 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.03.2021
09:21  Конгресс США превращается в "полезного идиота" Китая. Настоящая битва Суши против Моря только начинается
09:17  Европа начинает платить за надменность, - Т.Бордачев
09:15  Зачем Трамп создает свою соцсеть, - Г.Мирзаян
09:12  Wall Street Journal: культурная элита Запада дарит Китаю пресловутую ленинскую веревку
09:07  В отношении экс-премьера Киргизии Бабанова прекращены все уголовные дела. Честный фраер?
08:53  Способна ли рос-"элитка" переживать "успехи и вызовы" вместе с Россией, - А.Седова
08:49  Строителям Рогунской ГЭС погасили задолженность по зарплате. Вернут ли лицензии компаниям-подрядчикам? - "РО"

07:40  Американец в поле не воин, - Владимир Волошин
07:37  Кыргызский трайбализм: вчера, сегодня и завтра, - Жылдыз Урманбетова
06:59  Скончался кыргызский писатель и журналист Бекбай Алыкулов
06:53  Китай объявил о санкциях в отношении Великобритании. Ответка за "уйгуров"
06:45  Ермака вычеркивают из исторической памяти. За что? - М.Тарковский
06:40  Россия отсудила у буржуя Тельмана Исмаилова отель в Лас-Вегасе
03:47  Российские дебютанты Мишина и Галлямов лихо выиграли ЧМ по фигурному катанию
00:30  Байден заявил, что будет баллотироваться еще на 1 срок. Дожить до рассвета...
00:26  За шесть месяцев Жапаров помиловал более 500 осужденных корешей. Все, что умеет?
00:25  Анкара проигрывает Пекину в борьбе за бывший СССР, - А.Комраков
00:01  Беспозвоночный Зеленский тщетно зовет Байдена на 30-летие Украины, - Дм.Минин
Четверг, 25.03.2021
22:35  Навала путинские каты в застенках люто пытают бессонницей. И ссут в тапки?
22:32  Афганский мир заблудился в переходе. Международные посредники и Кабул опять не могут договориться, - "Къ"
22:28  Блинки от Блинкена. Китайский вопрос на саммите ЕС потеснил российский и турецкий, - "НГ"
22:14  Отбор ЧМ-2022: Таджикистан выиграл у Монголии со счетом 3:0
22:13  В Москве задержан таджикский правозащитник Иззат Амон
21:22  Кыргызстан снова ждет коррупционный скандал с бахилами?
21:19  Есть ли у США шанс ответить на китайский "Пояс и Путь"? - The Hill
20:26  Узбекские журналисты жалуются на "атмосферу насилия"
19:58  "Ты белый, значит - расист!". Американцы пытаются искоренить в себе раба, - С.Костецкий
19:48  РосВакцина "СпутникV" убила... правительство Словакии
19:14  США попали в зависимость от российской нефти, - Bloomberg
18:54  Нажмиддинходжа Шарипов лишился вкусного поста главы Антимонопольщиков Узбекистана
18:05  Болтавшийся неизвестно где 3 года Уран Ахметов стал новым директором Кыргызского института стратегических исследований
17:55  Новосозданную Госслужбу цифрового развития. Киргизии возглавил Таалайбек Орозов
12:05  Культобинская ханака. Раскопки уникальной суфийской обители в казахском Туркестане продолжаются
12:00  Дочки РосПсаки (Д.Пескова) пиарятся пением (видео)
11:04  Объем Токтогульского водохранилища резко снижается и приближается к опасному
10:02  У Ш.Мирзиеева новый пресс-секретарь - Шерзод Асадов (из дипломатов)
08:42  Зеленский подставил Украину под удар Китая, - "Взгляд"
08:40  Завершить торговую войну с Китаем США помешал расизм, - Ст.Борзяков
08:19  Размотали пипеточников. Из КирМинЗдрава выгнали двух замов - Усенбаева и Каратаева
08:13  Шухрат Сабиров, как выяснилось, еще 9/03 уволен из шефов Антимонопольного госагентства Киргизии
07:27  Гей-королевство бабушки Лизы. Радужное будущее английской монархии, - .С.Плотников
07:07  Кыргызстану пора организовывать "вакцинный" туризм, - "ВечБишкек"
07:05  Зачистка Рос-элитки началась тихо, - А.Халдей
07:00  Конец политсистемы фрау Меркель, - "СП"
06:52  О месте Казахстана в американо-китайских отношениях, - Н.Кузьмин
06:48  Киргизия в ожидании выборов: весна как репетиция осени, - И.Зайцев
06:44  Цветок "Новороссия". История двигает континентами, - Александр Проханов
00:51  Турция претендует на особое место в новом миропорядке, - И.Субботин
00:49  "Афганский проект" сближает Исламабад и Анкару, - Энги Озер
00:37  Казахстан: миллион "мертвых душ"? - Дм.Верхотуров
00:35  Нейтралитет по-японски – ложь, помноженная на коварство, - А.Кошкин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Wall Street Journal: культурная элита Запада дарит Китаю пресловутую ленинскую веревку
09:12 26.03.2021

Автор задает вопрос, который близок пережившим перестройку: можно ли победить в холодной войне, если ты подвергаешь очернению всю свою историю? На встрече в Анкоридже, отвергая обвинения в свой адрес, китайцы прочли Блинкену лекцию о "системном расизме" в США. И тому просто нечего было ответить. Ведь такие же оценки своей истории звучат в университетах США и на съездах Демократической партии, приведшей Байдена, а значит, и Блинкена к власти. Очернение христианским миром свой собственной истории - одна из основ победившей в США идеологии.

