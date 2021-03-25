 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 26.03.2021
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Четверг, 25.03.2021
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КазПрез, возможно, уже подписал указ о введении нового (латинского) КазАлфавита
12:20 26.03.2021

Ашимбаев о переходе на латиницу: Что получится в итоге, мало кого волнует
27 февраля правительство внесло на рассмотрение президента проект указа об утверждении нового алфавита. Возможно, глава государства его даже утвердил – как я уже отмечал, публикация актов президента стала почему-то выборочной, необязательной и не слишком оперативной

Алматы. 25 марта. КазТАГ

Что получится в итоге с переводом казахского алфавита на латиницу, мало кого волнует, считает известный политолог Данияр Ашимбаев.
"27 февраля правительство внесло на рассмотрение президента проект указа об утверждении нового алфавита. Возможно, глава государства его даже утвердил – как я уже отмечал, публикация актов президента стала почему-то выборочной, необязательной и не слишком оперативной. Но прикол не в этом. Первый вариант алфавита, как известно, был принят 26 октября 2017 года, а второй – 19 февраля 2018 года", - написал Ашимбаев в четверг на своем Telegram-канале.
Он отметил, что "несмотря на критику и разработку новой редакции, эта версия не была ни отложена, ни отменена".
"Но самое смешное, что и в указах от 2017 и 2018 годов, и в проекте указа от 2021 года сохранена формулировка – "обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года". В этом – сама сущность государственного управления. План меняется в третий раз, освоение средств идет полным ходом, смысл процесса давно утрачен, а что получится в итоге, мало кого волнует", - считает Ашимбаев.
Напомним, в октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику". Он поручил правительству "образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года", а также принять иные меры по реализации указа, "в том числе организационного и законодательного характера".
9 ноября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно.
28 января 2021 года правительство представило новый вариант казахского алфавита на латинице.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1616750400
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