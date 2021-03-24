 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался кыргызский писатель и журналист Бекбай Алыкулов
06:59 26.03.2021

На 84-м году жизни после продолжительной болезни скончался писатель и журналист, заслуженный работник культуры КР Бекбай Алыкулов. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По информации ведомства, Бекбай Алыкулов скончался накануне.

из интернета
Фото из интернета . Бекбай Алыкулов
Бекбай Алыкулов родился 15 сентября 1937 года в селе Сары-Булак Джайылского района Чуйской области. Его первый рассказ "Фонарь" был опубликован в 1957-м в журнале "Молодой ленинец". С тех пор рассказы автора постоянно появлялись в национальной прессе. Изданы книги "Өмүрү өрнөк инсан", "Аккуулар кайтып келатат", "Балалык менен кездешүү".
Редакция 24.kg выражает соболезнования родным и близким писателя.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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