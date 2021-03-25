Американец в поле не воин, - Владимир Волошин

07:40 26.03.2021 Американец в поле не воин

Почему армия США регулярно ввязывается в локальные войны и так же регулярно их проигрывает

Владимир Волошин



25 марта 2021



Плохому танцору, как говорится, вечно что-то мешает. За последние несколько десятилетий США терпели поражение в конфликтах, которые, по большему счету, начали сами. И винить надо в этом, как заметили журналисты американского издания National Review, прежде всего президентов их страны.



Начнем с Вьетнама. В эту войну США вошли не сразу, а только тогда, когда вьетнамцы якобы напали на американский корабль в Тонкинском заливе. Но, как выяснилось, факт нападения был придуман. И когда эта ложь была раскрыта, в Америке лишь усилились антивоенные настроения. Между прочим, американские офицеры сразу заподозрили фальшь в причине ответного удара по Вьетнаму. Впоследствии те же офицеры попали под влияние оставшихся во Вьетнаме французов, которые считали вьетнамцев непобедимыми. Конечно, после провала своих колониальных войск в войне с Вьетнамом любители лягушачьих лапок были убеждены в силе вьетнамцев, как никогда прежде.



Войну с Вьетнамом осуждали к тому же за то, что отправляли туда по призыву солдат из низших социальных классов. Привилегированные члены американского общества оставались в уютных, на их взгляд, Штатах. Так в свое время избежали отправки в горячие точки будущие президенты США, такие как Билл Клинтон и Джордж Буш. Те воспользовались блатом и служили в резерве. А Дональд Трамп и Джо Байден ссылались на проблемы со здоровьем, причем Трамп уже не помнит, в какой из его ног расположилась такая болезнь, как остеофит, а Байден похоже забыл про свою астму, когда учился в колледже и сдавал физкультурные нормативы.



Иракский конфликт повторил историю Вьетнама - очередная надуманная, ложная причина начать войну. Так, администрация Буша убедила весь мир в том, что у Ирака имеется оружие массового уничтожения. В дальнейшем Бараку Обаме пришлось "разгребать" за Бушем создавшуюся ситуацию в Ираке. Итогом конфликта послужил вывод американских войск, так как новое правительство Ирака, назначенное Штатами, отказывалось подписывать соглашение о статусе войск, если войска США не уйдут из Ирака.



Неудачи преследуют Америку и в Афганистане. Так, войскам Соединенных Штатов не удалось до сих пор исправить ситуацию с одной широко известной запрещенной в РФ организацией под названием "Талибан" * на этой территории. Первого мая войска США будут вынуждены покинуть страну, и тогда там станут всецело править талибы (представители запрещенной в РФ организации). Больше всего, тем не менее, американских журналистов беспокоит судьба женщин в этом регионе. Представитель вышеупомянутой организации заявил американцу, что с ними будут обращаться не хуже, чем в Саудовской Аравии.



США теряют свое напыщенное величие в рамках подобных "военных" провалов. Похоже, Штатам в дальнейшем будущем придется уступить первенство армейской непревзойденности. Например, России, или Китаю.



Американские положения военных дел обсудил со "Свободной Прессой" Константин Блохин, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН.



"СП": - Чем обусловлены относительные неудачи США в локальных войнах последних лет?



- На самом деле, вопрос сложный. Понятно, что Соединенные Штаты не просто проиграли эти локальные войны. Они, по иронии судьбы, потерпели там не просто поражение, а отчасти похоронили проект американского лидерства в мире. Люди, которые хотели сохранить американское доминирование, с желанием начать интервенции США в Афганистане, в Ираке, как раз это лидерство и похоронили. Потому что изначально планировалось, что Соединенные Штаты, когда начнут вторжение в Ирак, это обойдется им в 50 миллиардов долларов, и более того, они хотели установить контроль над всем Ближним Востоком.



Понятно, что Ближний Восток - это один из ключевых регионов, который, по сути, позволяет контролировать развитие Европы и Азии, который зависим от источников углеводородов. Ясно, что все пошло не по плану американских неоконсервативных (…)веровщиков, и в итоге американским налогоплательщикам вот эти войны в Афганистане и Ираке обошлись в колоссальную, астрономическую сумму: восемь триллионов долларов. Более того, сейчас многие американские "ястребы", можно сослаться на того же Джорджа Фридмана, пишут, что вместо того, чтобы начинать эту войну в Ираке, надо было концентрироваться на России. Представьте себе, что если эта политика сдерживания, которая, по сути, началась с крымских событий, она бы началась не после Крыма, а в 2003, 2001 году. А США были полностью сконцентрированы на Ближнем Востоке, а не на Китае и России. Это, как-никак, дало России время на то, чтобы восстановиться. И более того, они ведь преследовали цель обрушения цен на нефть. А второе вторжение в Ирак со стороны США, в 2003 году, взвинтило эти самые цены на нефть. Это позволило России провести очень важную модернизацию вооруженных сил.



