Российские дебютанты Мишина и Галлямов лихо выиграли ЧМ по фигурному катанию

03:47 26.03.2021

Мишина и Галлямов попали на ЧМ в последний момент – и взяли золото. 4 года назад от Насти ушел партнер, назвав ее тяжелой



Топ-тренеры любят повторять: чтобы достичь результата, нужно минимум полтора года совместной работы. Новые методики, новый подход к программам, даже новый каток – все это требует привыкания и осмысления.



Для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова этот путь стал намного короче: от первых занятий в школе Тамары Москвиной до золота чемпионата мира прошел ровно год.



Сейчас это кажется странным, но Настя и Саша могли и вовсе не поехать в Стокгольм: в команду они попали после дополнительного отбора через финал Кубка России. Весь сезон они шли убедительнее основных соперников за третью квоту – Павлюченко / Ходыкина – набирая на этапах Кубка России около 233 баллов, пока Дарья и Денис получали 206-208.



Худший прокат сезона у Мишиной и Галлямова пришелся именно на чемпионат России. После того, как на февральском командном турнире Настя и Саша обошли Дарью и Дениса почти на 18 баллов, стало очевидно, что вопрос о третьей путевке на ЧМ еще не закрыт. В финале Кубка России Мишина и Галлямов победили с тем же отрывом, хотя на разминке перед произвольной заметно нервничали: партнер несколько раз неудачно заходил на тройной сальхов.



***



Ключевое событие для сегодняшней победы случилось четыре года назад, когда бывший партнер Мишиной – Владислав Мирзоев – неожиданно сообщил, что будет искать партнершу полегче. "Мы не сошлись характерами, и вообще Владу нужна девочка поменьше меня, потому что тяжеловато ему. Он хотел бы видеть партнершу килограммов на 8-9 меньше, думаю, у меня вряд ли получится похудеть настолько. Мой вес в районе 46 кг", – рассказывала тогда Анастасия.



С "тяжелой" Мишиной Мирзоев на тот момент успел взять серебро юниорского ЧМ. Настя не сдалась и нашла нового партнера – им стал Галлямов, заметно уступавший ей в достижениях, зато высокий и сильный.



В юниорах российскому дуэту – даже совсем новому – легко выбиться в звезды: конкуренции почти нет, многие не могут сделать даже тройные прыжки. Мишина и Галлямов тоже быстро попали в топ: на первом совместном ЮЧМ стали третьими, а через год завоевали золото, не проиграв ни одного старта в сезоне, кроме взрослого чемпионата России.



Проблемы начались на взрослом уровне: здесь у Мишиной и Галлямова были куда более серьезные конкуренты. Обойдя все пары сборной в финале Гран-при-2019, Настя и Саша провалили чемпионат России и остались без Евро и ЧМ.



Их тренер Людмила Великова неожиданно резко выразилась про программы ровесников Мишиной и Галлямова – Бойковой / Козловского – заявила, что она, даже будучи пожилым человеком, любит более современные вещи. Через два месяца после этих слов Александра и Дмитрий выиграли Евро, а еще через два Мишина и Галлямов ушли к "несовременной" Москвиной.



Хотя часть традиционной весенней подготовки скомкалась из-за коронавируса, уже осенью Настя и Саша выглядели абсолютно элитной парой. Они на 10-12 баллов обходили Павлюченко / Ходыкина, а на этапе Кубка России в Казани легко опередили и действующих чемпионов Европы.



Главное достоинство Анастасии и Александра – удивительная стабильность. На дебютном ЧМ они не сорвали ни одного элемента: за все получили плюсовые надбавки, в произвольной у них – сплошные четвертые уровни, только в короткой – два третьих за подкрутку и дорожку шагов.



Их произвольная – самая сложная на этом ЧМ. Пока Суй/Хань, Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский заходят на более безопасный каскад 3-2-2, Мишина и Галлямов рискуют с двумя тройными сальховами через ойлер: так дороже на 2,3 балла. Второй выброс тоже сложнее, чем у китайцев: риттбергер против сальхова.



Самый неочевидный и при этом забавный признак сегодняшнего превосходства Мишиной и Галлямова в том, что даже судья из Китая – беззаветно преданный (иногда до наложения двухлетнего бана от ISU) своим спортсменам – в произвольной поставил Настю и Сашу первыми.



И кажется, Тамара Москвина что-то знала, когда в середине сезона вдруг решила вместо инструментальной версии We are the champions дать Мишиной и Галлямову кататься под вокал Меркьюри.



No time for losers – борьба за путевку в Пекин началась уже сегодня.



Чемпионат мира по фигурному катанию-2021



Пары



Итоговое положение



1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 227,59

2. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 225,71

3. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 217,63

4. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 212,76

5. Пэн Чэн – Цзинь Ян (Китай) – 201,18

6. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 195,29



видео произвольной тут -

https://www.sports.ru/tribuna/blogs/beznedokrutov/2903689.html#supertop