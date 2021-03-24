Ермака вычеркивают из исторической памяти. За что? - М.Тарковский

06:45 26.03.2021

безусловные вещи, которые на протяжении веков не вызывали ни у кого сомнения, упорно подвергаются пересмотру

Михаил Тарковский



Дорогие друзья, с этим письмом я обратился к тоболякам, а теперь обращаюсь ко всем гражданам нашей страны.



Мы, писатели и деятели культуры из разных регионов России, обращаемся к вам как граждане нашей огромной Родины, как братья по доле, как люди, заинтересованные в сохранении наших многовековых традиций и памяти о тех, кому мы обязаны – не боимся этого слова - своим существованием. Мы удивлены, обескуражены, не знаем какое еще слово-то подобрать... тем фактом, что имя Ермака вычеркнуто из списка претендентов на название нового аэропорта города Тобольска. Ермак - герой России, благодаря которому Россия приросла Сибирью, и нет на Руси города, ближе к этому славному имени, чем Тобольск. Освоение русскими Сибири стало великим благом для многочисленных ее братских народов. Русская цивилизация объединила более двухсот национальностей и малых этносов, населяющих нашу обширную территорию, помогла сохранить уникальное разнообразие национальных традиций, одновременно принеся европейское просвещение. Именно Ермаку мы обязаны тем, что живем на сибирской и дальневосточной земле! Неужели вы не согласны с тем, что его имя не только не должно быть вычеркнуто из списка, а должно стоять первым.



Странные тенденции наблюдаются на нашей земле последнее время, очевидные, безусловные вещи, которые на протяжении веков не вызывали ни у кого сомнения, упорно подвергаются пересмотру, словно кому-то нужно вычеркнуть из народной памяти и наши свершения, и дорогие сердцу имена. Уважаемые тоболяки, братья и сестры, давайте скинем с глаз пелену и посмотрим на происходящее со всей ответственностью за происходящее. Кому как не вам, сказать решающее слово в прекрасном деле увековечения памяти Ермака. Давайте вместе скажем: аэропорту "Ермак" быть! Любо!



Мы живем во времена, когда идет не только плановое убийство образования, медицины и тому подобных важнейших областей, но когда главной задачей поставлено стереть историческую память. А именно, сделать так, чтоб был забыт определенный круг героев. Один из таких знаковых персонажей - это Ермак Тимофеевич - символ русского движения в Сибирь. Действительно если бы не он, то как знать – возможно, многие земли оказались бы под Китаем, Японией, не знаю еще под какими странами, но скорее всего однозначно у них были бы другие хозяева. Поэтому с точки зрения новых идеологов Ермак это та фигура, память о которой будет вычеркиваться в первую очередь. Символично, что пока мы спорим о том, чьим именем назвать тобольский аэропорт, Чехия лоббирует установку памятников тем, кто участвовал в кровавом походе 1918 года, в восстании Чехословацкого корпуса. Да и еще много всего происходит… Поэтому, дорогие братья и сестры, задумайтесь о происходящем. Сейчас действительно все зависит только от нас. Я уверен, что историческая справедливость будет восстановлена, и стыдно будет, когда окажется, что именно ты в свое время не сказал нужного слова, не отстоял, не защитил.