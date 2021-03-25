 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.03.2021
09:21  Конгресс США превращается в "полезного идиота" Китая. Настоящая битва Суши против Моря только начинается
09:17  Европа начинает платить за надменность, - Т.Бордачев
09:15  Зачем Трамп создает свою соцсеть, - Г.Мирзаян
09:12  Wall Street Journal: культурная элита Запада дарит Китаю пресловутую ленинскую веревку
09:07  В отношении экс-премьера Киргизии Бабанова прекращены все уголовные дела. Честный фраер?
08:53  Способна ли рос-"элитка" переживать "успехи и вызовы" вместе с Россией, - А.Седова
08:49  Строителям Рогунской ГЭС погасили задолженность по зарплате. Вернут ли лицензии компаниям-подрядчикам? - "РО"

07:40  Американец в поле не воин, - Владимир Волошин
07:37  Кыргызский трайбализм: вчера, сегодня и завтра, - Жылдыз Урманбетова
06:59  Скончался кыргызский писатель и журналист Бекбай Алыкулов
06:53  Китай объявил о санкциях в отношении Великобритании. Ответка за "уйгуров"
06:45  Ермака вычеркивают из исторической памяти. За что? - М.Тарковский
06:40  Россия отсудила у буржуя Тельмана Исмаилова отель в Лас-Вегасе
03:47  Российские дебютанты Мишина и Галлямов лихо выиграли ЧМ по фигурному катанию
00:30  Байден заявил, что будет баллотироваться еще на 1 срок. Дожить до рассвета...
00:26  За шесть месяцев Жапаров помиловал более 500 осужденных корешей. Все, что умеет?
00:25  Анкара проигрывает Пекину в борьбе за бывший СССР, - А.Комраков
00:01  Беспозвоночный Зеленский тщетно зовет Байдена на 30-летие Украины, - Дм.Минин
Четверг, 25.03.2021
22:35  Навала путинские каты в застенках люто пытают бессонницей. И ссут в тапки?
22:32  Афганский мир заблудился в переходе. Международные посредники и Кабул опять не могут договориться, - "Къ"
22:28  Блинки от Блинкена. Китайский вопрос на саммите ЕС потеснил российский и турецкий, - "НГ"
22:14  Отбор ЧМ-2022: Таджикистан выиграл у Монголии со счетом 3:0
22:13  В Москве задержан таджикский правозащитник Иззат Амон
21:22  Кыргызстан снова ждет коррупционный скандал с бахилами?
21:19  Есть ли у США шанс ответить на китайский "Пояс и Путь"? - The Hill
20:26  Узбекские журналисты жалуются на "атмосферу насилия"
19:58  "Ты белый, значит - расист!". Американцы пытаются искоренить в себе раба, - С.Костецкий
19:48  РосВакцина "СпутникV" убила... правительство Словакии
19:14  США попали в зависимость от российской нефти, - Bloomberg
18:54  Нажмиддинходжа Шарипов лишился вкусного поста главы Антимонопольщиков Узбекистана
18:05  Болтавшийся неизвестно где 3 года Уран Ахметов стал новым директором Кыргызского института стратегических исследований
17:55  Новосозданную Госслужбу цифрового развития. Киргизии возглавил Таалайбек Орозов
12:05  Культобинская ханака. Раскопки уникальной суфийской обители в казахском Туркестане продолжаются
12:00  Дочки РосПсаки (Д.Пескова) пиарятся пением (видео)
11:04  Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
10:02  У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)
08:42  Зеленский подставил Украину под удар Китая, - "Взгляд"
08:40  Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм, - Ст.Борзяков
08:19  Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева
08:13  Шухрат Сабиров, как выяснилось, еще 9/03 уволен из шефов Антимонопольного госагентства Киргизии
07:27  Гей-королевство бабушки Лизы. Радужное будущее английской монархии, - .С.Плотников
07:07  Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм, - "ВечБишкек"
07:05  Зачистка Рос-элитки началась тихо, - А.Халдей
07:00  Конец политсистемы фрау Меркель, - "СП"
06:52  О месте Казахстана в американо-китайских отношениях, - Н.Кузьмин
06:48  Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
06:44  Цветок "Новороссия". История двигает континентами, - Александр Проханов
00:51  Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:49  "Афганский проект" сближает Исламабад и Анкару, - Энги Озер
00:37  Казахстан: миллион "мертвых душ"? - Дм.Верхотуров
00:35  Нейтралитет по-японски – ложь, помноженная на коварство, - А.Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызский трайбализм: вчера, сегодня и завтра, - Жылдыз Урманбетова
07:37 26.03.2021