The Wall Street Journal (США): культурная элита Запада дарит Китаю пресловутую ленинскую веревку
Гримасы политкорректности
Как страна может одержать верх в идеологической борьбе, когда лидеры этой страны считают ее ценности злом?

Джерард Бейкер (Gerard Baker)

"Капиталисты сами продадут нам веревку, на которой мы их повесим". Эта приписываемая Ленину цитата стала яркой иллюстрацией того, что марксисты называют внутренними противоречиями капитализма. Вера в неизбежный крах Запада поддерживала и придавала силы советским коммунистам вплоть до того момента в 1989 году, когда их собственная система оказалась гораздо более саморазрушительной, чем капитализм.

Сегодня старое ленинское изречение приобрело новую, более правдоподобную форму. Это наглядно проявилось на прошлой неделе, когда внешнеполитическая команда президента Байдена провела свою первую встречу с современными претендентами на превосходство марксизма-ленинизма из Коммунистической партии Китая.

С самого начала переговоров стало очевидно: осмелевшее китайское руководство понимает, что его величайшим идеологическим оружием в борьбе не на жизнь, а на смерть с Америкой является радостное стремление к саморазрушению, характерное для большей части американской элиты.

Когда Ян Цзечи (Yang Jiechi), отвечающий в компартии за иностранные дела, читал нотацию госсекретарю Энтони Блинкену на тему прав человека в Америке, обращения с меньшинствами и внутренне присущего ей неравенства, его слова звучали как выдержка из предвыборной президентской платформы Демократической партии США, как цитата из удостоенных Пулитцеровской премии ведущих американских газет, или как студенческий конспект, написанный на лекциях, ежедневно читаемых в лучших университетах нашей страны.

В общем-то, так оно и есть.

Заметно растерявшийся Блинкен в ответ пробормотал что-то невразумительное про то, что Америка, по крайней мере, в открытую решает свои проблемы. А затем он, подобно побежденному участнику прений, пожаловался, что его оппонент не уложился в отведенное время.

Но в общем и целом правда заключается в том, что люди, руководящие ведущими учреждениями культуры в Америке, а сейчас и ее правительством, с энтузиазмом плетут идеологическую веревку для китайского палача, а прошлом году даже ускорили этот производственный процесс.

То интеллектуальное движение, к которому они принадлежат, руководит планомерным разрушением (в переносном смысле и буквально) главных основ американского влияния и авторитета в мире. Такой основой является идея о том, что величайшая нация нашей планеты была основана на всеобщих идеалах человеческой свободы и достоинства. Вместо этого интеллектуалы, подобно китайским коммунистам, утверждают, что все эти претензии на уникальность Америки в мире не более чем обман и громкие лозунги, а на деле США были и остаются репрессивной и эксплуататорской силой.

Как страна может одержать верх в глобальной идеологической борьбе, если лидеры этой страны считают ее ценности изначальным злом?

Должно быть, Ян с коллегами от души посмеялся, когда возвращался в Пекин. Они наверняка насмехаются над многим из того, что видят в ценностях и принципах, на верности которым настаивают новые хозяева Америки - ах, простите, гендерно нейтральное руководство страны.

Речь идет не о летных комбинезонах для беременных летчиц истребительной авиации и не о новых требованиях к прическам военных, о которых в этом месяце горделиво возвестил главнокомандующий.

Речь идет о привычке объявлять себя жертвой в современной Америке, а потом возвеличивать очередную группу жертв. Неважно, кто ты - юный хулиган, при удобной возможности грабящий магазины Gucci, или представитель армии богатых знаменитостей, ищущий еще большей известности. Надевай мантию несчастной невинной жертвы, которую эксплуатирует изначально несправедливая система, и все - ты уже чистое золото. Трудно представить себе успешное общество, где можно еще быстрее продвинуться, просто заявив о том (зачастую ложно), что ты жертва какого-нибудь угнетателя.

Речь идет о разрушении идеи, что главное в учебе - это достижение академического совершенства. То есть идеи, которая сегодня как в тисках зажала умы значительной части образовательного истэблишмента. Демократы, управляющие крупными городами по всей стране, деятельно лишают детей из социально неблагополучных семей жизненных перспектив, которые могли у них появиться в случае поступления в избранные вузы благодаря способностям и таланту. Нам говорят, что это дискриминация, надо, чтобы и бесталанным было хорошо. Но в результате мы получаем общее снижение уровня образования.

И конечно, это фанатичная приверженность тем качествам, которые больше разделяют, чем объединяют американцев (раса, сексуальная ориентация и разномастный "гендер") и объявляются ныне главными характеристиками человека. Есть какая-то горькая ирония в том, что марксистские теории о систематическом угнетении, развенчанные в прошлом веке исторической действительностью идеологических противников Америки, сегодня получили самое широкое распространение в наиболее влиятельных слоях американского общества. Ленин наверняка смеется.

Китайцы намного искуснее своих русских предшественников приспособили заповеди марксизма к экономической действительности. Как и предсказывал Ленин, американские капиталисты оказали им немалую помощь в этом процессе.

Но наша культурная элита деятельно экспортирует за океан веревку для палача. По крайней мере, капиталисты ее продают. А большая часть современной Америки готова отдать ее задаром.

Оригинал публикации: Western Culture Elites Are Giving Away Lenin"s RopeОпубликовано 22/03/2021

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616739120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 20 марта 2021 года №175
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2021 года №536
- В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации "100 конкретных шагов"
- Сенат обеспечит законодательную поддержку экологическим инициативам
- Об общенациональных приоритетах и медицине
- Национальный план для Казахстана: в тупик или в ЕАЭС?
- Коммунальное бедствие Нур-Султана
- Кадровые перестановки
- Казахстану грозит лекарственный дефицит?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  