Братья навек: Россия и Китай укрепляют связи на фоне выпадов Запада

21:35 26.03.2021 Пока Москва и Пекин ведут политическое взаимодействие, США и Евросоюз вводят против них очередные санкции



Кирилл Сенин



Россия и Китай, которые объединены уже многолетними масштабными связями в самых разных сферах, продолжают укреплять взаимодействие. К максимально плотному партнерству Москву и Пекин по сути подталкивают Запад и вводимые Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими государствами санкции. Предпринятые Белым домом попытки наладить контакт с китайской стороной пока с треском проваливаются. Подробнее о взаимоотношениях "большой тройки" мировых игроков в контексте действий новой администрации США во главе с президентом Джо Байденом - в материале "Известий".



"Чиновники из Китая и России проводят встречу, демонстрируя единство против Евросоюза и США". Этот заголовок к новости американского АР при всей своей простоте показателен - нынешние взаимоотношения Пекина и Москвы многим видятся на Западе именно как формирование едва ли не союза государств, ситуация в которых по очень многим параметрам не устраивает Вашингтон.



Как напоминает информационное агентство, "Китай и Россия соперничали за звание лидера коммунистического мира в период холодной войны, однако в последние годы они выстроили крепкие взаимоотношения, исходя из неприятия либерального порядка, продвигаемого США, а также в рамках сотрудничества в военной сфере, в области технологий и торговли природными ресурсами". Помимо прочего, западные СМИ и отдельные эксперты часто называют и еще один объединяющий КНР и РФ фактор - западные, прежде всего американские санкции. Именно с их помощью, как видится, Вашингтон в последние годы и даже десятилетия как раз и пытался продвигать собственную идеологию, ценности и представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.



Уполномочены заявить



Неприемлемость подобного подхода Россия и Китай подтвердили в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран Сергея Лаврова и Ван И, принятом по итогам визита главы МИД РФ в КНР, прошедшего 22–23 марта. В документе, в частности, подчеркивается, что "единого стандарта демократической модели не существует", обращается внимание на необходимость "уважать законные права суверенных государств самостоятельно определять свой путь развития" и называется недопустимым "вмешательство во внутренние дела суверенных государств под предлогом "продвижения демократии".



В заявлении, кстати, Соединенные Штаты напрямую не упоминаются. Впрочем, в ходе общения с журналистами Лавров рассказал, что они с китайским коллегой "отметили деструктивный характер намерений США, опираясь на военно-политические союзы времен холодной войны и создавая новые закрытые альянсы в том же духе, подорвать ооноцентричную международно-правовую архитектуру". "Подчеркнули, что на фоне активных попыток Запада продвигать свою концепцию"миропорядка, основанного на правилах", все более актуальными становятся совместные усилия России, Китая и в целом самого широкого круга стран по сохранению современной системы международного права", - добавил глава МИД РФ.



В ходе визита Лаврова было объявлено о согласии сторон на автоматическое продление подписанного 20 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. В целом результаты переговоров двух министров разительно отличаются от неутешительных итогов первого для администрации Байдена раунда китайско-американских консультаций в формате "2+2" - они прошли на Аляске 18 марта. В ходе этих встреч госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай едва ли не во всех грехах, а заодно пригрозил, что Соединенные Штаты могут перейти и к открытой вражде с КНР. Ответ был не менее жестким - руководитель канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи поучительно говорил о "слабеющей демократии" в США и резко критиковал внешнюю и торговую политику Америки.



Не пошли на контакт



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И Россия, и Китай в последние недели в очередной раз сами оказались участниками проводимого Соединенными Штатами процесса по разделению остальных членов международного сообщества на правых и неправых. Так, США, ЕС, Великобритания и Канада в марте ввели санкции против КНР за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. И пока сфера защиты прав человека выглядит едва ли не основной областью, где команда демократа Джо Байдена намерена работать на китайском направлении. "Выстраивание китайской политики Байдена, в том числе по вопросу тарифов на товары из КНР, введенных его предшественником Дональдом Трампом, пока не завершено, - отмечает Reuters. - И пока администрация Байдена лишь уделяет больше внимания ситуации с демократическими ценностями и звучащим в адрес Китая обвинениям в нарушении прав человека".



Против России Европа и Соединенные Штаты только что ввели санкции в связи с делом об отравлении Алексея Навального; Вашингтон также объявил о планах наказать Москву за вмешательство в последние президентские выборы, по итогам которых главой государства стал Джо Байден. Подтверждений этим обвинениям американские власти не назвали - впрочем, судя по предыдущему опыту, для введения санкций такие доказательства Белому дому не очень-то и нужны.



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Все эти события наложились и на еще один крайне неприятный момент в российско-американских отношениях, которые за последние полтора десятка лет зашли в явный кризис: президент Байден утвердительно, хотя и без всяких уточнений и пояснений, ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу убийцей. На этом фоне в Москву для консультаций решили вызвать посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова. В МИДе такое решение увязали, в частности, с попыткой не допустить "необратимой деградации" отношений двух стран.



