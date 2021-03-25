 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Суэцком канале заблокировано нефти более чем на $400 млн
12:02 26.03.2021

Танкеры с нефтью более чем на $400 млн оказались заблокированными из-за севшего несколько дней назад на мель в Суэцком канале судна Ever Given. Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

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По информации издания, в канале застряли по меньшей мере семь крупнотоннажных судов, которые перевозят 6,3 млн баррелей нефти. Отмечается, что два из них находятся к северу от места аварии, пять - к югу. При цене $64 за баррель общая стоимость данного груза составляет $403 млн.

В газете уточнили, что если канал не сумеют разблокировать за выходные дни, с южной стороны будут задержаны еще три танкера с 2,5 млн баррелей нефти на сумму $160 млн.

Кроме того, остановка постигла и 15 других судов, перевозящих нефтепродукты, включая нафту, авиационное топливо и бензин. В канале или при входе в него задержаны пять судов с грузом сжиженного природного газа и еще два - со сжиженным нефтяным газом.



В связи с аварией стоимость морских грузоперевозок резко возросла. По информации агентства Bloomberg, по ситуации на 25 марта стоимость доставки сухогрузного контейнера из Китая в Европу достигла $8 тыс., что в четыре раза дороже, чем год назад. Отмечается, что если блокировка Суэцкого канала затянется на несколько недель, а суда пойдут по альтернативному маршруту вокруг мыса Доброй Надежды, то стоимость грузоперевозок может вырасти как минимум на $300 тыс.

23 марта на юге Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы полностью сел на мель, тем самым перекрыв движение более чем 150 судам.

25 марта администрация Суэцкого канала заявила, что навигация возобновится только после поднятия судна.

В тот же день в департаменте ситуационно-кризисного центра МИД РФ сообщили, что для разблокировки Суэцкого канала от севшего на мель контейнеровоза может потребоваться несколько недель.

Источник - Известия
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