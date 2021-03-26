Способна ли рос-"элитка" переживать "успехи и вызовы" вместе с Россией, - А.Седова

08:53 26.03.2021 "Шабашка" на миллиард: 40 тыс. семей, у которых "жизнь удалась", призвали к совести

Способна ли наша "элитка" переживать "успехи и вызовы" вместе с Россией

Анна Седова



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Сергей Обухов



Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил о том, что властная элита должна быть заинтересована в развитии страны. Сообщение с таким посылом спикер разместил в своем телеграм-канале.



"Когда несколько лет назад начали принимать решения о запрете наличия зарубежных активов, не все шло так гладко. Многие возражали против этого. В итоге пришло понимание, что только так мы можем защитить страну. Элита - местная, региональная, федеральная - должна переживать вместе со страной и успехи, и вызовы", - написал он.



Володин добавил, что сегодня все парламентские партии занимают единую позицию в вопросах защиты суверенитета страны и преодоления вызовов, чего не было в Госдуме 1917 года и в 90-е годы.



На такие мысли спикера натолкнул просмотр фильма митрополита Тихона "Гибель Империи. Российский урок". По мнению Володина, уроки событий столетней давности актуальны и сегодня. Он написал, что на протяжении всей российской истории многое зависело от того, насколько элиты национально ориентированы. Если они ставили целью развитие государства - все обязательно получалось, и страна шла вперед. Если же их личные интересы ставились выше интересов страны или работали в интересах других государств, это заканчивалось плохо, в 1917-м - революцией и Гражданской войной.



Секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов согласен со спикером Госдумы в том, что элита должна переживать за успехи страны, но сомневается в том, что у нас этот принцип осуществляется на практике. Ведь если посмотреть на факты, они свидетельствуют как раз об обратном. И даже поправка к Конституции, которая запрещает чиновникам иметь двойное гражданство или вид на жительство, а также зарубежные счета, до сих пор не оформлена законодательно.



Зачем родне президента понадобилось создавать для национального лидера еще и всероссийский Комитет поддержки

- Вячеслав Викторович прав, он вообще часто говорит правильные вещи. Вопрос только в том, что они категорически расходятся со светлой российской действительностью. Последние лет семь-восемь у нас говорят про национализацию элиты. И что с этой национализацией? Посмотрите на цифры вывоза капитала за рубеж, по сути, это работа "золотого пылесоса", когда ресурсы Российской Федерации, советское наследие, природные ресурсы перекачиваются на Запад.



Никто так и не прижучил 40 тысяч семей, которые обладают 1% всех богатств страны. Никто не ставит вопрос о перекрытии этого потока, который льется на Запад.



Свежий пример - недавно выяснилось, что семья погибшего в 2018 году замгенпрокурора переехала жить в Лондон. Между тем, запрос депутатов КПРФ по зарубежному гражданству целого ряда депутатов так и остался без ответа. Хотя очевидно, что если человек имеет паспорт другого государства, это можно легко отследить по базам данных. У нас же говорят, что сделать это невозможно.



Если элита заинтересована в жизни страны, почему она имеет зарубежную собственность, а их детки живут в "Лондонграде"? Посмотрите официальные декларации иных деятелей, которые имеют зарубежную собственность. Какое развитие страны может быть, если все там - деньги там, детки там, дело там, а здесь только "шабашка"?



Пока все это не прекратится, говорить о том, что нынешняя "элитка" заинтересована в развитии страны, не приходится. Пока что она заинтересована только в дальнейшем растаскивании страны и работе "золотого пылесоса".



Посмотрите на дела против наших губернаторов, которые не прекращаются. Уже было преступное сообщество губернатора Коми Гайзера, преступное сообщество губернатора Сахалинской области Хорошавина. А теперь мы слышим про полмиллиарда под половицей у губернатора Белозерцева. Заметьте, все эти губернаторы были лидерами в списках "Единой России", получали заоблачные проценты на выборах, и что в итоге?



Масштабы кормления этой якобы национально ориентированной элиты имени "Единой России" сопоставимы с дефицитом бюджетов своих регионов. Нам говорят, что денег нет, так может, потрясем половицы на дачках губернаторов? Думаю, Путин вполне может дать такое поручение ФСБ, особенно в нищих регионах, и тогда мы бы проверили, насколько у нас действительно национализирована элита.



"СП": - Видимо, с бизнес-элитой дело обстоит не лучше?



- Больше всего меня поразило, что во время удаленной встречи Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который еще называют "профсоюзом олигархов", они в большинстве своем находились на собственных яхтах или в европейских офисах. Хорошо же они заинтересованы в развитии страны.



А все эти скандалы с потаниными и дерипасками, которые за понюшку табака приобрели на залоговых аукционах жирнейшие куски государственной собственности? Эти люди просто эксплуатируют то, что им досталось еще от Советского Союза. Где их вложения в развитие страны? Все в офшорах. Отсюда и природные катаклизмы, как с "Норникелем".



Состояние российской сотни "Форбс" за время "коронакризиса" увеличилось на 7 триллионов рублей, 4 триллиона из которых они вывезли из страны. Когда говорят о том, что денег стране не хватает и бюджет дефицитный, простые расчеты показывают, что если бы у нас ввели 3% ежегодного налога, как сейчас предлагают сделать со сверхбогатыми в США, это дало бы 900 миллиардов рублей в бюджет. А если обложить не просто сотню "Форбс", а 40 тысяч богатейших семей, это даст 1,5−1,8 триллиона рублей.



Этого достаточно и для того, чтобы пенсии повысить, и чтобы ликвидировать проблему бедности. А чтобы перестать собирать с помощью смс деньги на лечение детей, достаточно всего 300 миллиардов рублей. Это смешная сумма по сравнению с тем, что уплывает из страны.



Так что слова спикера о том, что элита должна переживать вместе со страной правильные, но, к сожалению, дела им не соответствуют.



"СП": - Но какие-то попытки национализировать элиту ведутся, были же приняты поправки в Конституцию о запрете двойного гражданства для чиновников?



- Ситуация с поправками в Конституцию трагикомическая. С момента их принятия прошел почти год. Но они должны быть реализованы через соответствующее законодательство. А у нас что было проведено через законодательство? Возможность Владимира Владимировича избираться еще на два срока до 2036 года. При этом тут же голосовался законопроект КПРФ об индексации пенсий работающим пенсионерам, что четко прописано в поправках, но его зарубила "Единая Россия".



Получается, на поправки к Конституции, которые похвалила даже Венецианская комиссия, наплевали и не выполняют. Оформлено только то, что касается продления сроков правления Владимира Владимировича и его неприкосновенности после окончания этих сроков. Нашим правителям должно быть стыдно за это. Неужели они думают, что люди не видят и не понимают, что это надувательство?



26.03.21 Источник - svpressa.ru

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