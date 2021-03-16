Жутковатый памятник Бишкек-батыру установили в Бишкеке (фото)

11:56 26.03.2021

Памятник Бишкеку баатыру наконец установили, но спорную надпись не убрали



Руслан ХАРИЗОВ



Памятник Бишкеку баатыру наконец привезли. Трехметровую статую накануне доставили и зафиксировали на постаменте.



Сейчас монумент накрыт белым полотном. Вокруг мемориала разбросаны стройматериалы, в некоторых местах не доделана плитка.



Разговоры об установке памятника Бишкеку баатыру в столице начались еще летом 2018 года. На конкурс поступило 18 заявок. Возводить монумент начали только этой весной. Место ему определили рядом с пересечением проспекта Чуй и бульвара Эркиндик, с восточной стороны здания Министерства культуры.



Деньги на памятник собрало общественное объединение "Бишкек баатыр" - 8 миллионов сомов. Однако работы по сей день не закончили.



Отметим, что скульптором является Адиль Сейталиев - победитель открытого конкурса на лучший проект памятника Бишкеку баатыру, который столичная мэрия проводила в 2019-м.



Не так давно на монументе появилась надпись "Бишкек Баатыр - основатель столицы Кыргызстана", что вызвало возмущение у части горожан.



В Бишкекглавархитектуре ранее сообщали, что главному архитектору проекта памятника и общественному объединению "Бишкек баатыр" направлено письмо о несоответствии памятника согласованному проекту. Дело в том, что первоначально в нем отсутствовали какие-либо надписи. "Историки расходятся во мнениях и научно доказанных сведениях о том, что основателем города является именно он. В связи с чем рекомендовано ограничиться надписью на памятнике Бишкеку баатыру", - отметили в БГА.



Сегодня председатель общественного фонда "Бишкек баатыр" Жамиля Алымбекова сказала 24.kg, что надпись убирать не будут. "Бишкек баатыр - основатель города, так им и остается. Историки уже подтвердили и утвердили давным давно, этот вопрос доказанный", - заключила она.