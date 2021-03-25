Неизвестный дрон запалил нефтяной терминал в саудовском порту Джизан

11:25 26.03.2021

На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после атаки дрона



На нефтяном терминале в Саудовской Аравии начался пожар после попадания начиненного взрывчаткой дрона. Об инциденте сообщило министерство энергетики страны, передает издание Arab News.



В ведомстве сообщили, что снаряд попал в одно из нефтехранилищ терминала в портовом городе Джизан вечером четверга, 25 марта. В результате инцидента никто не погиб. "Объектом нападения стало не только королевство, но и сам экспорт нефти, стабильность поставок энергоносителей, свобода международной торговли и мировая экономика", - заявил представитель министерства.



Военным также удалось перехватить еще несколько начиненных взрывчаткой дронов, два из которых пытались атаковать объекты в городах Хамис-Мушаит и Наджран. В нападении обвинили йеменских повстанцев из движения "Ансар Аллах" (хуситы).



Нападение произошло спустя сутки после того, как Саудовская Аравия предложила решение войны в Йемене, ставшей одним из самых затяжных военных конфликтов на Ближнем Востоке. План предусматривает, что вдоль существующих линий разграничения между сторонами конфликта - хуситами и центральными властями - объявят перемирие под жестким наблюдением ООН, при этом США и Оман будут посредниками. Помимо этого, Эр-Рияд гарантирует выплату зарплат всем госслужащим Йемена и предлагает "справедливо распределять бюджетные деньги", полученные от экспорта йеменской нефти.



Йеменский конфликт находится в активной фазе с 2014 года. Повстанцев-хуситов, предположительно, поддерживают Иран и "Хезболла". Против них - армия Йемена и коалиция арабских стран, возглавляемая Саудовской Аравией