Wall Street Journal: культурная элита Запада дарит Китаю пресловутую ленинскую веревку

09:12 26.03.2021 Автор задает вопрос, который близок пережившим перестройку: можно ли победить в холодной войне, если ты подвергаешь очернению всю свою историю? На встрече в Анкоридже, отвергая обвинения в свой адрес, китайцы прочли Блинкену лекцию о "системном расизме" в США. И тому просто нечего было ответить. Ведь такие же оценки своей истории звучат в университетах США и на съездах Демократической партии, приведшей Байдена, а значит, и Блинкена к власти. Очернение христианским миром свой собственной истории - одна из основ победившей в США идеологии.



The Wall Street Journal (США): культурная элита Запада дарит Китаю пресловутую ленинскую веревку

Гримасы политкорректности

Как страна может одержать верх в идеологической борьбе, когда лидеры этой страны считают ее ценности злом?



Джерард Бейкер (Gerard Baker)



"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим". Эта приписываемая Ленину цитата стала яркой иллюстрацией того, что марксисты называют внутренними противоречиями капитализма. Вера в неизбежный крах Запада поддерживала и придавала силы советским коммунистам вплоть до того момента в 1989 году, когда их собственная система оказалась гораздо более саморазрушительной, чем капитализм.



Сегодня старое ленинское изречение приобрело новую, более правдоподобную форму. Это наглядно проявилось на прошлой неделе, когда внешнеполитическая команда президента Байдена провела свою первую встречу с современными претендентами на превосходство марксизма-ленинизма из Коммунистической партии Китая.



С самого начала переговоров стало очевидно: осмелевшее китайское руководство понимает, что его величайшим идеологическим оружием в борьбе не на жизнь, а на смерть с Америкой является радостное стремление к саморазрушению, характерное для большей части американской элиты.



Когда Ян Цзечи (Yang Jiechi), отвечающий в компартии за иностранные дела, читал нотацию госсекретарю Энтони Блинкену на тему прав человека в Америке, обращения с меньшинствами и внутренне присущего ей неравенства, его слова звучали как выдержка из предвыборной президентской платформы Демократической партии США, как цитата из удостоенных Пулитцеровской премии ведущих американских газет, или как студенческий конспект, написанный на лекциях, ежедневно читаемых в лучших университетах нашей страны.



В общем-то, так оно и есть.



Заметно растерявшийся Блинкен в ответ пробормотал что-то невразумительное про то, что Америка, по крайней мере, в открытую решает свои проблемы. А затем он, подобно побежденному участнику прений, пожаловался, что его оппонент не уложился в отведенное время.



Но в общем и целом правда заключается в том, что люди, руководящие ведущими учреждениями культуры в Америке, а сейчас и ее правительством, с энтузиазмом плетут идеологическую веревку для китайского палача, а прошлом году даже ускорили этот производственный процесс.



То интеллектуальное движение, к которому они принадлежат, руководит планомерным разрушением (в переносном смысле и буквально) главных основ американского влияния и авторитета в мире. Такой основой является идея о том, что величайшая нация нашей планеты была основана на всеобщих идеалах человеческой свободы и достоинства. Вместо этого интеллектуалы, подобно китайским коммунистам, утверждают, что все эти претензии на уникальность Америки в мире не более чем обман и громкие лозунги, а на деле США были и остаются репрессивной и эксплуататорской силой.



Как страна может одержать верх в глобальной идеологической борьбе, если лидеры этой страны считают ее ценности изначальным злом?



Должно быть, Ян с коллегами от души посмеялся, когда возвращался в Пекин. Они наверняка насмехаются над многим из того, что видят в ценностях и принципах, на верности которым настаивают новые хозяева Америки - ах, простите, гендерно нейтральное руководство страны.



Речь идет не о летных комбинезонах для беременных летчиц истребительной авиации и не о новых требованиях к прическам военных, о которых в этом месяце горделиво возвестил главнокомандующий.



Речь идет о привычке объявлять себя жертвой в современной Америке, а потом возвеличивать очередную группу жертв. Неважно, кто ты - юный хулиган, при удобной возможности грабящий магазины Gucci, или представитель армии богатых знаменитостей, ищущий еще большей известности. Надевай мантию несчастной невинной жертвы, которую эксплуатирует изначально несправедливая система, и все - ты уже чистое золото. Трудно представить себе успешное общество, где можно еще быстрее продвинуться, просто заявив о том (зачастую ложно), что ты жертва какого-нибудь угнетателя.



Речь идет о разрушении идеи, что главное в учебе - это достижение академического совершенства. То есть идеи, которая сегодня как в тисках зажала умы значительной части образовательного истэблишмента. Демократы, управляющие крупными городами по всей стране, деятельно лишают детей из социально неблагополучных семей жизненных перспектив, которые могли у них появиться в случае поступления в избранные вузы благодаря способностям и таланту. Нам говорят, что это дискриминация, надо, чтобы и бесталанным было хорошо. Но в результате мы получаем общее снижение уровня образования.



И конечно, это фанатичная приверженность тем качествам, которые больше разделяют, чем объединяют американцев (раса, сексуальная ориентация и разномастный "гендер") и объявляются ныне главными характеристиками человека. Есть какая-то горькая ирония в том, что марксистские теории о систематическом угнетении, развенчанные в прошлом веке исторической действительностью идеологических противников Америки, сегодня получили самое широкое распространение в наиболее влиятельных слоях американского общества. Ленин наверняка смеется.



Китайцы намного искуснее своих русских предшественников приспособили заповеди марксизма к экономической действительности. Как и предсказывал Ленин, американские капиталисты оказали им немалую помощь в этом процессе.



Но наша культурная элита деятельно экспортирует за океан веревку для палача. По крайней мере, капиталисты ее продают. А большая часть современной Америки готова отдать ее задаром.



Оригинал публикации: Western Culture Elites Are Giving Away Lenin"s Rope