25 февраля 2021 Жылдыз Урманбетова
Почему сегодня очень часто поднимается проблема родоплеменных отношений в Кыргызстане, в научном обороте именуемая трайбализмом? Что такое трайбализм, как он существует и каковы перспективы нашего развития: с ним или без него? Об этой проблеме время от времени рассуждали и рассуждают как наши (С.Жигитов, Э.Нурушев, К.Молдокасымов…), так и международные эксперты (Д.Гуллет, К.Коллинз…), в большей степени утверждающие о бессмысленности разъединения понятий "кыргыз" и "трайбализм". Так ли это?

Хотелось бы начать с истории, которая является объективным контекстом развития, откуда мы можем черпать информацию о причинах и сути многих явлений и фактов. Архетипом традиционного мышления кыргызов выступает номадизм, создавший свою инвариантную модель культуры, которая и по сей день доминирует в нашем бытии. Одной из характеристик традиционного мышления кыргызов-номадов был контекстуализм, т.е. осознание себя в контексте рода, что противоположно эгоцентризму как прообразу западного оседлого мышления. Проявление контекстуализма было неслучайно и обусловлено кочевым способом существования, когда человек не один противостоял тяготам и накалу природы, а в единстве со своим родом. Это ощущение было очень важно, поскольку оно рождало особую причастность к своему роду и, как следствие, ответственность перед своим родом, на основании чего формировалось родство духа. Эта черта была объективно сформирована по ходу жизни и рождала естественную и органичную взаимовыручку как принцип существования, тем самым изначально родовое сознание было позитивом и ответом на вызов того исторического времени.

В особенной степени это было основанием для выживания в условиях природного бытия, одновременно с этим оно было важно и для экономического сосуществования в контексте постоянного кочевья. Именно поэтому были актуальны призывы к роду как проявление его консолидации, точно также подобные воззвания были присущи и межродовому существованию по мере необходимости, т.е. консолидация проявляла себя как на субродовом, так и межродовом уровнях. Это было некое органичное естество жизни. Но с течением времени объективная потребность и необходимость в такой функциональности рода отпала, а само свойство осталось глубоко в подсознании.

Во второй масштабный период существования – советский – родоплеменному сознанию был поставлен заслон в силу мощной идеологии, актуализирующей формирование новой общности – советского народа, соответственно, все родоплеменные характеристики культурного самоопределения подверглись уничтожению как негативные проявления ментального характера. Процесс консолидации кыргызов с родового уровня перешел на национальный (т.е. более высокий), тем самым остро встала проблема национального самосознания. Были свои всплески, взлеты и одновременно свои минусы в представленности кыргызов как нации в контексте Союза и вне его.

Суверенитет, как этап новейшей истории Кыргызстана, внес свои существенные коррективы в бытие кыргызов, незамедлительно всплыла проблема родового сознания и обрела новый статус. Всплеск трайбализма после независимости был обусловлен внешними и внутренними процессами: в качестве внешнего можно назвать миграционные процессы, когда представители других этносов начали активно уезжать, тем самым проблема "мы" и "они" с межэтнического уровня перетекла на субэтнический (как утверждают многие эксперты), начались активные поиски и деления на отдельные роды. Именно на этот период пришлись неоднократные и многочисленные собрания различных родов, были сформированы различные общности по родовому и региональному критерию, существующие по сей день, тем самым проецируя их устойчивость. Внутренним фактором можно назвать достаточно низкий уровень национального самосознания, вследствие чего процессы самоосознания вновь с национального перетекли на родовой уровень. Это было своеобразной реакцией на запрет всего родового в период советского бытия.

С обретением независимости именно эта черта кыргызского менталитета всплыла и обрела негативные очертания в русле политического истэблишмента, возникла некая модификация традиционного исторического трайбализма в современном политическом. В преломлении к современному Кыргызстану трайбализм выступил наиболее удобным путем в приобретении необходимых голосов для прохождения в парламент республики (Жогорку Кенеш), эта практика получила свое начало с момента формирования независимости и практиковалась до возникновения партийного критерия, т.е. вплоть до сегодняшнего дня. Использование родового признака стало политическим коньком, сопровождаясь многочисленными мероприятиями традиционных кыргызских обычаев. К двадцать пятому году независимости мы имеем уже отлаженную систему восхождения к власти, востребованную в обществе и приносящую хорошие политические дивиденды. Особое значение приобретают проблемы республиканского регионализма, носящие политический оттенок в виде представленности во власти.

