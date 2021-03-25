 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 25.03.2021
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В Казе все изобретают "новую систему госпланирования"
11:33 26.03.2021

Новая Система госпланирования определена в Казахстане
В рамках реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года, Правительством РК определена новая Система государственного планирования (СГП)

МНЭ РК, 25 марта

В рамках реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года, Правительством РК определена новая Система государственного планирования (СГП).
Документ представляет собой комплекс взаимосвязанных механизмов, процессов и участников государственного планирования, обеспечивающий развитие страны на долгосрочный и среднесрочный периоды.
Система предусматривает внедрение новых документов, перезагрузку и выстраивание действующих планов для обеспечения реализации Стратегии развития Казахстана до 2050 года в современных условиях и при существующих трендах мирового развития.
Для реализации Стратегии-2050 года в более коротких промежутках (до 2025 года, до 2030 года и т.д.) в Систему государственного планирования внедрен новый документ - Общенациональные приоритеты.
В свою очередь, для реализации Общенациональных приоритетов и определения стратегических направлений развития страны в среднесрочном периоде Стратегический план развития Казахстана преобразован в Национальный план развития.
Для усиления роли и ответственности регионов, а также обеспечения реализации новых подходов территориально-пространственного развития Казахстана, действующая Прогнозная схема территориального развития преобразована в План территориального развития.
СГП также предусматривает переход от громоздких, не обеспеченных финансированием государственных программ в национальные проекты. Национальные проекты станут документами по реализации важных для достижения общенациональных приоритетов, целей, задач и индикаторов Национального плана развития до 2025 года и будут иметь приоритетное бюджетное финансирование.
Для определения политики, проводимой по вопросам сфер/отраслей, в перечень документов Системы государственного планирования включены соответствующие Концепции.
Таким образом, все планы развития государственных органов, местных исполнительных органов квазигосударственных организаций, как реализационные документы, будут отражать механизмы по реализации задач вышестоящих документов.
Новая система госпланирования должна обеспечить конкретную взаимосвязь между всеми ее документами, для фокусировки на развитии Казахстана до 2050 года.

Источник - номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616747580
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