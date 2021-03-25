 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 26.03.2021
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Конгресс США превращается в "полезного идиота" Китая. Настоящая битва Суши против Моря только начинается
09:21 26.03.2021

Главная битва XXI века происходит за то, кто будет контролировать мировые торговые пути: либо США сумеют удержать приоритет за океанически-морскими перевозками, которые они контролируют в настоящее время, либо Китай и его партнеры создадут на пространстве Евразии устойчивые сухопутные маршруты.

Вашингтону для достижения своей цели крайне важно сохранить так называемое евроатлантическое единство, которое на самом деле является формой навязывания американских интересов Евросоюзу.

Однако ситуация неустойчивая и постоянно меняется. Администрация президента США Джо Байдена декларирует курс на восстановление "партнерства" между Соединенными Штатами и Евросоюзом, которое было "подорвано" Дональдом Трампом. Но действия американских конгрессменов вредят Белому дому.

В марте этого года 40 сенаторов-республиканцев направили Байдену письмо, в котором выразили "глубокую озабоченность" его нерешительностью в деле принятия жестких мер в отношении Германии. Повод известен – проект газопровода "Северный поток – 2".

При этом проблема не в противоречиях между сенаторами-республиканцами и президентом-демократом, многие однопартийцы Байдена тоже торпедируют политику, которую на европейском направлении пытаются проводить Белый дом и Госдепартамент.

Законодатели требуют от исполнительной власти любой ценой сорвать достройку и введение в эксплуатацию "Северного потока – 2". После борьбы с Трампом на протяжении последних четырех лет члены Палаты представителей и Сената, неоднократно покушавшиеся на президентские полномочия, вошли во вкус и хотят определять внешнеполитический курс Вашингтона.

Но тем самым они препятствуют намерениям Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена удержать Германию в американской орбите.

"Если Германии удастся выдержать наше давление и завершить строительство трубопровода, это будет беспрецедентным в послевоенной истории актом неповиновения, – заявляет американский политолог Стивен Кинзер. – В любом случае перспектива такой открытой конфронтации между двумя давними союзниками шокирует"

Он не верит, что у США получится победить, так как, по его словам:

"Европейцы, часто вопреки воли Вашингтона, стремятся к укреплению связей с Россией и Китаем, они чувствуют, что их будущие партнеры – в Евразии, а не по нашу сторону Атлантики"

Учитывая рост американских настроений в Европе, администрации Байдена нужно проводить тонкую ювелирную работу с европейскими элитами, чтобы не подтолкнуть их в сторону Китая. Прежде всего с немецкими, потому что тон в ЕС задает Берлин. Поэтому Белому дому и Госдепартаменту приходится публично критиковать "Северный поток – 2" и одновременно саботировать введение санкций, чтобы не разозлить Германию.

Как отмечает бывший американский дипломат Дэниел Бенджамин, если администрация Байдена сдастся Конгрессу, "значительная часть коалиции ХДС/ХСС выступит против США". Этот блок уже 50 лет правит Германией и считается "самой проамериканской партией в Европе". Но и ХДС/ХСС не сможет сохранить прежние отношения с Вашингтоном в случае нанесения такого оскорбления Берлину.

Комплексы демократов, которые хотят отомстить Москве за якобы ее вмешательство в президентские выборы в 2016 году, и подыгрывающих им республиканцев превращают Конгресс США в "полезного идиота" Китая. А привычка американских законодателей размахивать санкционной дубиной, когда им что-то или кто-то не нравится, делают внешнеполитический курс Вашингтона предсказуемым и оттого очень уязвимым.

Конгрессмены подрывают значение важнейшего оружия, которое монопольно контролируют Соединенные Штаты – доллара. Среди мировых держав укрепилось понимание, что планету нужно дедолларизировать и создать альтернативные международные платежные системы. Так высокомерие американских законодателей, зачастую провинциальных и невежественных, возвещает о закате их страны.

Безусловно, настоящая битва Суши против Моря только начинается. Время покажет, кто выйдет из нее победителем. Но сейчас у Пекина в стане врага появился "союзник", пусть Конгресс и не отдает себе в этом отчет.

Источник - aurora.network
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