У неоконов (неоконсерваторы - прим.) был проект "Новый американский век", созданный Уильямом Кристолом и Робертом Каганом, там писали о необходимости всеми возможными способами сохранить американское лидерство в мире. И в эту организацию вошли все члены администрации Джорджа Буша младшего. Когда Буш пришел к власти, по сути идея этой неоконсервативной организации стала главной внешнеполитической доктриной президента, который контролировался неоконами. Получилось так, что они не только распылили эти колоссальные деньги на военные кампании 2001 и 2003 года. Во первых, они все были сконцентрированы на Ближнем Востоке, а не на России и Китае. Плюс, было дано время для нашей передышки. Поэтому, по иронии судьбы, эти "ястребы", которые хотели сохранить американское лидерство, благополучно его похоронили именно там, в военных кампаниях.



Конечно, стоит вспомнить первую операцию США, "Бурю в пустыне", в 1991 году. Потому что она тоже в принципе отразилась крайне негативно на перспективах американского доминирования. Принято считать, что эта операция была феноменальным успехом американской военной машины. США этой войной показала начало новой эры. Можно сослаться на журналиста Чарльза Краутхаммера, который писал статьи, что главная цель американской внешней политики заключается в том, чтобы трансформировать сложившуюся на тот момент однополярную эру.



На самом деле вот этот триумф Штатов шокировал другую страну, то есть шокировал военно-политическое руководство КНР. Потому что тогда у Ирака была крайне сильная армия, и если эту армию сравнивать, она по своей мощи была сравнима с военной мощью Китая. Единственное - у Ирака не было ядерного оружия. Тогда в Китае сделали выводы, что также легко американцы могут и с ними разобраться. Поэтому они сделали курс на наращивание своей военной мощи. Следовательно, все эти попытки Вашингтона по закреплению своих позиций на мировой арене, с помощью локальных войн, угробили американскую гегемонию. Объективно, однополярного мира не существует. Был момент, которым они не воспользовались, как раз по ряду грубых стратегических ошибок, как во внешней политике, так и во внутренней. Этими ошибками как раз являются локальные войны. Понятно, что на этих войнах группы американских элит сделали астрономический навар. Эти группы завязаны на военно-промышленном комплексе, то есть различные Клары и Буши, и так далее. Но с точки зрения долгосрочных тенденций, позиция Соединенных Штатов пошатнулась, и довольно-таки сильно. Неслучайно Трамп говорил, что Америка потратила восемь триллионов долларов на войны на Ближнем Востоке, вместо того, чтобы инвестировать эти деньги в собственную страну. Инфраструктура США ветшает, Штаты становятся менее эффективными, менее конкурентоспособными.



"СП": - Следует ли ждать, что Соединенные Штаты и дальше будут развязывать локальные войны в странах третьего мира?



- Во первых, у них перед глазами вот этот печальный опыт. Недавно вышел очень странный документ, по названию "Промежуточная стратегия национальной безопасности". То есть не полноценная, а лишь предисловие к ней, к байденовской стратегии. И там основывается такая позиция, что США больше не будут участвовать "в вечных войнах". То есть, элементы "трампизма" присутствуют в байденовском подходе. Понятно, что сейчас это, конечно, дорого для Америки, которая нацелена полностью на концентрации ресурсов против России и Китая. Настоящая полномасштабная интервенция и вторжение сухопутных войск вряд ли возможны. Но здесь другой элемент.



Проблема в том, что есть различия между финансовой элитой, которая ассоциируется с Байденом, и элитой, нацеленной на воссоздание промышленности, в который был ориентирован Трамп. Элита, которая ассоциирована с Трампом, нацелена на создание сбалансированной полноценной промышленности, которая в принципе позволяет быть конкурентоспособными в долгосрочной схватке и конкуренции с Россией и Китаем. Это как раз трамповская линия. А финансовая элита, которая ассоциируется с Байденом, когда она управляет, сразу понятно, что в США возникают дисбалансы. Результатом правления в последние десятилетия традиционного истеблишмента является как раз вот этот дисбаланс. Перенос рабочих мест в Китай, и так далее. И они конечно, так как промышленность не сбалансированная, позволить себе участвовать в долгосрочной конкуренции вряд ли могут. Поэтому, скорее всего, они будут ориентироваться не на какую-то новую локальную войну, а на создание очагов нестабильности. И будут создавать эти очаги по всей Евразии, чтобы ее дестабилизировать. И ставка будет делаться как раз на этой дестабилизации ключевых регионов Евразии.



* "Движение Талибан" решением Верховного суда РФ от 14.02.2003 года признано экстремистским, его деятельность в России запрещена. Источник - svpressa.ru

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