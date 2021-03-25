УзбРеформы. Создано Агентство по развитию медико-социальных услуг РУ

11:28 26.03.2021 Создано Агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана

Образовано Агентство по развитию медико-социальных услуг, которое будет управлять учреждениями для ветеранов, престарелых и лиц с инвалидностью. Персоналу домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват" поднимут зарплату, каждое учреждение будет отремонтировано и оснащено, а также оборудовано подъемными платформами для маломобильных людей.

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Президент Узбекистана 25 марта подписал указ "О социальной поддержке престарелых и лиц с инвалидностью, а также дальнейшем развитии системы домов-интернатов „Саховат" и „Мурувват"".



В нем отмечается, что за последние четыре года в 27 медико-социальных учреждениях выполнены работы по строительству и реконструкции на 267,2 млрд сумов и создано 1327 койко-мест.



Число престарелых и лиц с инвалидностью, прошедших оздоровление в санаториях, достигло 43 тысяч человек и увеличилось на 20%, перечень бесплатно выдаваемых одиноким, нуждающимся в посторонней помощи престарелым и лицам с инвалидностью основных продуктов питания и средств гигиены расширился с 15 до 19 наименований, видов протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации, бесплатно выдаваемых лицам с инвалидностью, - с 22 до 27 единиц.



Приняты меры медико-социальной реабилитации и психологической поддержки 1024 жертв торговли людьми.



При этом в сфере есть такие недостатки, как:



недостаточно сформирована система эффективного управления оказанием медико-социальных услуг лицам, взятым на государственное попечение в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват";

качество профилактики инвалидности и службы медико-социальной реабилитации не достигает требуемого уровня;

сохраняется ряд проблем в состоянии материально-технической базы медико-социальных учреждений в части создания благоприятных условий престарелым и лицам с инвалидностью;

не отвечает современным требованиям система материального стимулирования работников в медико-социальных учреждениях;

не на должном уровне качество мер медико-социальной реабилитации и психологической поддержки жертв торговли людьми.

Для решения этих проблем образуется Агентство по развитию медико-социальных услуг Узбекистана на базе Агентства медико-социальных услуг при Минздраве. Оно станет уполномоченным органом государственного управления в сфере оказания медико-социальных услуг престарелым, лицам с инвалидностью и другим слоям населения, нуждающимся в соцзащите.



Агентство будет подчиняться Кабинету Министров. В систему агентства переходят дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, а также внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", а также Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Минздраве.



Основные задачи агентства:

реализация единой государственной политики в сфере оказания медико-социальных услуг престарелым, лицам с инвалидностью и другим слоям населения, нуждающимся в социальной защите;

организация и управление деятельностью медико-социальных учреждений, в частности домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", по оказанию услуг престарелым и лицам с инвалидностью;

координация деятельности и методического руководства государственными органами и организациями по оказанию медико-социальных услуг престарелым, лицам с инвалидностью и другим слоям населения, нуждающимся в социальной защите;

организация проведения научных исследований и оказание содействия в подготовке специалистов в сфере медицинской, профессиональной и социальной реабилитации лиц с инвалидностью;

организация деятельности по обеспечению протезно-ортопедическими изделиями и техническими средствами реабилитации нуждающихся лиц;

мониторинг эффективности оказания медико-социальных услуг с учетом зарубежного опыта и современных тенденций;

организационно-методическое руководство деятельностью службы медико-социальной экспертизы и реабилитации лиц с инвалидностью;

координация системы медико-социальной реабилитации и психологической поддержки жертв торговли людьми;

Основные задачи домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват":

оказание социальных услуг, оздоровление и поддержка, создание благоприятных условий для получения престарелыми и лицами с инвалидностью качественной медико-социальной помощи;

обеспечение социально-правовой защиты престарелых и лиц с инвалидностью;

социальная адаптация, обучение профессиям лиц с инвалидностью, в том числе детей, исходя из их интересов;

оказание первичной медицинской помощи, проведение диспансеризации два раза в год с привлечением высококвалифицированных специалистов системы здравоохранения, организация планового оздоровления в санаториях и лечения в специализированных стационарах престарелых и лиц с инвалидностью;

обеспечение престарелых и лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации (слуховыми аппаратами, инвалидными колясками, тростями, костылями, приспособлениями для ходьбы), средствами личной гигиены;

постоянное совершенствование медико-социальных услуг, оказываемых престарелым и лицам с инвалидностью;

обеспечение активного участия престарелых и лиц с инвалидностью в культурной жизни, организация посещений ими достопримечательностей и мест паломничества;

воспитание у молодежи чувства уважения к престарелым посредством проведения культурно-просветительских мероприятий с участием образовательных учреждений и негосударственных некоммерческих организаций.

