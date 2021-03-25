Лбом в хвост. В Египте столкнулись пассажирские поезда - более 30 погибших

05:37 27.03.2021

Два пассажирских поезда столкнулись в провинции Сохаг на юге Египта. По данным властей страны, погибли по меньшей мере 32 человека, 66 пострадали.



Как сообщают местные СМИ, поезда двигались на небольшой скорости. Известно, что один из составов врезался в хвост другого. При столкновении три вагона перевернулись.



На место ЧП направлены 36 машин скорой помощи. Раненых доставляют в близлежащие больницы. Министр здравоохранения Хала Заед отправился на место происшествия.



Причина аварии пока не называется. Прокуратура Египта начала расследование. Министр транспорта Камель аль-Вазир заявил о необходимости задержать машинистов двух поездов.



Создана специальная комиссия следователей, работу которой под личный контроль взял премьер-министр страны Мустафа Мадбули.



Из-за аварии полностью остановлено движение поездов в южном направлении.



По материалам ТАСС, РБК.