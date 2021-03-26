 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия отсудила у буржуя Тельмана Исмаилова отель в Лас-Вегасе
06:40 26.03.2021

Лас-Вегас удовлетворил Москву
У Тельмана Исмаилова отсудили и продали торговый центр в США

Газета "Коммерсантъ" №52 от 26.03.2021, стр. 4
Как стало известно "Ъ", несмотря на сложнейшие отношения между Россией и США, американские суды не только выносят решения в пользу российских финансовых институтов, но и исполняют их. БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника, бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, находящего в международном розыске за совершение тяжких преступлений в РФ. Актив был реализован в игровой столице Америки, а деньги за него поступят в банк. При этом сам господин Исмаилов теперь разыскивается еще и Турцией по уголовному делу о выводе из-под исковых требований Mardan Palace, на который также претендует структура ВТБ.

История с взысканием долгов у Тельмана Исмаилова продолжается с 2017 года. Тогда БМ-банк обратился в окружной суд Никосии (Республика Кипр) с требованием обязать ряд кипрских банков раскрыть информацию по счетам сейшельской компании экс-хозяина Черкизовского рынка Vesto Trading LTD, которая, как и он сам, являлась поручителем по кредиту на общую сумму $177 млн, выданному другой компании господина Исмаилова - ООО "Руслайн 2000". Суд удовлетворил соответствующее заявление, и кредитор получил информацию по движению средств по счетам Vesto. В ней были обнаружены переводы на сумму более $8 млн на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе в 2014 году, когда "Руслайн" уже перестал обслуживать кредит, полученный в БМ-банке. Балансодержателем торгового центра оказалась компания Marker Craig LLC, а ее участником выступала племянница господина Исмаилова Наиля Садыхова.

В мае 2017 года юристы банка обратились в суд Лас-Вегаса (округ Кларк, штата Невада, США) с исковым заявлением к Marker Craig LLC о признании мошенническими денежных операций, совершенных с Vesto. На сам торговый центр были наложены обеспечительные меры, ограничивающие распоряжение имуществом. Несмотря на то что американские юридические консультанты неоднократно указывали, что суды США удовлетворяют аналогичные иски только в исключительных случаях и фактически шансы на успех по данной категории дел являются минимальными, представителям БМ-банка удалось доказать, что господином Исмаиловым и аффилированными с ним людьми использовалась разветвленная сеть юридических лиц для вывода кредитных средств. В результате судом был установлен мошеннический характер движения средств от подконтрольных господину Исмаилову поручителей до покупки торгового центра в Лас-Вегасе. Следует отметить, что Craig Valley Plaza занимает площадь около 7 тыс. кв. м. ТЦ, состоящий из пяти одноэтажных зданий, ранее принадлежал известной американской семье Назарян персидско-еврейского происхождения.

По согласованию с БМ-банком Craig Valley Plaza был продан независимому покупателю по рыночной цене при условии, что деньги, вырученные от продажи торгового центра, будут заморожены на счете до вынесения судебного решения. После длительного разбирательства в суде округа Кларк дело было передано на рассмотрение в один из третейских судов штата Невада. Рассмотрение дела по существу в нем проходило с 28 сентября по 2 октября 2020 года. Каждое судебное заседание проводилось в режиме видео-конференц-связи и длилось в среднем по восемь часов. В рамках перекрестных допросов были опрошены представители истца и ответчиков, включая экспертов, племянницу Тельмана Исмаилова Наилю Садыхову и его юридического и финансового советника Юлию Гайдукову.

При этом в рамках указанного дела также рассматривался встречный иск на сумму порядка $22,3 млн ответчиков к БМ-банку о взыскании убытков, связанных с якобы незаконными ограничительными мерами в отношении торгового центра.

Рассмотрев спор по существу, третейский судья, бывший федеральный судья США Филип Мартин Про установил наличие конкретных фактов мошенничества, подтвердив позицию заявителя о том, что господин Исмаилов использовал махинации для распоряжения кредитными средствами. Также было признано, что ответчики намеренно пытались ввести суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела. При этом, согласно решению суда, показания свидетелей Садыховой и Гайдуковой были признаны не заслуживающими доверия. Согласно итоговому решению, вынесенному 14 марта этого года, исковые требования банка к ответчикам о взыскании с них $3,2 млн были удовлетворены в полном объеме. В ближайшее время банк должен получить деньги, замороженные в США до вынесения судебного решения. Встречный иск, поданный ответчиками, был отклонен.

Следует отметить, что структуры ВТБ претендуют и на другие активы Тельмана Исмаилова. Так, в январе 2021 года Кассационный суд Турции вынес постановление, поддержав решения нижестоящих судебных инстанций о законности заявления БМ-банка о признании компании AST Insaat (поручитель по заемным обязательствам ООО "Руслайн 2000" господина Исмаилова) банкротом. Требования банка были включены в реестр требований кредиторов AST Insaat в размере порядка 15 млрд руб. Кстати, в конкурсную массу AST Insaat включены ранее находившиеся на балансе компании ликвидные активы, составляющие часть архитектурного комплекса скандально известного отеля Mardan Palace - отдельно стоящие виллы и стадион. Процедура реализации активов должна состояться до конца 2021 года. Интересно, что БМ-банк обращался не только в турецкие суды, но и в прокуратуру Анталии, где было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении господина Исмаилова и партнеров. В нем, в частности, идет речь о мошенническом отчуждении актива в виде Mardan Palace, на который претендовал кредитор из России.

Сейчас турецкая прокуратура добивается выдачи международного ордера на арест Тельмана Исмаилова и ряда аффилированных с ним лиц. Россия разыскивает его за организацию убийств и похищения.

Долги господина Исмаилова и его структур перед БМ-банком составляют около 13,7 млрд руб. и $170 млн.

Оперативно получить комментарии господина Исмаилова и его представителей "Ъ" не удалось. "Мы приветствуем решение третейского суда штата Невада об удовлетворении наших исковых требований к бывшим владельцам Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе о взыскании с них $3 224 374 - денежных средств, выведенных в результате мошеннических операций. В дальнейшем банк будет предпринимать все необходимые действия в рамках действующего законодательства в целях погашения задолженности компаний группы АСТ перед ВТБ",- отметили в пресс-службе кредитной организации.

Николай Сергеев

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616730000
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