Кстати, после указанного интервью Байдена Россия предложила США провести разговор президентов двух стран в открытом режиме. Американскую сторону эта идея не устроила. Не ответили США и на инициативу о проведении встречи лидеров пяти стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция). Необходимость такого саммита объяснялась в совместном заявлении Лаврова и Ван И: "В условиях мировой политической турбулентности" встреча в таком формате нужна для "налаживания между ними прямого диалога о путях решения общих проблем человечества в интересах поддержания глобальной стабильности".



Время "новой трансатлантической любви"



На фоне нарастающей конфронтации в отношениях с Россией и Китаем США пытаются обзавестись новыми союзниками и реанимировать отношения со старыми в рамках различных альянсов и союзов. В плане противодействия Китаю, в частности, Вашингтон рассчитывает на Quad - четырехсторонний неформальный стратегический союз, в который, помимо США, входят Австралия, Индия и Япония; 12 марта состоялся виртуальный саммит Quad, а в начале апреля военные четырех указанных стран и Франции проведут в Бенгальском заливе учения, на которых отработают порядок действий в ответ на "китайскую угрозу".



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С европейскими партнерами США сейчас пытаются вместе давить на Россию и Китай. О планах трансатлантических союзников, отношения которых в годы работы администрации Дональда Трампа порой шли по нисходящей, возродить более полноценное сотрудничество, говорит и тот факт, что Байдена первым из американских президентов позвали поучаствовать в саммите Евросоюза, который стартовал 25 марта. В итоге сложилась ситуация, когда, по словам замглавы МИД России Александра Грушко, "в Европе развернулось соревнование за благосклонность" администрации Байдена, и "ради этой новой трансатлантической любви некоторые готовы не только пожертвовать нормальными отношениями с Россией, но и собственными долгосрочными национальными интересами".



Впрочем, статус отношений Вашингтона и Брюсселя нельзя назвать безусловно позитивным, а их перспективы - безоблачными. Сложности во взаимодействии ЕС и США дали контролируемой Компартией Китая газете Global Times повод написать, что Соединенные Штаты ныне "застряли во внутренних противоречиях: им нужны союзники, однако с ними у страны идут препирательства по некоторым ключевым вопросам". "По сути это отражение резкого сокращения дипломатических возможностей и влиятельности США, - полагает издание. - Те дни, когда Вашингтон говорил "да" и никто из его союзников не говорил "нет", давно миновали".



"Китаю нужны надежные партнеры"



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Выпады стран Запада и поддерживающих их государств способствуют развитию партнерства между Россией и Китаем. Впрочем, последние международные события отнюдь не стоит считать главным драйвером взаимодействия КНР и РФ. "Процесс российско-китайского сближения активизировался два года назад, летом 2019 года, когда лидеры двух стран на встрече в Москве провозгласили новую эпоху в наших отношениях", - напоминает Александр Ломанов, замдиректора ИМЭМО РАН им. Примакова. По его словам, "Китаю нужны друзья, нужны надежные партнеры, при взаимодействии с которыми он бы знал, что его не предадут и не вставят нож в спину".



"Поэтому ценность российско-китайского доверия перевешивает сейчас все те очевидные проблемы, на которые часто указывают эксперты. Нынешний взаимный объем российско-китайской торговли $100 млрд в год - это далеко не предел. Да и объем китайских инвестиций в российскую экономику мог быть повыше, - отметил Ломанов. - Но эти частности меркнут на фоне новой реальности, в которой высокая степень взаимной зависимости экономик Китая и Запада больше не служит гарантией стабильности отношений и не препятствует переходу к соперничеству и конфронтации".



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По оценке директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина, политика администрации Байдена строится исходя из преставлений о том, что "Китай является принципиальным соперником США в борьбе за глобальное доминирование, а Россия - одной из ключевых угроз мировому порядку под началом Соединенных Штатов". Такой подход Вашингтона "потребовал от Москвы и Пекина перейти к еще более тесному сотрудничеству по проблемам геополитики, геоэкономики и безопасности", отметил эксперт в статье для China Daily.



С сожалением констатируя преемственность внешнеполитического курса США после появления в Овальном кабинете нового хозяина, генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов отмечает, что "смена караула в Белом доме не поменяла правила игры на Великой евразийской шахматной доске". "Как и администрация Трампа до нее, администрация Байдена не демонстрирует желания достичь компромиссов со своими противниками, единственным приемлемым для нее исходом переговоров является навязывание американских позиций и, по сути, безоговорочная капитуляция оппонентов. Поскольку же капитуляции не предвидится, продвижения вперед не происходит, а профессиональная дипломатия в очередной раз подменяется пустой риторикой, - пишет эксперт. - Как и администрация Трампа, команда нового президента настойчиво подталкивает мир к новой биполярности, всего лишь достроив циничный геополитический подход республиканцев дополнительным манихейским измерением". Источник - Известия

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