Строителям Рогунской ГЭС погасили задолженность по зарплате. Вернут ли лицензии компаниям-подрядчикам? - "РО"

08:49 26.03.2021

Март 23, 2021

Мирзонаби Холикзод



Компании, задействованные на строительстве Рогунской ГЭС, погасили задолженность рабочим по зарплате. В январе 15 строительных компаний были отстранены от участия в строительстве гидроэлектростанции из-за того, что несколько месяцев не выплатили своим рабочим заработную плату.



В дирекции Рогунской ГЭС 23 марта подтвердили Радио Озоди, что все строительные компании погасили свои задолженности по зарплате. "Но компания "Асри нур" заплатила рабочим только за три месяца и ей предстоит до конца месяца погасить всю задолженность по зарплате. Только после этого компании будет разрешено возобновление работ", сказал сотрудник дирекции, который согласился говорить на условиях анонимности.



18 января после встречи министра финансов Файзиддин Каххорзода с руководителями строительных компаний, имеющих проблемы с задолженностью по выплате зарплаты, 15 компаний-подрядчиков лишились лицензий на проведение строительных работу на стратегическом объекте до погашения задолженности.



Парвиз Саломов, рабочий компании "Асри нур", 23 марта сообщил Радио Озоди, что рабочим заплатили только за три месяца. К тому же, по его словам, многие рабочие получили намного меньше, чем им причитается – до 300 сомони.



В компании "Асри нур" работали 160 строителей.



Напомним, летом прошлого года преподаватели инженерно-технического колледжа города Рогуна сообщили Радио Озоди о многомесячных задержках заработной платы. Колледж находится на балансе ОАО "Рогунская ГЭС". А в июне уже группа гидростроителей пожаловалась на то, что им не выплатили зарплату за пять месяцев.



Рабочие Рогунской ГЭС сообщили тогда, что работа на стройплощадках по-прежнему продолжается круглосуточно. Но из 25 тыс. человек, занятых на строительстве, зарплату своевременно получают только рабочие итальянской компании Salini Impregilо и российских компаний. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода на встрече с рабочими Рогунской ГЭС летом этого года пообещал, что задолженность по заработной плате будет погашена в ближайшее время. Однако, по словам гидростроителей, ситуация с тех пор не изменилась.



Проект строительства Рогунской ГЭС был разработан еще в советское время, началась стройка, однако затем из-за гражданской войны и в последующем из-за критики со стороны стран низовья правительство Таджикистана смогло возобновить возведение ГЭС только в 2016 году.



Рогунская гидроэлектростанция – девятая по счету каскада ГЭС на реке Вахш, расположена в 110 километрах от Душанбе. По проекту ГЭС состоит из 6 агрегатов, мощность каждой из которых составляет 600 МВт.

Высота каменно-насыпной плотины гидроэлектростанции составит 335 метров, что является самой высокой в мире (по своему типу). Сама Рогунская ГЭС, производственной мощностью 3600 МВт (более 17 млрд. кВт/ч) электроэнергии, считается самой крупной в регионе.



Официальный пуск первого агрегата Рогунской ГЭС состоялся 16 ноября 2018 года, второй агрегат был запущен 9 сентября 2019 года. Сообщалось, что ава агрегата Рогунской ГЭС в соответствии с утвержденным проектом установлены временно и будут вырабатывать электроэнергию до 2021 года, после чего будут заменены.



По данным Министерства финансов страны, на строительство Рогунской ГЭС с 2008 года из госбюджета было выделено 25,3 млрд. сомони (более $2,2 млрд).



Ранее Минфин сообщал, что правительство Таджикистана рассчитывает получить кредиты для достройки Рогуна в размере 340 млн евро от европейских банков - Credit Suisse (Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Германия).