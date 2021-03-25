В отношении экс-премьера Киргизии Бабанова прекращены все уголовные дела. Честный фраер?

09:07 26.03.2021

В отношении Омурбека Бабанова прекращены уголовные дела



Прекращены досудебные производства в отношении экс-кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова. Информацию VB.KG подтвердила пресс-служба ГКНБ КР.



"Государственный комитет национальной безопасности КР сообщает, что по результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении бывшего депутата ЖК Кыргызской Республики и кандидата в президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты обоснованные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан действиями О. Бабанова и его родственников", - говорится в сообщении ведомства.



Вместе с тем, отмечается, что с Омурбеком Бабановым достигнута договоренность о добровольном перечислении в бюджет государства денежных средств в размере 100 миллионов сомов в качестве поддержки.



24 марта 2021 - Оксана Гут