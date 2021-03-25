"Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены. Их больше нет", - главарь КырСовбеза Ташиев

12:31 26.03.2021

Теперь спорных участков на кыргызско-узбекской границе не будет, - К.Ташиев



Бишкек (АКИpress) – Теперь спорных участков на кыргызско-узбекской границе не будет, сказал 26 марта на пресс-конференции в правительстве председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.



"Все спорные участки на кыргызско-узбекской границе решены. Теперь их не будет", - сообщил он.



По словам Ташиева, теперь будет узбекская сторона и кыргызская сторона.