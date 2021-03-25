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|В отношении экс-премьера Киргизии Бабанова прекращены все уголовные дела. Честный фраер?
09:07 26.03.2021
В отношении Омурбека Бабанова прекращены уголовные дела
Прекращены досудебные производства в отношении экс-кандидата в президенты КР Омурбека Бабанова. Информацию VB.KG подтвердила пресс-служба ГКНБ КР.
"Государственный комитет национальной безопасности КР сообщает, что по результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении бывшего депутата ЖК Кыргызской Республики и кандидата в президенты Кыргызской Республики Омурбека Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты обоснованные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан действиями О. Бабанова и его родственников", - говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, отмечается, что с Омурбеком Бабановым достигнута договоренность о добровольном перечислении в бюджет государства денежных средств в размере 100 миллионов сомов в качестве поддержки.
24 марта 2021 - Оксана Гут