  "Грязный, варварский, тошнотворный фарс": В Китае грозят Украине наказанием
13:04  В Госдуме потребовали запретить "певице" Маниже выступать под флагом России
12:54  Продажный судья ВерхСуда Киргизии Осмоналиев откупился от правосудия штрафом и вышел на свободу
12:00  Шухрат Холмухамедов - новый глава УзбГенштаба
11:57  Выборы в Израиле опять не выявили победителя. Мандатов не хватает...
11:47  Есть ли дно у зАда? Собчак - это хайпожорство на маньяках и растлении малолеток
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден заявил, что будет баллотироваться еще на 1 срок. Дожить до рассвета...
00:30 26.03.2021

Президент США Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Текст: Алексей Чуриков
Джо Байден дал первую большую пресс-конференцию после избрания на пост президента США. Одним из его главных заявлений стало желание идти на второй президентский срок. Кроме того, он предположил, что к будущим выборам в США может произойти так, что не станет главных и единственных соперников демократов - Республиканской партии.
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/PoolФото: REUTERS/Jonathan Ernst/Pool
Сама пресс-конференция, пожалуй, оказалась одной из самых странных с участием президента Соединенных Штатов за последние десятилетия. Очень длинные паузы, неловкие попытки шутить, односложные ответы вроде "да" и "нет", чтение с бумажки, уход от ответов, медленная и вязкая речь, спонтанные перемены настроения, от тихого к буйному, - таким предстал на своей первой публичной пресс-конференции 46-й президент США.

Фото: David Tulis/Pool via REUTERS
МИД РФ: Вашингтон не поддержал предложение о разговоре Путина и Байдена
В начале пресс-конференции Байден сообщил, что поставил новую цель по вакцинации населения США от COVID-19. "Сегодня я ставлю вторую цель - к моим ста дням президентства введем 200 миллионов доз", - заявил глава Белого дома. К этому времени, в его представлении, в стране должны будут открыться все школы.

Отвечая на вопрос о миграционном кризисе на границе с Мексикой, Байден заявил, что его администрация не несет ответственности за значительный рост нелегальных мигрантов. По словам главы Белого дома, это не связано с подписанными им в январе указами, а является сезонным явлением.

Вернуться к просмотру
"Это случается каждый год, число прибывающих мигрантов значительно растет в зимние месяцы. В январе, феврале, марте. Это происходит каждый год", - заявил Байден, отметив, что при его предшественнике Трампе происходило то же самое.

Кроме того, Байден заявил, что его администрация стремится сделать так, чтобы нелегальные мигранты как можно быстрее депортировались из страны.

Следующим вопросом стала тема Афганистана и обещания американских властей вывести свой воинский контингент из этой страны к 1 мая. Байден, в длительной паузе отыскивая ответ в лежащих перед ним листочках, заявил, что это вряд ли получится сделать из-за тактических и стратегических сложностей.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Володин: Поведение Байдена говорит о его неадекватности
"Будет трудно соблюсти крайний срок 1 мая... По тактическим причинам будет трудно вывести войска", - подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что важным аспектом в выводе войск является координация с союзниками по НАТО, чей контингент также находится в Афганистане.

Главная сенсация пресс-конференции - ответ Байдена на вопрос о его политических планах. "Мой ответ - да. Я планирую баллотироваться на второй срок", - радостно заявил он, добавив позже, что уверен в том, что Камала Харрис - идеальный кандидат на должность вице-президента. Байден также выразил сомнения относительно того, что Республиканская партия, находящаяся, по его мнению, в упадке, вообще будет существовать к будущим выборам главы государства.

Источник - российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616707800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Поздравление Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Наурыз
- Н.Нигматулин: Наурыз мейрамы обладает большой вдохновляющей силой
- А. Мамин: наша задача - оперативно решать актуальные вопросы развития предпринимательства
- В Казахстане введут инвестиционные рейтинги регионов
- Премьер-Министр РК А. Мамин провел переговоры с Председателем Правительства РФ М. Мишустиным
- В Сенате презентован законопроект по развитию социального предпринимательства
- Государственный секретарь Крымбек Кушербаев принял участие в торжественном открытии памятника выдающемуся общественному деятелю, писателю, переводчику Герольду Бельгеру
- Национальный план Токаева – продолжение "Ста шагов" Назарбаева?
- О месте Казахстана в американо-китайских отношениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  