На что необходимо обратить особое внимание в вопросе трайбализма в Кыргызстане? На то, что вольно или невольно проявления родоплеменного сознания в современной жизни поддерживаются государством: и первый, и второй президенты Кыргызстана А.Акаев и К.Бакиев неизменно получали поддержку и благословение рода. В этом же контексте обозначили свою роль в политических процессах и Курултаи, и с течением времени их значимость стала возрастать, вместе с тем, как обратный процесс, вызывая негатив в восприятии определенных слоев населения. Необходимо отметить, что Курултаи как инструмент влияния на ход политических процессов используются как государственной властью, так и оппозицией, как на региональном уровне, так и республиканском.

Каковы же перспективы кыргызского трайбализма? При ответе на данный вопрос имеет смысл вспомнить о вызовах, рисках и угрозах современности. Общеизвестен факт, согласно которому глобализация мыслится сегодня тенденцией развития истории, соответственно, она выступает вызовом современности. Глобализация – это время выдержанных культур, субъектом которых выступают исторически сильные и самодостаточные народы. Этот момент чрезвычайно важен, поскольку основной канвой глобализации является универсализм, причем универсализм во всем – мышлении, образе жизни, культуре, и именно поэтому актуализируются самодостаточность и выдержанность как критерий адаптации культур в полном противоречий мире глобального.

Этот вызов должен быть адекватно оценен и осмыслен, естественно-исторической же реакцией будут ответы систем культуры. Тем самым определенным риском для культур является возможность "исчезновения" при постоянном усилении темпов глобализации, когда характер универсального будет все более жестко проникать в системы культур. Учитывая, что кыргызы – народ малочисленный, уровень национального самосознания оставляет желать лучшего, а культура (ее специфика) не поддерживается на должном уровне, данный риск вряд ли можно назвать эфемерным.

В контексте вызовов и угроз проблема трайбализма высвечивается в следующем виде: если проявления родоплеменного сознания будут абсолютизироваться (во всех своих вариантах – межличностном, социальном, политическом), то необходимой и смысложизненной консолидации нации может не произойти. Постоянное деление на роды будет изнутри разрывать единство народа, как следствие – риск исчезновения может из теоретической проблемы плавно перейти в практическую реальность. Возможно это еще одна причина для формирования национальной идеологии как тонкой и разветвленной стратегии развития, акценты которой должны быть не придуманы, а предопределены самой жизнью.

Внутреннее единство народа как нации необходимо для элементарного выживания в эпоху глобализации, для формирования ответа на вызов истории. В связи с этим и обостряется значимость идентичности во всех ее формах – этнической, религиозной, культурной и гражданской. Процессы идентификации выступают второй тенденцией развития современности, обратной процессу глобализации, поскольку это взаимосвязанные явления. В этом отношении кыргызский трайбализм как в преломлении процесса идентификации, так и в контексте глобализации выступает внутренней угрозой для единства и консолидации кыргызов как нации. Это необходимо не просто понимать, но и иметь в виду при выстраивании государственной политики.

Жылдыз Урманбетова, доктор философских наук, профессор

Литература:

Collins К. Clan Politics and Regime Transition in Central Аsia. – Cambridge Univ. Press, New York, 2006.

Гуллет Д. Трайбализм в Кыргызстане: точка зрения //Центральная Азия и Кавказ, 2002, №2.

Жигитов С. Уруучулук сазынан канткенде чыга алабыз? Трайбализм // Кыргызстан маданияты. – 1996. – 28 февр.

Нурушеев Э. Трайбализм жана экономикалык модель: Бийиктик жана уручулук // Кыргыз Руху. – 1995. – 25 май.

Источник - kgcode.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616733420
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 20 марта 2021 года №175
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2021 года №536
- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Сенат обеспечит законодательную поддержку экологическим инициативам
- Об общенациональных приоритетах и медицине
- Национальный план для Казахстана: в тупик или в ЕАЭС?
- Коммунальное бедствие Нур-Султана
- Кадровые перестановки
- Казахстану грозит лекарственный дефицит?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  