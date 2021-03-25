Шпионы тут, шпионы - здесь... В Украине продолжаются громкие разоблачения, - "НГ"

19:40 26.03.2021 В Украине начались громкие разоблачения



За обвинениями в адрес прозападных лидеров последовали новые обыски в офисах Виктора Медведчука

Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

Ирина Мельничук



Андрею Ермаку придется отвечать за всех сотрудников офиса президента.

Служба безопасности Украины (СБУ) в четверг провела обыски в офисах движения "Украинский выбор – право народа". Его основатель – один из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. А в среду СБУ сообщила о подозрении экс-депутату Семену Семенченко и его бывшему товарищу Евгению Шевченко. Оба известны патриотической и прозападной риторикой.



Две операции связывает только то, что фракция партии "Слуга народа" предлагает создать в Верховной раде временную комиссию для расследования громких дел. В качестве примера ранее называли и дело о попытке задержать боевиков частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и дело об обнародованных записях разговоров между людьми, чьи голоса похожи на голоса Медведчука и экс-помощника президента РФ Владислава Суркова.



Медведчук недавно подтвердил, что в начале конфликта в Донбассе он по поручению президента Петра Порошенко проводил переговоры с Сурковым. И что речь шла как об обмене пленными, так и об организации поставок электроэнергии в Крым. В Киеве обратили внимание не столько на содержание разговора, сколько на сам факт закулисных украинско-российских переговоров, которые проводились в 2014 или 2015 году с ведома Порошенко. Записи были обнародованы в тот момент, когда оппозиция атаковала команду Владимира Зеленского обвинениями по "делу вагнеровцев". Речь идет о неудавшейся летом 2020 года попытке задержать группу лиц, которых в Украине называют боевиками ЧВК Вагнера, воевавшими в Донбассе против ВСУ. Команда Порошенко требует создать парламентскую следственную комиссию только по этому эпизоду, чтобы выяснить, есть ли в окружении Зеленского предатели.



Депутат от партии Порошенко "Европейская солидарность", генерал-лейтенант Михаил Забродский, выступая с трибуны Верховной рады на прошлой неделе, заявил, что располагает информацией о возможном уничтожении улик, указывающих на виновников провала операции по задержанию "вагнеровцев". Он снова потребовал провести независимое расследование: "Если виновные остаются безнаказанными, они и в дальнейшем будут создавать предпосылки для утечки государственных тайн прямо в Кремль". Забродский заявил, что расследование громкого дела поможет "восстановить доверие западных партнеров".



Ранее информированные источники в Киеве заявляли, что проваленная на последнем этапе спецоперация готовилась совместно с американской и турецкой спецслужбами. Задержание "вагнеровцев" не состоялось якобы из-за утечки информации после совещания в офисе президента Украины. Среди тех, кто громко намекал на причастность к этому людей из ближайшего окружения Зеленского, был и Евгений Шевченко, называвший себя внештатным агентом Национального антикоррупционного бюро Украины. Он стал одним из украинских политиков и экспертов, которые 10–11 марта встречались со съемочной группой международного проекта журналистских расследований Bellingcat.



Еще в конце прошлого года сообщалось, что эта группа готовит документальный фильм для Netflix о спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, анонсируя недавно премьеру фильма, сказал, что день премьеры станет тяжелым испытанием для Украины. Евгений Шевченко написал в соцсети, что глава офиса президента Андрей Ермак, пригласивший группу Bellingcat в Украину, в день приезда перестал отвечать на звонки. Внештатный агент многозначительно отметил: "Если сейчас об измене в высшем руководстве нашей страны знает только достаточно ограниченный круг лиц среди спецслужб, то уже скоро об этом узнает весь мир".



Шевченко в Украине стал узнаваемым лицом летом прошлого года, когда разгорелся громкий скандал из-за рекордно большой взятки в 6 млн долл., которую пытались передать руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда сообщалось, что деньги передавались для прекращения расследований относительно деятельности экс-министра экологии Украины и владельца скандально известной украинской газодобывающей компании "Бурисма" Николая Злочевского. Отметим, что "Бурисма" была на слуху в период президентской предвыборной кампании в США, поскольку с 2014 года в состав ее наблюдательного совета входил сын Джозефа Байдена. Противники нынешнего американского президента в связи с этим задавали вопросы о возможных фактах политической коррупции.



Команде Зеленского удалось дистанцироваться и не быть вовлеченной в американские политические распри. Но теперь под удар попал человек, называющий себя агентом НАБУ и засветившийся в громком деле, косвенно связанном с "Бурисмой". Впрочем, подозрения СБУ связаны с совершенно другим делом. В официальном сообщении говорилось, что украинская спецслужба разоблачила незаконную частную военную компанию, базировавшуюся в Киевской области. Среди 15 руководителей этой компании, согласно материалам расследования, значатся Евгений Шевченко и Семен Семенченко (до смены имени в 2014 году – Константин Гришин). Последний известен как командир добровольческого батальона "Донбасс", участвовавший в антитеррористической операции, а осенью 2014 года избранный в Верховную раду по спискам львовской партии "Самопомощь". Семенченко был депутатом до выборов 2019 года.



СБУ сообщила, что Семенченко и Шевченко были в числе руководителей незаконной военной компании, которая готовилась к действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. В частности, говорилось о связях ЧВК с организациями на Ближнем Востоке, о поставках оружия в этот регион. "Кроме этого, по версии следствия, Семен Семенченко и Евгений Шевченко являются возможными организаторами и участниками противоправной схемы по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам", – сказано в официальном сообщении.



Шевченко сразу же отреагировал на предъявленные обвинения. В среду вечером СМИ обнародовали его сообщение о том, что он не имеет никакого отношения ни к оружию, найденному СБУ на базе в Киевской области, ни к самой базе. Он отметил, что в 2018 году они "вместе с ветеранами планировали создать охранную компанию для выполнения контрактов по безопасности (охрана объектов и сопровождение конвоев) Госдепа США в Сирии и Афганистане. Однако весьма интересный факт заключается в том, что в конце 2018-го Трамп заявил о выводе контингента и уменьшении присутствия в этих странах, и наши планы так и не были реализованы". А с компанией, созданной Семенченко, Шевченко, по его словам, не имел отношения. Кстати, о Семене Семенченко, который ранее регулярно появлялся в телеэфирах украинских каналов, почти ничего не было слышно с момента прихода к власти Владимира Зеленского. По сообщениям СМИ, он занимался в основном Фондом помощи добровольцам и членам их семей.



В первые сутки после сообщения СБУ украинские политики никак не комментировали ситуацию. За Евгения Шевченко вступился только Михаил Саакашвили, который в Украине руководит нацсоветом реформ при президенте. Он счел, что громкое обвинение свидетельствует об атаке СБУ на антикоррупционные органы. Другие эксперты предполагают, что речь идет об упреждающем ударе в связи со скорой премьерой фильма о "вагнеровцах".



Киев Источник - ng.ru

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