Основные задачи Республиканского реабилитационного центра по оказанию помощи жертвам торговли людьми:

создание условий для благоприятного проживания и личной гигиены, обеспечение питанием, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения жертв торговли людьми;

изучение и внедрение в практику передовых методик зарубежных государств в сфере социальной адаптации жертв торговли людьми;

содействие в обучении профессиям и обеспечении трудоустройства жертв торговли людьми исходя из их интересов;

организация предупредительно-профилактической работы совместно с негосударственными некоммерческими организациями и СМИ;

оказание содействия в социальной реабилитации жертв торговли людьми.

Документом утверждена "дорожная карта" по совершенствованию медико-социальных услуг, оказываемых государством. Она предусматривает повышение качества медико-социальной реабилитации и привлечение частного сектора к системе оказания медико-социальных услуг на условиях аутсорсинга.



Кроме того, указ содержит "дорожную карту" по укреплению материально-технической базы медико-социальных учреждений. Ею предусмотрено проведение в 35 учреждениях работ по строительству и реконструкции на 428 млрд сумов, оснащению мебелью и техникой - на 40 млрд сумов, а также организация благоустроительных и озеленительных работ.



С 1 апреля оклады руководителей и врачей домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда повышаются в 1,5 раза, среднего и младшего медицинского персонала - в 2 раза, всех других работников - в 1,2 раза. С 10% до 20% повышается минимальный размер ежемесячной пенсии, выплачиваемой на личные расходы одиноких пенсионеров, проживающих в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда.



Должностные оклады работников центрального аппарата агентства будут повышены в 1,5 раза, территориальных управлений и районных (городских) отделов агентства, центрального аппарата и территориальных комиссий Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы - в 1,2 раза.



Минфину поручено в 2022-2024 годах поэтапно увеличить объем средств, выделяемых на обеспечение питанием, средствами личной гигиены и лекарственными средствами престарелых и лиц с инвалидностью, проживающих в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват", а также профинансировать полного обеспечение их средствами личной гигиены за счет выделения дополнительных средств из местных бюджетов в 2021 году.



Хокимиятам всех регионов Узбекистана поручено для оперативного решения проблем закрепить хокимов районов и городов и их заместителей за домами-интернатами "Саховат" и "Мурувват". Вместе с агентством они изучат условия в каждом медико-социальном учреждении. Все они должны получить ремонт и оснащение, а также подъемные платформы для лиц с инвалидностью. Кроме того, каждому дому "Саховат", санаторию для престарелых и лиц с инвалидностью, ветеранов войны и труда до 1 мая должны выделить средства на покупку экскурсионных автобусов.



Хокимияту Ташкента, агентству и Минфину поручено обеспечить в Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда в месячный срок создание отделения физиотерапии и обновление имеющегося в пансионате медицинского оборудования и инвентаря, а также построить новое здание для проведения культурно-просветительских мероприятий и создать на территории, прилегающей к пансионату, парк культуры и отдыха "Нуронийлар".



Агентству поручено утвердить порядок оказания платных услуг в медико-социальных учреждениях, при этом предусмотреть внедрение в домах-интернатах "Саховат" и "Мурувват" таких видов оказания платных медико-социальных услуг, как дневное посещение и интернатная система (приход до 6 дней в неделю) на договорной основе.



Один раз в год с мая 2021 года престарелые и лица с инвалидностью, проживающие в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда, смогут проходить бесплатное оздоровление в санаториях страны за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана.



За медико-социальными учреждениями закрепляются медицинские, а также средние, профессиональные и высшие образовательные учреждения.



Напомним, президент Шавкат Мирзиеев 6 марта посетил Республиканский пансионат для ветеранов войны и труда. Он ознакомился с условиями проживания и лечения престарелых. Он поручил улучшить условия и поднять зарплату работникам домов-интернатов для престарелых и инвалидов "Саховат" и "Мурувват", закрепить близлежащие больницы и школы за этими учреждениями, чтобы они навещали престарелых. Источник - gazeta.uz

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